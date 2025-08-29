Η διατροφή πλούσια σε κάλιο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων κατά 24%

Μία νέα μελέτη ισχυρίζεται πως η κατανάλωση τροφών όπως αβοκάντο, μπανάνες και σπανάκι συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, νοσηλείας ή θανάτου.

Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κάλιο, όπως τα αβοκάντο, οι μπανάνες και το σπανάκι, θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, νοσηλείας και θανάτου κατά 24%, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει ότι η μείωση του αλατιού από τα γεύματα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών προβλημάτων. Η μείωση του αριθμού των γευμάτων στα οποία προσθέτετε αλάτι ή η πλήρης αποφυγή του, μπορεί επίσης να κάνει τεράστια διαφορά στην υγεία της καρδιάς σας. Το κάλιο αυξάνει την ποσότητα αλατιού που αποβάλλει το σώμα σας από την κυκλοφορία του αίματος.

Σε μια νέα μελέτη ωστόσο, οι επιστήμονες ερεύνησαν κατά πόσο το παραπάνω κάλιο μπορεί να ωφελήσει τους ανθρώπους, μειώνοντας τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Ο επικεφαλής συντάκτης της μελέτης, καθηγητής Henning Bundgaard, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Κοπεγχάγης, δήλωσε ότι «το ανθρώπινο σώμα εξελίχθηκε με μια διατροφή πλούσια σε κάλιο και φτωχή σε νάτριο - όταν γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε στη σαβάνα και τρώγαμε φρούτα και λαχανικά. Τώρα οι άνθρωποι τείνουμε να ακολουθούμε μια σύγχρονη διατροφή, που αποτελείται από επεξεργασμένα τρόφιμα και, όσο πιο επεξεργασμένα είναι, όλο και περισσότερο νάτριο και λιγότερο κάλιο περιέχουν, πράγμα που σημαίνει ότι η αναλογία μεταξύ των δύο έχει αλλάξει από 10:1 σε 1:2 - μια δραματική αλλαγή.

»Το κάλιο είναι ζωτικής σημασίας για την καρδιακή λειτουργία και γνωρίζουμε από παρατηρητικές μελέτες ότι το χαμηλό κάλιο αυξάνει τον κίνδυνο αρρυθμιών και καρδιακών ανακοπών, άρα και θανάτου. Γνωρίζουμε επίσης ότι το κάλιο μπορεί να αυξηθεί. Το απλό ερώτημα που θέσαμε στην έρευνα ήταν: θα ωφελούσαμε τους ασθενείς αυξάνοντας το κάλιο;»

Η έρευνα περιελάμβανε 1.200 καρδιοπαθείς στη Δανία με εμφυτεύσιμους απινιδωτές (ICDs), οι μισοί από τους οποίους έλαβαν διατροφικές συμβουλές για το πώς να αυξήσουν τα επίπεδα καλίου τους. «Δώσαμε μία λίστα τροφών στους ασθενείς. Ακολουθήσαμε γενικές διατροφικές οδηγίες. Τα λευκά παντζάρια, τα παντζάρια, το λάχανο και ούτω καθεξής είναι όλα διατροφές πλούσιες σε κάλιο. Δεν συνιστούσαμε κρέας, το οποίο είναι επίσης πλούσιο σε κάλιο, επειδή είναι και πλούσιο σε νάτριο και αντισταθμίζει την αύξηση του καλίου».

Η αύξηση των επιπέδων καλίου στο αίμα μέσω της διατροφής συσχετίστηκε με «σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο», 24%, καρδιακών παθήσεων, νοσηλείας που σχετίζεται με την καρδιά ή θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας στη Μαδρίτη, το μεγαλύτερο συνέδριο για την καρδιά στον κόσμο.

Ο Bundgaard δήλωσε πως «με μια ευρύτερη άποψη, μπορούμε να πούμε ότι η υψηλότερη διαιτητική πρόσληψη καλίου μπορεί όχι μόνο να ωφελήσει τους ασθενείς με καρδιακές παθήσεις, αλλά πιθανώς όλους μας, οπότε ίσως θα πρέπει όλοι να μειώσουμε το νάτριο και να αυξήσουμε την περιεκτικότητα σε κάλιο στα τρόφιμά μας».

Η Δρ. Carrie Ruxton , διαιτολόγος που δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε πως «όλοι γνωρίζουν για τη μείωση του αλατιού, αλλά λίγοι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι η αύξηση του καλίου είναι σχεδόν εξίσου σημαντική για την πρόληψη εγκεφαλικών επεισοδίων και καρδιακών προσβολών. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων τόνισε την έλλειψη καλίου σε όλη την Ευρώπη ως σημαντικό διατροφικό πρόβλημα. Στη Βρετανία, η τελευταία Εθνική Έρευνα για τη Διατροφή, που δημοσιεύθηκε φέτος, δείχνει ότι το 1/3 των εφήβων και το 1/4 των ενηλίκων διατρέχουν κίνδυνο ανεπάρκειας καλίου, με επιπτώσεις στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και τη μυϊκή λειτουργία.

«Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα ατομικά για να ενισχύσουμε την πρόσληψη καλίου τρώγοντας περισσότερα φρούτα, λαχανικά και ψάρια. Οι χυμοί φρούτων είναι ιδιαίτερα πλούσιοι σε κάλιο. Άλλα βασικά τρόφιμα είναι το σπανάκι, τα φασόλια, η ψητή πατάτα, το γιαούρτι, η μπανάνα, αβοκάντο, γηροί καρποί, όσπρια, ψάρια και ο τόνος».

«Μην μπείτε στον πειρασμό να προσπαθήσετε να αυξήσετε την πρόσληψη καλίου με συμπληρώματα, εκτός εάν έχετε ιατρική επίβλεψη, καθώς το να καταλήξετε με πολύ υψηλό επίπεδο καλίου είναι επικίνδυνο, για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσει καρδιακή ανακοπή» σημειώνει.

Με πληροφορίες του Guardian