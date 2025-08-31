Φάρμακο για την καρδιά αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου στις γυναίκες

Σε ποια κατηγορία γυναικών αναφέρεται η έρευνα. Οι γυναίκες με μικρή καρδιακή βλάβη μετά από καρδιακή προσβολή που έλαβαν θεραπεία με β-αναστολείς είχαν σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα να υποστούν άλλη καρδιακή προσβολή ή να νοσηλευτούν για καρδιακή ανεπάρκεια.

Μια κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται β-αναστολείς, τα οποία χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες ως θεραπεία πρώτης γραμμής μετά από καρδιακή προσβολή, δεν ωφελούν τη συντριπτική πλειονότητα των ασθενών και μπορεί να συμβάλλουν σε υψηλότερο κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου σε ορισμένες γυναίκες, αλλά όχι στους άνδρες, σύμφωνα με μια πρωτοποριακή νέα έρευνα.

Αυτά τα ευρήματα, που παρουσιάζει έρευνα στο CNN, θα αναδιαμορφώσουν όλες τις διεθνείς κλινικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση β-αναστολέων σε άνδρες και γυναίκες και θα πρέπει να πυροδοτήσουν μια από καιρό αναγκαία, ειδική για κάθε φύλο προσέγγιση στη θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων, δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Δρ Valentin Fuster, πρόεδρος του Mount Sinai Fuster Heart Hospital στη Νέα Υόρκη και γενικός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Καρδιαγγειακών Ερευνών στη Μαδρίτη.

Οι γυναίκες με μικρή καρδιακή βλάβη μετά από καρδιακή προσβολή που έλαβαν θεραπεία με β-αναστολείς είχαν σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα να υποστούν άλλη καρδιακή προσβολή ή να νοσηλευτούν για καρδιακή ανεπάρκεια — και σχεδόν τριπλάσια πιθανότητα θανάτου — σε σύγκριση με τις γυναίκες που δεν έλαβαν το φάρμακο, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο European Heart Journal και θα παρουσιαστεί το Σάββατο στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας στη Μαδρίτη.

«Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα για τις γυναίκες που λάμβαναν υψηλές δόσεις β-αναστολέων», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Δρ Borja Ibáñez, επιστημονικός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Καρδιαγγειακών Ερευνών της Μαδρίτης.

«Ο συνολικός αριθμός των γυναικών που συμμετείχαν στην κλινική δοκιμή ήταν ο μεγαλύτερος που έχει συμπεριληφθεί ποτέ σε μελέτη για τη δοκιμή β-αναστολέων μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου (καρδιακή προσβολή), οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό εύρημα», δήλωσε ο Ibáñez, καρδιολόγος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Jiménez Díaz Foundation της Μαδρίτης.

Ωστόσο, τα ευρήματα αφορούσαν μόνο γυναίκες με κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας άνω του 50%, το οποίο θεωρείται φυσιολογική λειτουργία, σύμφωνα με τη μελέτη.

«Τα φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν χαμηλή αρτηριακή πίεση, χαμηλό καρδιακό ρυθμό, στυτική δυσλειτουργία, κόπωση και εναλλαγές της διάθεσης», δήλωσε ο Freeman, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα. «Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε αυτά τα φάρμακα, πρέπει πάντα να σταθμίζουμε τον κίνδυνο σε σχέση με το όφελος», δήλωσε ο Δρ Andrew Freeman, διευθυντής καρδιαγγειακής πρόληψης και ευεξίας στο National Jewish Health στο Ντένβερ.

Γιατί οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες στις βλαβερές επιδράσεις των β-αναστολέων από τους άνδρες;

«Στην πραγματικότητα, αυτό δεν αποτελεί έκπληξη», δήλωσε ο Freeman.

«Το φύλο έχει μεγάλη σχέση με τον τρόπο που οι άνθρωποι ανταποκρίνονται στα φάρμακα. Σε πολλές περιπτώσεις, οι γυναίκες έχουν μικρότερη καρδιά. Είναι πιο ευαίσθητες στα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση. Κάποια από αυτά μπορεί να έχουν να κάνουν με το μέγεθος, ενώ άλλα μπορεί να έχουν να κάνουν με άλλους παράγοντες που δεν έχουμε κατανοήσει πλήρως ακόμα».

Στην πραγματικότητα, επειδή οι πρώτες έρευνες για την καρδιά επικεντρώνονταν στους άνδρες, χρειάστηκαν χρόνια για να ανακαλύψει η ιατρική επιστήμη ότι οι καρδιακές παθήσεις εκδηλώνονται διαφορετικά στις γυναίκες.

Οι άνδρες συνήθως έχουν συσσώρευση πλάκας στις κύριες αρτηρίες τους και εμφανίζουν πιο παραδοσιακά συμπτώματα καρδιακής προσβολής, όπως πόνο στο στήθος.

Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να έχουν πλάκα στα μικρότερα αιμοφόρα αγγεία της καρδιάς και μπορεί να έχουν πιο ασυνήθιστα συμπτώματα καρδιακής προσβολής, όπως πόνο στην πλάτη, δυσπεψία και δύσπνοια.

Η πρόοδος στη θεραπεία μειώνουν την ανάγκη για β-αναστολείς

Η ανάλυση στις γυναίκες ήταν μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης κλινικής δοκιμής με την ονομασία REBOOT — θεραπεία με β-αναστολείς μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς μειωμένο κλάσμα εξώθησης — η οποία παρακολούθησε 8.505 άνδρες και γυναίκες που έλαβαν θεραπεία για καρδιακές προσβολές σε 109 νοσοκομεία στην Ισπανία και την Ιταλία για σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο The New England Journal of Medicine και παρουσιάστηκαν επίσης στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Κανένας από τους ασθενείς της δοκιμής δεν είχε κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας κάτω του 40%, ένα σημάδι πιθανής καρδιακής ανεπάρκειας.

«Δεν διαπιστώσαμε κανένα όφελος από τη χρήση β-αναστολέων σε άνδρες ή γυναίκες με διατηρημένη καρδιακή λειτουργία μετά από καρδιακή προσβολή, παρά το γεγονός ότι αυτή είναι η συνήθης θεραπεία εδώ και περίπου 40 χρόνια», δήλωσε ο Fuster, πρώην αρχισυντάκτης του Journal of the American College of Cardiology και πρώην πρόεδρος της American Heart Association και της World Health Federation.

Αυτό πιθανώς οφείλεται στις προόδους στη φαρμακευτική αγωγή, όπως η άμεση χρήση στεντ και αντιπηκτικών μετά την άφιξη των ασθενών στο νοσοκομείο.

Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι άνδρες και γυναίκες που επιβιώνουν από καρδιακές προσβολές σήμερα έχουν κλάσματα εξώθησης άνω του 50%, δήλωσε ο Ibáñez.

«Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, περίπου το 80% των ασθενών στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία υποβάλλονται σε θεραπεία με β-αναστολείς, επειδή οι ιατρικές οδηγίες εξακολουθούν να τους συνιστούν», είπε.

«Ενώ συχνά δοκιμάζουμε νέα φάρμακα, είναι πολύ λιγότερο συνηθισμένο να αμφισβητούμε αυστηρά τη συνεχιζόμενη ανάγκη για παλαιότερες θεραπείες».

Αν και η μελέτη δεν διαπίστωσε καμία ανάγκη χρήσης β-αναστολέων για άτομα με κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας άνω του 50% μετά από καρδιακή προσβολή, μια ξεχωριστή μετα-ανάλυση 1.885 ασθενών που δημοσιεύθηκε το Σάββατο στο The Lancet διαπίστωσε οφέλη για όσους είχαν βαθμολογίες μεταξύ 40% και 50%, στις οποίες η καρδιά μπορεί να έχει υποστεί ήπια βλάβη.

«Αυτή η υποομάδα όντως επωφελήθηκε από τη συστηματική χρήση β-αναστολέων», δήλωσε ο Ibáñez, ο οποίος ήταν επίσης συν-συγγραφέας αυτής της μελέτης.

«Διαπιστώσαμε μείωση περίπου 25% στον πρωταρχικό τελικό δείκτη, ο οποίος ήταν ένας συνδυασμός νέων καρδιακών προσβολών, καρδιακής ανεπάρκειας και θανάτου από όλες τις αιτίες».