Ενόψει της επιστροφής των εκδρομέων από τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η ΕΛΑΣ εφιστά την προσοχή στο εθνικό οδικό δίκτυο σε σχέση με τα μπλόκα των αγροτών.

Ειδικότερα και όπως σημειώνει η αστυνομία: Σε διάφορα σημεία της επικράτειας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Επισημαίνεται ότι, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που λαμβάνονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας είναι άμεσα συνδεδεμένες με την παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος και αποσκοπούν στην αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων και σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Τα μέτρα αυτά κρίνονται αναγκαία για τη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν αυθαίρετους αποκλεισμούς οδών.

Ενόψει της αυξημένης επιστροφής εκδρομέων η οποία αναμένεται κατά το Σαββατοκύριακο, η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να προγραμματίζουν τη μετακίνησή τους με τρόπο που να αποφεύγεται η ταυτόχρονη μαζική επιστροφή, εξετάζοντας, όπου είναι εφικτό, το ενδεχόμενο σταδιακής ή χρονικά μετατοπισμένης επιστροφής.

Παράλληλα, οι εκδρομείς καλούνται να ενημερώνονται για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και για τις προβλεπόμενες εναλλακτικές διαδρομές που εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

Για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, τα σημεία στα οποία εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς και οι διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές, επικαιροποιούνται διαρκώς και είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: ΕΔΩ

Περαιτέρω συστήνεται, οι οδηγοί να λαμβάνουν υπόψη τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες κατά τον προγραμματισμό και τη διάρκεια του ταξιδιού τους και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ιδίως σε οδικά τμήματα με περιορισμένο πλάτος κυκλοφορίας ή αυξημένη παρουσία εμποδίων, προσαρμόζοντας την ταχύτητα και τον τρόπο οδήγησής τους στις εκάστοτε συνθήκες.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται οι έκτακτες αυτές συνθήκες, με μοναδικό σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Αναλυτικά τα μέτρα

Λαμία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, ως ακολούθως:

Κάστρο Βοιωτίας, 114,815 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Κάστρου).

Στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα, τα οχήματα εισέρχονται από τον κόμβο του Μαρτίνου Φθιώτιδας (125,770 χ/θ Α.Θ.Ε.) στον βόρειο παράδρομο Α.Θ.Ε. και από τον κόμβο του Κάστρου, εισέρχονται ξανά στον Αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς Αθήνα. Στο ρεύμα πορείας προς Λαμία, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε..

Θήβα Βοιωτίας, 89,835 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Θηβών).

Η κυκλοφορία των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων και των λεωφορείων, διεξάγεται επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. από μία λωρίδα κυκλοφορίας, και προς Αθήνα και προς Λαμία.

Λαμία Φθιώτιδας, 203,065 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Μπράλου).

Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί τόπου από τις εξόδους και εισόδους του Α/Κ Μπράλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αταλάντη Φθιώτιδας, 145,325 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Αταλάντης).

Όλα τα οχήματα κινούνται κανονικά, μέσω του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Δυτική Μακεδονία

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας υπενθυμίζεται η απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης που ανακοινώθηκε στις 23-12-2025, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, ότι συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας παντός οδικού οχήματος στην Εγνατία Οδό στο 181,1ο χιλ. (Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας) και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς Ηγουμενίτσα και Κήπους.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, ως ακολούθως:

Τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Βέροια-Θεσσαλονίκη (ρεύμα προς Κήπους), θα πραγματοποιούν εκτροπή-έξοδο από την Εγνατία Οδό στην έξοδο ( κλαδί Νο 1) του Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας και θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από την είσοδο του Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας (κλαδί Νο 2).

Τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Ιωάννινα- Ηγουμενίτσα (ρεύμα προς Ηγουμενίτσα), θα πραγματοποιούν εκτροπή-έξοδο από την Εγνατία Οδό στην έξοδο (κλαδί Νο 3) του Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας και θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από την είσοδο του Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας (κλαδί Νο 4).