Το αρχαιότερο ελληνικό ζυμαρικό με πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας

Ο τραχανάς ξαναγράφει ιστορία του ως μια κορυφαία διατροφική επιλογή για την μέγιστη πρόσληψη πρωτείνης.

Ο τραχανάς αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα ελληνικά ζυμαρικά και παραμένει μέχρι σήμερα μια εξαιρετικά θρεπτική τροφή που προσφέρει στον οργανισμό πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας. Παρασκευάζεται από αλεύρι, αυγά, γάλα ή γιαούρτι. Για την παρασκευή του ξινού τραχανά χρησιμοποιείται γάλα που έχει αφεθεί να ξινίσει ή γιαούρτι, ενώ ο γλυκός τραχανάς παρασκευάζεται από φρέσκο γάλα.

Η διατροφική αξία του τραχανά είναι εντυπωσιακή

Δεν είναι τυχαίο ότι ο τραχανάς χαρακτηρίζεται ως «υπερτροφή». Με χαμηλά λιπαρά και υψηλή θρεπτική αξία αποτελεί ιδανικό γεύμα για κάθε ηλικία και μπορεί να ενταχθεί εύκολα σε μια ισορροπημένη διατροφή. Μάλιστα έχουμε έχουμε πέντε διαφορετικά είδη τραχανά όμως ο ξινός είναι ο πιο δημοφιλής στην ηπειρωτική χώρα ενώ στα νησιά προτιμούν τον γλυκό. Οι παραλλαγές του τραχανά περιλαμβάνουν μέχρι και νηστίσιμο που γίνεται χωρίς αυγά και γάλα αλλά με πατάτα, ντομάτα και κολοκύθι.

Τα 100 γρ. ωμού τραχανά παρέχουν περίπου 398 θερμίδες, ποσότητα που τον καθιστά ιδιαίτερα χορταστικό. Αποτελεί σημαντική πηγή πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας (16,3 γρ.), συμβάλλοντας στη θρέψη των μυών και στη γενικότερη ενίσχυση του οργανισμού. Οι υδατάνθρακες που περιέχει (58,2 γρ.) προσφέρουν ενέργεια, ενώ οι φυτικές ίνες (1,1 γρ.) βοηθούν στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Παράλληλα, περιέχει 12 γρ. λιπαρών, εκ των οποίων τα 7,1 γρ. είναι κορεσμένα, κάτι που υπενθυμίζει ότι, όπως κάθε τροφή, χρειάζεται μέτρο στην κατανάλωσή του.

Ως τρόφιμο που έχει υποστεί ζύμωση ενισχύει τον οργανισμό μας με προβιοτικά και καλά βακτήρια.

Περιέχει πρωτεΐνες και αμινοξέα απαραίτητα για την ανάπτυξη και την ανάπλαση των μυών.

Είναι πλούσιος σε φυτικές ίνες, που συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του εντέρου και στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας.

Προσφέρει βιταμίνες του συμπλέγματος Β (Β1, Β2), οι οποίες τονώνουν το νευρικό σύστημα και ενισχύουν τον μεταβολισμό.

Το ξινόγαλα που χρησιμοποιείται στην παρασκευή του έχει πρεβιοτικές ιδιότητες, βελτιώνοντας τη μικροχλωρίδα του εντέρου και τη διαδικασία της πέψης.

Λόγω της περιεκτικότητάς του σε φώσφορο προστατεύει τον οργανισμό από την οστεοπόρωση, ενώ η καροτονοειδής λουτεΐνη που περιέχει βοηθά στην καλή υγεία του δέρματος, των ματιών και της καρδιάς.

Ενέργεια, χαμηλά λιπαρά και πρωτεΐνη στο φουλ με ένα πιάτο

Ο τραχανάς αποτελεί μια πλήρη και θρεπτική επιλογή που συνδυάζει γεύση, παράδοση και διατροφική αξία, αποτελώντας ιδανική βάση για ζεστές σούπες και θρεπτικά γεύματα σε όλες τις ηλικίες. Δεν είναι τυχαίο ότι αποτελεί αγαπημένο πιάτο όσων αθλούνται και αναζητούν τροφές με υψηλή διατροφική αξία. Με λίγες θερμίδες και χαμηλά λιπαρά, μπορεί να αποτελέσει ιδανικό βραδινό γεύμα πριν ή μετά την προπόνηση, ειδικά όταν συνδυάζεται με λαχανικά όπως κολοκύθα ή ντομάτα που εμπλουτίζουν το πιάτο με βιταμίνες και αντιοξειδωτικά. Χάρη στην περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, ο τραχανάς συμβάλλει στην αποκατάσταση των μυών μετά την άσκηση, ενώ οι υδατάνθρακες βραδείας απορρόφησης που περιέχει παρέχουν σταθερή ενέργεια και αυξάνουν το αίσθημα κορεσμού.

Επιπλέον, οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β ενισχύουν τον μεταβολισμό και τη μετατροπή των θρεπτικών συστατικών σε ενέργεια, ενώ η βήτα-γλυκάνη βοηθά στη διατήρηση χαμηλών επιπέδων χοληστερίνης και στην καλή λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος. Δεν είναι μόνο comfort food είναι μια λειτουργική τροφή που προσφέρει ισορροπία, ενέργεια και αποκατάσταση με τον πιο αυθεντικό ελληνικό τρόπο.