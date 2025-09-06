Αυτός είναι ο «εχθρός» της καρδιάς, ακόμα και αν αθλείστε

Το λίπος που δεν μπορείτε να δείτε μπορεί να βλάπτει την καρδιά σας, ακόμα και αν ασκείστε.

Η υπερβολική ποσότητα σπλαχνικού λίπους - το κρυμμένο λίπος που περιβάλλει τα όργανα - συνδέεται με ταχύτερη γήρανση της καρδιάς, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Όπως επισημαίνει το sciencedaily, η γήρανση είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου για καρδιακές παθήσεις, αλλά δεν είναι πλήρως κατανοητό γιατί μερικοί άνθρωποι γερνούν γρηγορότερα από άλλους.

Οι επιστήμονες που ηγούνται της έρευνας λένε ότι το σπλαχνικό σωματικό λίπος μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση της γήρανσης της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων. Αυτός ο τύπος λίπους είναι γνωστό ότι είναι επιβλαβής για την υγεία και η μελέτη αυτή τον συνδέει τώρα με ταχύτερη γήρανση της καρδιάς.

Η διεξαγωγή της έρευνας

Η μελέτη, που διεξήχθη από επιστήμονες του Εργαστηρίου Ιατρικών Επιστημών του Ιατρικού Συμβουλίου Έρευνας (MRC) στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου, διαπίστωσε επίσης διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών και ανακάλυψε ότι το λίπος γύρω από τους γοφούς και τους μηρούς μπορεί ενδεχομένως να επιβραδύνει τη γήρανση της καρ

Στη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο European Heart Journal, οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα από 21.241 συμμετέχοντες στο UK Biobank, το οποίο περιλαμβάνει απεικόνιση ολόκληρου του σώματος για να χαρτογραφήσει την ποσότητα του λίπους και τη θέση του στο σώμα.

Τα δεδομένα της UK Biobank περιλαμβάνουν επίσης λεπτομερείς απεικονίσεις της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων. Χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη για την ανάλυση αυτών των εικόνων, προκειμένου να εντοπιστούν σημάδια γήρανσης των οργάνων, όπως η σκλήρυνση και η φλεγμονή των ιστών. Σε κάθε άτομο αποδόθηκε μια «ηλικία της καρδιάς», η οποία μπορεί να συγκριθεί με την πραγματική ηλικία του κατά τη στιγμή της σάρωσης.

Τα σημαντικά ευρήματα

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ταχύτερη γήρανση της καρδιάς συνδέεται με την ύπαρξη περισσότερου σπλαχνικού λιπώδους ιστού.

Ο σπλαχνικός λιπώδης ιστός είναι λίπος που βρίσκεται βαθιά μέσα στην κοιλιά, γύρω από όργανα όπως το στομάχι, τα έντερα και το συκώτι. Αυτός ο τύπος λίπους δεν είναι ορατός από έξω και ορισμένα άτομα μπορεί να έχουν μεγάλες ποσότητες σπλαχνικού λίπους παρά το γεγονός ότι έχουν υγιές βάρος.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν από τις εξετάσεις αίματος ότι το σπλαχνικό λίπος συνδέεται με αυξημένη φλεγμονή στο σώμα, η οποία είναι μια πιθανή αιτία πρόωρης γήρανσης.

Διαπίστωσαν επίσης διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. Η κατανομή λίπους τύπου ανδρικού (λίπος γύρω από την κοιλιά, που συχνά ονομάζεται «μήλο») ήταν ιδιαίτερα προγνωστική για την πρόωρη γήρανση στους άνδρες.

Αντίθετα, η γενετική προδιάθεση για λίπος γυναικείου τύπου (λίπος στους γοφούς και τους μηρούς, που συχνά ονομάζεται «αχλαδιού») προστάτευε από τη γήρανση της καρδιάς στις γυναίκες.

Οι ερευνητές βρήκαν επίσης μια σχέση μεταξύ των υψηλότερων επιπέδων οιστρογόνων στις γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση και της επιβράδυνσης της γήρανσης της καρδιάς, κάτι που, όπως υποδηλώνουν, θα μπορούσε να υποδηλώνει τον ρόλο των ορμονών στην προστασία από τη γήρανση της καρδιάς.

Ο καθηγητής Declan O'Regan, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας στο Εργαστήριο Ιατρικών Επιστημών του MRC και στο Imperial College του Λονδίνου και είναι καθηγητής καρδιαγγειακής τεχνητής νοημοσύνης στο British Heart Foundation, δήλωσε: «Γνωρίζαμε για τη διαφορά μεταξύ μήλου και αχλαδιού όσον αφορά το σωματικό λίπος, αλλά δεν ήταν σαφές πώς αυτό οδηγεί σε κακή υγεία.

Η έρευνά μας δείχνει ότι το «κακό» λίπος, που κρύβεται βαθιά γύρω από τα όργανα, επιταχύνει τη γήρανση της καρδιάς. Ωστόσο, ορισμένοι τύποι λίπους μπορούν να προστατεύσουν από τη γήρανση, συγκεκριμένα το λίπος γύρω από τους γοφούς και τους μηρούς στις γυναίκες».

«Δείξαμε επίσης ότι ο ΔΜΣ δεν είναι ένας καλός τρόπος πρόβλεψης της καρδιακής ηλικίας, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της γνώσης του πού αποθηκεύεται το λίπος στο σώμα και όχι μόνο του συνολικού σωματικού βάρους».

«Ο στόχος της έρευνάς μας είναι να βρούμε τρόπους για να αυξήσουμε την υγιή διάρκεια ζωής. Αν και η σωματική δραστηριότητα είναι σημαντική, διαπιστώσαμε ότι το κρυμμένο λίπος μπορεί να είναι επιβλαβές ακόμη και σε άτομα που είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Στο μέλλον, σκοπεύουμε να διερευνήσουμε πώς οι φαρμακευτικές θεραπείες, όπως οι αναστολείς GLP-1 (π.χ. Ozempic), μπορούν να βελτιώσουν όχι μόνο τον διαβήτη και την παχυσαρκία, αλλά και να στοχεύσουν τις επιπτώσεις της γήρανσης που προκαλεί το κρυμμένο σπλαχνικό λίπος».

Η μελέτη αυτή χρηματοδοτήθηκε από το Medical Research Council, το British Heart Foundation και το National Institute for Health and Care Research Imperial College Biomedical Research Centre.

Ο καθηγητής Bryan Williams OBE, επικεφαλής επιστημονικός και ιατρικός σύμβουλος της British Heart Foundation, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ήδη ότι η υπερβολική ποσότητα σπλαχνικού λίπους γύρω από την καρδιά και το συκώτι μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης και υψηλή χοληστερόλη, οπότε είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι μπορεί επίσης να συμβάλει στην επιτάχυνση της γήρανσης της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων.

Δεδομένου ότι το πρότυπο κατανομής του λίπους που παρατηρείται συνήθως στο σώμα των γυναικών συνδέεται με τα οιστρογόνα, η ορμόνη αυτή μπορεί να είναι καθοριστική για μελλοντικές θεραπείες που θα αναπτυχθούν για την αντιμετώπιση της γήρανσης της καρδιάς.

Η υιοθέτηση μιας πιο υγιεινής διατροφής και η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των επιπέδων σπλαχνικού λίπους.