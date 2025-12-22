Κατηγορηματικά αντίθετος με την απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να συμμετέχει στην ίδρυση πολιτικού φορέα, εμφανίστηκε ο Παύλος Ασλανίδης.

Η Μαρία Καρυστιανού επιβεβαίωσε με συνέντευξή της στην ΕφΣυν ότι όντως γίνεται προσπάθεια να συσταθεί ένα κίνημα και μάλιστα επέλεξε συνειδητά να χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη καθώς όπως είπε «τα κόμματα παραπέμπουν στο παλιό πολιτικό σύστημα». Εξήγησε, δε, ότι μια «επιτροπή σοφών» συστήνεται για να «σώσει τη χώρα».

Αρκετοί συγγενείς ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη δεν συμφωνούν με την απόφαση αυτή. Μετά τις αιχμηρές τοποθετήσεις του Νίκου Πλακιά, με ανάλογο ύφος μίλησε και ο Παύλος Ασλανίδης.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στο Naftemporiki TV υποστήριξε ότι «φούσκωσαν τα μυαλά της» και δεν έμεινε πιστή σε αυτό που είχαν εξ αρχής συμφωνήσει όταν συστάθηκε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

