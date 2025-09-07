Τι προκαλεί η καφεΐνη στο σώμα όταν μπει στο αίμα

Όταν εισέλθει στον οργανισμό, απορροφάται γρήγορα από το πεπτικό σύστημα και κυκλοφορεί στο αίμα μέσα σε λίγα λεπτά.

Η καφεΐνη είναι μια από τις πιο διαδεδομένες ψυχοδραστικές ουσίες παγκοσμίως και καταναλώνεται καθημερινά μέσω καφέ, τσαγιού, ενεργειακών ποτών και αναψυκτικών.

Η βασική της δράση σχετίζεται με τον εγκέφαλο: μπλοκάρει τους υποδοχείς της αδενοσίνης, μιας ουσίας που προκαλεί αίσθημα κούρασης και υπνηλίας. Έτσι, η καφεΐνη μειώνει την κόπωση και αυξάνει την εγρήγορση, τη συγκέντρωση και την αίσθηση ενέργειας.

Επιπλέον, η καφεΐνη διεγείρει το κεντρικό νευρικό σύστημα, με αποτέλεσμα την αύξηση της καρδιακής συχνότητας και της αρτηριακής πίεσης. Για αυτόν τον λόγο, πολλοί νιώθουν περισσότερη ενέργεια και καλύτερη απόδοση, ιδιαίτερα σε απαιτητικές σωματικές ή πνευματικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, επιδρά στον μεταβολισμό, αυξάνοντας την καύση θερμίδων και την κινητοποίηση των λιπαρών οξέων. Αυτές οι ιδιότητες την καθιστούν χρήσιμη σε αθλητικές επιδόσεις αλλά και στη διαχείριση βάρους, όταν καταναλώνεται με μέτρο.

Ωστόσο, η υπερβολική ποσότητα καφεΐνης μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα. Η υπερδιέγερση του οργανισμού προκαλεί νευρικότητα, ανησυχία, ταχυκαρδία και δυσκολία στον ύπνο.

Σε άτομα ευαίσθητα, ακόμα και μικρές δόσεις μπορεί να οδηγήσουν σε τρέμουλο ή στο λεγόμενο «άγχος της καφεΐνης».

Μακροχρόνια και υψηλή κατανάλωση μπορεί επίσης να προκαλέσει εξάρτηση, με συμπτώματα όπως πονοκέφαλο ή ευερεθιστότητα όταν μειώνεται ξαφνικά η πρόσληψη.

Συνολικά, η καφεΐνη στο αίμα δρα σαν «διπλή λεπίδα»: προσφέρει ενέργεια, καλύτερη διάθεση και αυξημένη απόδοση, αλλά σε υπερβολική χρήση μπορεί να κουράσει το σώμα και να επηρεάσει αρνητικά την υγεία.

Το «κλειδί» βρίσκεται στη σωστή δόση και στη γνώση των προσωπικών ορίων, ώστε να απολαμβάνουμε τα οφέλη της χωρίς δυσάρεστες συνέπειες.

Πηγή News-Medical