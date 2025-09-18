Πόσο συχνά πηγαίνεται τουαλέτα μέσα στην ημέρα;

Η συχνότητα της ούρησης μπορεί να αποτελέσει ένδειξη για την υγεία της ουροδόχου κύστης και του οργανισμού συνολικά. Σύμφωνα με τον ουρολόγο χειρουργό κ. Hamid Abboudi, οι ενήλικες κάτω των 60 ετών θεωρείται φυσιολογικό να ουρούν πέντε έως οκτώ φορές την ημέρα και, το πολύ, μία φορά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πάνω από δέκα επισκέψεις στην τουαλέτα μέσα στο 24ωρο ενδέχεται να «κρύβουν» σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως ουρολοιμώξεις, διαβήτη ή ακόμη και καρκίνο της ουροδόχου κύστης.

Το NHS συνιστά ημερήσια κατανάλωση 1,2 λίτρων υγρών (περίπου έξι έως οκτώ ποτήρια), συμπεριλαμβανομένων νερού, γάλακτος χαμηλών λιπαρών, τσαγιού και καφέ χωρίς ζάχαρη. Ωστόσο, η καφεΐνη έχει διουρητική δράση, με αποτέλεσμα να μπορεί να προκαλέσει υπερδραστηριότητα της ουροδόχου κύστης και να οδηγήσει σε προβλήματα αργότερα στη ζωή.

Οι ουρολοιμώξεις αποτελούν μία από τις πιο συχνές αιτίες αυξημένης ούρησης, ειδικά στις γυναίκες, με πάνω από τις μισές να εμφανίζουν τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κοιλιακό άλγος, έντονη και συχνή επιθυμία για ούρηση, καθώς και αίσθημα καύσου. Εάν δεν αντιμετωπιστούν, οι ουρολοιμώξεις μπορεί να γίνουν χρόνιες και να αυξήσουν τον κίνδυνο νεφρικής ανεπάρκειας ή ακόμη και καρκίνου.

Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης, που εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα άνω των 60 ετών, εκδηλώνεται κυρίως με αίμα στα ούρα, αλλά και με συμπτώματα όπως πόνος κατά την ούρηση, απώλεια όρεξης και κοιλιακή δυσφορία.

Με την πάροδο της ηλικίας, οι μύες της ουροδόχου κύστης εξασθενούν, αυξάνοντας την πιθανότητα επιτακτικής ακράτειας και νυκτουρίας, δηλαδή την ανάγκη για συχνή νυχτερινή ούρηση. Παράγοντες όπως η μείωση της αντιδιουρητικής ορμόνης, η αύξηση του μεγέθους του προστάτη στους άνδρες και η λήψη φαρμάκων (διουρητικά, αντικαταθλιπτικά, ορμονικές θεραπείες) συμβάλλουν στη συχνότερη ανάγκη επίσκεψης στην τουαλέτα.

Όπως εξηγεί ο κ. Abboudi, για τους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας μέχρι και δέκα επισκέψεις την ημέρα μπορεί να θεωρηθούν φυσιολογικές. Παρόλα αυτά, όταν η συχνότητα υπερβαίνει αυτό το όριο ή συνοδεύεται από ανησυχητικά συμπτώματα, συνιστάται ιατρική αξιολόγηση.