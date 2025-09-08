Games
Κακά νέα για τα γλυκαντικά: Τι προκαλεί στον εγκέφαλο μια Cola Zero την ημέρα

Κακά νέα για τα γλυκαντικά: Τι προκαλεί στον εγκέφαλο μια Cola Zero την ημέρα Φωτογραφία: Ayrus Hill on Unsplash
Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι η κατανάλωση τεχνητών γλυκαντικών μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία γήρανσης του εγκεφάλου.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα άτομα που κατανάλωναν τις υψηλότερες ποσότητες ορισμένων τεχνητών γλυκαντικών - ποσότητα αντίστοιχη με αυτή που περιέχεται σε ένα κουτάκι αναψυκτικού διαίτης - εμφάνισαν αισθητή μείωση στις γνωστικές τους ικανότητες σε σύγκριση με την ομάδα που κατανάλωνε χαμηλότερες ποσότητες.

«Τα άτομα που κατανάλωναν τα περισσότερα γλυκαντικά με λίγες ή καθόλου θερμίδες εμφάνισαν 62% ταχύτερη γενική γνωστική έκπτωση σε σχέση με εκείνα που κατανάλωναν τη μικρότερη ποσότητα - αυτό αντιστοιχεί σε 1,6 χρόνια γήρανσης του εγκεφάλου», δήλωσε η επικεφαλής της μελέτης, Δρ. Claudia Kimie Suemoto, αναπληρώτρια καθηγήτρια γηριατρικής και διευθύντρια της Τράπεζας Βιολογικού Υλικού για Μελέτες Γήρανσης στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο στη Βραζιλία.

Η ανώτερη κατηγορία κατανάλωσης αντιστοιχούσε κατά μέσο όρο σε 191 χιλιοστόγραμμα την ημέρα, περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού, ποσότητα μικρότερη από εκείνη που περιέχεται σε ένα αναψυκτικό διαίτης (200–300 χιλιοστόγραμμα ασπαρτάμης).

«Οι συμμετέχοντες στη μεσαία κατηγορία εμφάνισαν 35% ταχύτερο ρυθμό γενικής γνωστικής έκπτωσης - που αντιστοιχεί σε περίπου 1,3 χρόνια γήρανσης - σε σχέση με όσους κατανάλωναν τη μικρότερη ποσότητα γλυκαντικών», πρόσθεσε η Suemoto.

«Η μελέτη είναι μόνο παρατηρητική - δεν μπορώ να σας πω ότι τα τεχνητά γλυκαντικά προκαλούν γνωστική έκπτωση. Γνωρίζουμε, ωστόσο, ότι τα γλυκαντικά αυτά σχετίζονται με χειρότερες γνωστικές διαδρομές», τόνισε.

Οι ερευνητές επισήμαναν επίσης ότι τα άτομα με διαβήτη φάνηκε να εμφανίζουν ακόμη πιο γρήγορη γνωστική γήρανση. Η Suemoto θεωρεί πιθανό αυτό να οφείλεται στο ότι η νόσος αποτελεί ήδη σημαντικό παράγοντα κινδύνου για γνωστική έκπτωση που συνδέεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ και την αγγειακή άνοια, καθιστώντας τα άτομα με διαβήτη πιο ευάλωτα στην έκθεση σε γλυκαντικά.

Νωρίτερα φέτος, η Dallas Express είχε αναφέρει άλλη μελέτη που διαπίστωσε ότι τα τεχνητά γλυκαντικά συνδέονται και με υψηλότερα ποσοστά καρδιακών επεισοδίων και εγκεφαλικών. Στη μελέτη, ποντίκια που τρέφονταν καθημερινά για 12 εβδομάδες με τροφή που περιείχε 0,15% ασπαρτάμη (ποσότητα αντίστοιχη με περίπου τρία κουτάκια Diet Coke για τον άνθρωπο) εμφάνισαν μεγαλύτερη και πιο λιπώδη συσσώρευση αθηρωματικής πλάκας στις αρτηρίες τους.

