Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Υγεία

Να κάνω γυμναστική αν συνεχίζω να πονάω από την τελευταία προπόνηση;

Να κάνω γυμναστική αν συνεχίζω να πονάω από την τελευταία προπόνηση; Φωτογραφία: Unsplash
Αν αισθάνεστε πόνο από το τρέξιμο ή μια προπόνηση στο γυμναστήριο, ίσως αναρωτιέστε αν είναι καλύτερο να πιέσετε ή να αφήσετε το σώμα σας να ξεκουραστεί.

Αυτό το αίσθημα πόνου ή δυσκαμψίας στους μύες μετά τη γυμναστική είναι γνωστό ως DOMS, δηλαδή «καθυστερημένης έναρξης μυϊκός πόνος».

Ο πόνος συνήθως εμφανίζεται εντός των πρώτων 12-24 ωρών μετά την προπόνηση και συχνά κορυφώνεται 24-72 ώρες μετά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το DOMS θα εξαφανιστεί εντελώς σε τρεις έως πέντε ημέρες. Αλλά τι πρέπει να κάνετε στο μεταξύ;

Ο μυϊκός πόνος είναι μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού, ιδιαίτερα όταν έχουμε δοκιμάσει νέες ασκήσεις ή αυξήσαμε την ένταση. Αυτός ο πόνος δείχνει ότι οι μύες προσαρμόζονται και δυναμώνουν, αλλά χρειάζονται χρόνο για να αποκατασταθούν.

Η υπερβολική καταπόνηση χωρίς επαρκή ξεκούραση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς, υπερκόπωση και μειωμένη απόδοση.

Επομένως, αν ο πόνος είναι έντονος, η καλύτερη επιλογή είναι η ενεργητική αποκατάσταση: ήπιες δραστηριότητες όπως περπάτημα, ελαφρύ τρέξιμο, ποδήλατο ή διατάσεις. Αυτές βοηθούν στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και στην ταχύτερη ανάρρωση των μυών.

Αν ο πόνος είναι πιο ήπιος, μπορεί κανείς να συνεχίσει με προπόνηση χαμηλότερης έντασης, δίνοντας έμφαση σε διαφορετικές μυϊκές ομάδες ώστε να ξεκουράζονται εκείνες που έχουν καταπονηθεί περισσότερο.

Τελικά, το σώμα στέλνει πάντα μηνύματα που πρέπει να ακούμε. Η συνέπεια στη γυμναστική είναι σημαντική, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η ξεκούραση, γιατί εκεί κρύβεται η πρόοδος. Επομένως, όταν πονάει κανείς μετά τη γυμναστική, η απάντηση δεν είναι πάντα «σταμάτα» ούτε «συνέχισε κανονικά», αλλά «άκουσε το σώμα σου και προσαρμόσου». Έτσι, επιτυγχάνεται ισορροπία ανάμεσα στην προσπάθεια και στην αποκατάσταση, που οδηγεί σε ασφαλή και βιώσιμη πρόοδο.

Πηγή Scienc Alert

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τα «ψιλά γράμματα» στα μέτρα της ΔΕΘ - Τα κενά, οι ξεχασμένοι και η ακρίβεια

Τα «ψιλά γράμματα» στα μέτρα της ΔΕΘ - Τα κενά, οι ξεχασμένοι και η ακρίβεια

Μέτρα ΔΕΘ: Γιατί μένουν εκτός οι συνταξιούχοι - Καμία αλλαγή στο επίδομα 250 ευρώ

Μέτρα ΔΕΘ: Γιατί μένουν εκτός οι συνταξιούχοι - Καμία αλλαγή στο επίδομα 250 ευρώ

ΔΕΘ 2025: Ξεχάστηκαν οι αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

ΔΕΘ 2025: Ξεχάστηκαν οι αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Μέτρα για τα ενοίκια: Η κυβέρνηση ανακουφίζει τους ιδιοκτήτες, αφήνει εκτεθειμένους τους ενοικιαστές

Μέτρα για τα ενοίκια: Η κυβέρνηση ανακουφίζει τους ιδιοκτήτες, αφήνει εκτεθειμένους τους ενοικιαστές

Πως ο ΦΠΑ «τρώει» το όφελος από τις νέες φοροελαφρύνσεις – Τι δείχνουν οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές

Πως ο ΦΠΑ «τρώει» το όφελος από τις νέες φοροελαφρύνσεις – Τι δείχνουν οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Υπέρταση: Νέα θεραπεία μειώνει την πίεση όταν τα φάρμακα αποτυγχάνουν

Υπέρταση: Νέα θεραπεία μειώνει την πίεση όταν τα φάρμακα αποτυγχάνουν

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

Γκρέιπφρουτ: Σούπερ τροφή για ενέργεια, αποτοξίνωση και απώλεια βάρους

Γκρέιπφρουτ: Σούπερ τροφή για ενέργεια, αποτοξίνωση και απώλεια βάρους

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Ντέμι Μουρ: Η γυμναστική που κάνει ευλαβικά για να παραμένει σε φόρμα

Ντέμι Μουρ: Η γυμναστική που κάνει ευλαβικά για να παραμένει σε φόρμα

Life
Cardio ή βάρη; Η καλύτερη συνταγή για το σώμα σου

Cardio ή βάρη; Η καλύτερη συνταγή για το σώμα σου

Υγεία
Η καλύτερη άσκηση για να κάψετε το λίπος στην κοιλιά

Η καλύτερη άσκηση για να κάψετε το λίπος στην κοιλιά

Life
Πώς να βεβαιωθείτε ότι χάνετε λίπος και όχι μυϊκή μάζα, όταν κάνετε δίαιτα

Πώς να βεβαιωθείτε ότι χάνετε λίπος και όχι μυϊκή μάζα, όταν κάνετε δίαιτα

Υγεία

NETWORK

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr
Γιατρός προειδοποιεί: Αυτά τα 3 κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να βλάψουν την καρδιά

Γιατρός προειδοποιεί: Αυτά τα 3 κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να βλάψουν την καρδιά

healthstat.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

healthstat.gr
Πώς να αντιδράσετε σωστά όταν ο σκύλος σας γρυλίζει

Πώς να αντιδράσετε σωστά όταν ο σκύλος σας γρυλίζει

healthstat.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

healthstat.gr