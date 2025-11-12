Πότε πρέπει να απευθυνθούμε σε γιατρό για τη νυχτερινή ούρηση.

Κανένας δεν χαίρεται όταν ξυπνάει μέσα στη νύχτα από την ακατανίκητη επιθυμία να ουρήσει. Αν και αυτό από μόνο του δεν είναι κάτι που πρέπει να προκαλέσει προβληματισμό, υπάρχει περίπτωση να «κρύβει» κάποια πάθηση και να πρέπει να απευθυνθούμε σε γιατρό.

Οι νυχτερινές επισκέψεις στην τουαλέτα είναι φυσιολογικές. Περίπου ένα τρίτο των ενηλίκων πάνω από 30 χρονών και οι μισοί άνω των 65 ετών το κάνουν αυτό, επισημαίνουν οι New York Times που μίλησαν με ειδικούς για αυτό το ζήτημα, οι οποίοι εξήγησαν τι μπορούμε να κάνουμε και πότε πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια γιατρού.

Η νυκτουρία αποτελεί ιατρικό ζήτημα μόνο εάν ξυπνάμε περισσότερες από δύο φορές μέσα στη νύχτα ή εάν δυσκολευόμαστε να κοιμηθούμε μετά, λέει ο δρ. Τζέφρι Βάις επικεφαλής του τμήματος ουρολογίας στο SUNY Downstate Health Sciences University. «Είναι σύμπτωμα, όχι ασθένεια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ουρολογικά προβλήματα, όπως μια λοίμωξη ή μια υπερδραστήρια ουροδόχος κύστη μπορεί να ευθύνονται. Ωστόσο, ο διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις και η υπνική άπνοια, μεταξύ άλλων, επίσης μπορούν να προκαλέσουν νυκτουρία.

Τι προκαλεί τη νυκτουρία

Συνήθως, συμβαίνει για δύο λόγους: Το σώμα μας παράγει πάρα πολλά ούρα κατά τη διάρκεια της νύχτα ή η κύστη δεν μπορεί να συγκρατήσει τόσα όσο παλιότερα. Περίπου το ένα τρίτο των ανθρώπων αντιμετωπίζουν και τα δύο.

Η ηλικία είναι σημαντικός παράγοντας. Όσο μεγαλώνουμε, η παραγωγή ούρων μετατοπίζεται προς τη νύχτα, εξαιτίας ορμονικών αλλαγών και επειδή φθίνει η νεφρική λειτουργία, επισημαίνει ο Ντόναλντ Μπλούιζ, ειδικός ύπνου στο Emory University Medical Center.

Όμως, υπάρχουν αρκετές παθήσεις που μπορεί να κάνουν πιο πιθανή τη νυκτουρία, σε οποιαδήποτε ηλικία. Για παράδειγμα, ο διαβήτης και η υψηλή αρτηριακή πίεση. Επίσης, η εγκυμοσύνη προκαλεί συχνοουρία, ενώ και η υπνική άπνοια μπορεί να προκαλέσει νυκτουρία. Ακόμα, εάν είναι πρησμένα τα πόδια μας, όταν ξαπλώνουμε αυτό το υγρό περνά στην κυκλοφορία του αίματος και τελικά στην ουροδόχο κύστη, κάτι που μπορεί να συμβεί επίσης λόγω καρδιακής ανεπάρκειας ή φλεβικών προβλημάτων.

Πότε πρέπει να απευθυνθούμε σε γιατρό

Η νυκτουρία μπορεί να είναι ανησυχητική, καθώς ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη υποκείμενης πάθησης. Επίσης, μπορεί να «κρύβει» τα σημάδια της αϋπνίας, ή να την επιδεινώσει. Επίσης, μελέτη το 2019 συνέδεσε τις νυχτερινές επισκέψεις στην τουαλέτα με αυξημένο κίνδυνο πτώσεων κατά 20% και καταγμάτων κατά 32%.

Δεδομένων όλων αυτών, είναι λογικό να αναφέρουμε τη νυκτουρία στον γιατρό μας. Όμως, θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτό εάν πρόκειται για κάτι που μας προκαλεί ενόχληση, αν «βρέχουμε» το κρεβάτι μας ή σε περίπτωση που ξαφνικά ξυπνάμε συχνότερα προκειμένου να ουρήσουμε, συμβουλεύει ο δρ. Τζέφρι Βάις.

Τι μπορούμε να κάνουμε για λιγότερες νυχτερινές επισκέψεις στην τουαλέτα

Οι επιπτώσεις της γήρανσης είναι μη αναστρέψιμες, αλλά μερικές μικρές αλλαγές μπορούν να βοηθήσουν. Το πρώτο βήμα είναι να αποφεύγουμε το τσάι, τον καφέ και το αλκοόλ το βράδυ. Ένας καλός εμπειρικός κανόνας είναι να αποφεύγουμε να πίνουμε νερό και άλλα υγρά 2-4 ώρες προτού πέσουμε για ύπνο. Βέβαια, μπορούμε να πιούμε μερικές γουλιές προκειμένου να πάρουμε κάποιο φάρμακο ή να ξεδιψάσουμε.

Κάποια φρούτα και λαχανικά, όπως τα σπαράγγια, το σέλερι, το καρπούζι και τα σταφύλια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και μπορούν να μας κάνουν να ουρούμε περισσότερο. Επίσης, η μείωση της ημερήσιας πρόσληψης νατρίου μπορεί να βοηθήσει, επειδή το αλάτι προκαλεί κατακράτηση υγρών.

Εάν έχουμε πρησμένα πόδια, μπορούμε να φορέσουμε κάλτσες συμπίεσης ή να τα βάζουμε ψηλά, λέει η δρ. Αλέιν Μάρκλαντ, καθηγήτρια του πανεπιστημίου της Γιούτα. Για ανθρώπους με υπερδραστήρια ουροδόχο κύστη προτείνει ασκήσεις πυελικού εδάφους, που βοηθούν να ελέγξουμε τις ανεπιθύμητες συστάσεις της. Τέλος, μπορούμε να ζητήσουμε από γιατρό να ελέγξει τα φάρμακα που παίρνουμε.