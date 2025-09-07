Να κάνω γυμναστική αν συνεχίζω να πονάω από την τελευταία προπόνηση;

Αν αισθάνεστε πόνο από το τρέξιμο ή μια προπόνηση στο γυμναστήριο, ίσως αναρωτιέστε αν είναι καλύτερο να πιέσετε ή να αφήσετε το σώμα σας να ξεκουραστεί.

Αυτό το αίσθημα πόνου ή δυσκαμψίας στους μύες μετά τη γυμναστική είναι γνωστό ως DOMS, δηλαδή «καθυστερημένης έναρξης μυϊκός πόνος».

Ο πόνος συνήθως εμφανίζεται εντός των πρώτων 12-24 ωρών μετά την προπόνηση και συχνά κορυφώνεται 24-72 ώρες μετά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το DOMS θα εξαφανιστεί εντελώς σε τρεις έως πέντε ημέρες. Αλλά τι πρέπει να κάνετε στο μεταξύ;

Ο μυϊκός πόνος είναι μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού, ιδιαίτερα όταν έχουμε δοκιμάσει νέες ασκήσεις ή αυξήσαμε την ένταση. Αυτός ο πόνος δείχνει ότι οι μύες προσαρμόζονται και δυναμώνουν, αλλά χρειάζονται χρόνο για να αποκατασταθούν.

Η υπερβολική καταπόνηση χωρίς επαρκή ξεκούραση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς, υπερκόπωση και μειωμένη απόδοση.

Επομένως, αν ο πόνος είναι έντονος, η καλύτερη επιλογή είναι η ενεργητική αποκατάσταση: ήπιες δραστηριότητες όπως περπάτημα, ελαφρύ τρέξιμο, ποδήλατο ή διατάσεις. Αυτές βοηθούν στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και στην ταχύτερη ανάρρωση των μυών.

Αν ο πόνος είναι πιο ήπιος, μπορεί κανείς να συνεχίσει με προπόνηση χαμηλότερης έντασης, δίνοντας έμφαση σε διαφορετικές μυϊκές ομάδες ώστε να ξεκουράζονται εκείνες που έχουν καταπονηθεί περισσότερο.

Τελικά, το σώμα στέλνει πάντα μηνύματα που πρέπει να ακούμε. Η συνέπεια στη γυμναστική είναι σημαντική, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η ξεκούραση, γιατί εκεί κρύβεται η πρόοδος. Επομένως, όταν πονάει κανείς μετά τη γυμναστική, η απάντηση δεν είναι πάντα «σταμάτα» ούτε «συνέχισε κανονικά», αλλά «άκουσε το σώμα σου και προσαρμόσου». Έτσι, επιτυγχάνεται ισορροπία ανάμεσα στην προσπάθεια και στην αποκατάσταση, που οδηγεί σε ασφαλή και βιώσιμη πρόοδο.

Πηγή Scienc Alert