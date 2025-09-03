Games
Ιός Δυτικού Νείλου: Στους 5 οι νεκροί και 69 κρούσματα - Οι περιοχές

Ιός Δυτικού Νείλου: Στους 5 οι νεκροί και 69 κρούσματα - Οι περιοχές Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Η έκθεση του ΕΟΔΥ για τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό του Δυτικού Νείλου φέτος στην Ελλάδα, ενώ την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν εννέα νέα εγχώρια κρούσματα.

Συνολικά, έως σήμερα (3/9), έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 69 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ. Από αυτά τα κρούσματα, οι 57 ασθενείς παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα (εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση). Οι άλλοι 12 ασθενείς είχαν ήπιες ή δεν είχαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Επίσης, έχουν καταγραφεί δύο εισαγόμενα κρούσματα που εκτέθηκαν το ένα στη Σερβία και το ένα στην Ιταλία.

Οι ασθενείς που έχασαν τη ζωή τους ήταν από 72 έως 86 ετών. Οι ασθενείς που παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα ήταν από 26 έως 92 ετών. Οχτώ άτομα νοσηλεύονται, όλοι εκτός ΜΕΘ.

dytikos_neilos_31e0f.png

Ο ΕΟΔΥ σημειώνει ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα οροεπιδημιολογικής μελέτης που διεξήχθη το 2010, σε κάθε ένα κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος αντιστοιχούν περίπου 140 μολυνθέντες από τον ιό (με ήπια συμπτωματολογία ή ασυμπτωματικοί).

Ιός Δυτικού Νείλου: Οι περιοχές με τα κρούσματα

Από τα 69 κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου, τα περισσότερα- 34- έχουν καταγραφεί στη Θεσσαλία και ακολουθεί η Αττική με 19.

Επίσης, 6 κρούσματα έχουν διαγνωστεί στην Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, 5 στη Δυτική Ελλάδα, 2 στην Κεντρική Μακεδονία και από 1 στις περιφέρειες Ηπείρου και Πελοποννήσου. Άλλο ένα κρούσμα είναι υπό διερεύνηση.

dytikos_neilos1_0f6d0.png

dytikos_neilos2_74878.png

Επιπλέον, έως τώρα έχουν καταγραφεί πέντε περιστατικά πρόσφατης λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ιπποειδή σε οικισμούς της Καβάλας (1), της Αιτωλοακαρνανίας (1) και της Αρκαδίας (3). «Η καταγραφή ιπποειδών πρόσφατα μολυνθέντων από τον ιό του Δυτικού Νείλου υποδηλώνει την κυκλοφορία του ιού και στις συγκεκριμένες περιοχές», σημειώνει ο ΕΟΔΥ.

Η έκθεση του ΕΟΔΥ

