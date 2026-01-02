Η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Εύη Νομικού, εξηγεί τι κάνουν οι επιστήμονες στη Σαντορίνη.

Επιστήμονες βρέθηκαν στη βορειοανατολική πλευρά της καλδέρας της Σαντορίνης, προκειμένου να εξερευνήσουν το υδροθερμικό πεδίο, με ρομποτικό όχημα.

Το 2012 εντοπίστηκαν σε βάθος 230 μέτρων λίμνες γεμάτες με διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο, οι οποίες περιβάλλονται από βακτήρια, εξηγεί σε βίντεο που ανάρτησε στα social media η καθηγήτρια του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, Εύη Νομικού.

Τον Δεκέμβριο του 2014 «οπτικοποιήσαμε την περιοχή με τη χρήση ρομποτικού οχήματος, με ανάλυση ενός χιλιοστού», συμπληρώνει. Τώρα οι ειδικοί είναι ξανά εκεί «ώστε να χαρτογραφήσουμε την περιοχή και να δούμε αν οι λίμνες έχουν αλλάξει μετά τη σεισμική δραστηριότητα», εξηγεί.

Δείτε το βίντεο ΕΔΩ