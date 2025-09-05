Games
Η χρήση κινητού στην τουαλέτα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης αιμορροΐδων - Μελέτη

Η χρήση κινητού στην τουαλέτα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης αιμορροΐδων - Μελέτη Φωτογραφία: Tim Mossholder/ΑP
Όσοι έπαιρναν μαζί το κινητό τους, είχαν 46% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν αιμορροΐδες σε σύγκριση με εκείνους που άφηναν τη συσκευή τους σε άλλο δωμάτιο.

Όσοι χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο ενώ κάθονται στη λεκάνη της τουαλέτας διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης αιμορροΐδων, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό PLOS One.

Οι ερευνητές μελέτησαν τις συνήθειες 125 ενηλίκων που υποβλήθηκαν σε κολονοσκόπηση στο Beth Israel Deaconess Medical Center στη Βοστώνη. Περίπου τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν τα smartphone τους ενώ κάθονται στην τουαλέτα.

Όσοι έπαιρναν μαζί το κινητό τους, είχαν 46% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν αιμορροΐδες σε σύγκριση με εκείνους που άφηναν τη συσκευή τους σε άλλο δωμάτιο.

«Η πιθανή εξήγηση είναι ότι η παρατεταμένη καθιστή στάση αυξάνει την πίεση στις φλέβες γύρω από τον ορθό, κάτι που μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση αιμορροΐδων», δήλωσε στο ABC News ο Δρ Ernesto Gonzaga, γαστρεντερολόγος από το Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Επίσης, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι είχαν μαζί τους το κινητό, περνούσαν περισσότερο χρόνο στην τουαλέτα.

Οι αιμορροΐδες είναι ογκίδια αγγειακού φλεβικού ιστού γύρω από τον πρωκτό και το ορθό. Μπορεί να προκαλέσουν κνησμό, πόνο και δυσφορία, και σε πολλές περιπτώσεις αιμορραγία του ορθού. Μελέτες δείχνουν ότι είναι συχνές τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες και επηρεάζουν 1 στους 20 Αμερικανούς, ενώ περίπου οι μισοί ενήλικες άνω των 50 ετών έχουν αιμορροΐδες.

