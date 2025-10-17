Η μικρότερη επαφή με την οθόνη φέρνει πιο ήρεμο μυαλό.

Το κινητό είναι πάντα δίπλα μας. Στη δουλειά, στο σπίτι, πριν τον ύπνο, ακόμα και στο πρωινό καφέ. Όμως η υπερβολική χρήση έχει κόστος. Δεν είναι μόνο η στάση του σώματος που επιβαρύνεται όταν σκύβουμε ώρες στην οθόνη, αλλά και η ψυχική μας ευεξία.

Μια πρόσφατη μελέτη σε φοιτητές έδειξε πως όταν για τρεις εβδομάδες περιόρισαν τη χρήση κινητού σε λιγότερο από δύο ώρες την ημέρα, βελτιώθηκε ο ύπνος τους, έπεσαν τα επίπεδα στρες, μειώθηκαν τα καταθλιπτικά συμπτώματα και ανέβηκε η διάθεσή τους. Με απλά λόγια, η μικρότερη επαφή με την οθόνη έφερε πιο ήρεμο μυαλό και καλύτερη ψυχολογία.

Στην επαγγελματική ζωή, αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη συγκέντρωση και καλύτερη απόδοση. Σκέψου πόσες φορές χάνεις τον ειρμό σου επειδή «τσέκαρες» για λίγο τα social στο κινητό. Αυτές οι συνεχείς διακοπές κουράζουν το μυαλό, μειώνουν τη δημιουργικότητα και κάνουν τις δουλειές να φαίνονται βουνό. Όταν μειώνεις τον κατακερματισμό, η μέρα κυλά πιο ομαλά, με λιγότερα λάθη και καθαρότερη σκέψη.

Το ωραίο είναι ότι δεν χρειάζονται ακραία μέτρα. Δοκίμασε για τρεις εβδομάδες ένα μικρό «πείραμα»:

Όρισε ένα όριο χρήσης. Δοκίμασε να κρατήσεις τον χρόνο στο κινητό γύρω στις δύο ώρες την ημέρα. Μπορείς να βάλεις χρονόμετρο μέσα από τις ρυθμίσεις του κινητού σου ώστε να σε ειδοποιεί όταν το ξεπερνάς.

Ξεκίνα και κλείσε τη μέρα χωρίς οθόνη. Απόφυγε να πιάσεις το κινητό αμέσως μόλις ξυπνήσεις και άφησέ το στην άκρη τουλάχιστον μία ώρα πριν κοιμηθείς. Έτσι ξεκινάς και τελειώνεις τη μέρα σου πιο ήρεμα.

Διάλεξε συγκεκριμένες στιγμές για social και μηνύματα. Αντί να τσεκάρεις συνεχώς, όρισε δύο ή τρεις ώρες μέσα στη μέρα που θα απαντάς σε μηνύματα ή θα μπαίνεις στα social. Με αυτόν τον τρόπο μένεις συγκεντρωμένος στις δουλειές σου.

Κάνε διαλείμματα χωρίς οθόνη. Όταν νιώθεις την ανάγκη να ξεφύγεις, αντί να ανοίξεις το κινητό, σήκω λίγο από την καρέκλα. Περπάτησε, τεντώσου ή απλά πάρε μερικές βαθιές αναπνοές. Είναι μικρές κινήσεις που ξεκουράζουν το σώμα και το μυαλό.

Μην περιμένεις θαύματα από τη μία μέρα στην άλλη. Όμως σε λίγες εβδομάδες θα δεις ότι έχεις περισσότερη ενέργεια, πιο ξεκούραστο ύπνο και πιο σταθερή διάθεση. Και το καλύτερο; Όλα αυτά θα φανούν και στη δουλειά σου, γιατί ένα ήρεμο και συγκεντρωμένο μυαλό είναι το μεγαλύτερο «εργαλείο παραγωγικότητας».