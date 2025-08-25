Οι καύσωνες μάς γερνούν πιο γρήγορα, σύμφωνα με νέα έρευνα

«Εάν η έκθεση σε καύσωνα συσσωρευτεί για αρκετές δεκαετίες, ο αντίκτυπος στην υγεία θα είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι έχουμε ήδη αναφέρει», δήλωσε ο Δρ Cui Guo, επικεφαλής της έρευνας.

Η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε καύσωνες επιταχύνει τη γήρανση των ανθρώπων, υποστηρίζει μία νέα έρευνα. Ο αντίκτυπος είναι σε γενικές γραμμές συγκρίσιμος με τη βλάβη, που μπορεί να έχει στην υγεία το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η κακή διατροφή ή η περιορισμένη άσκηση, αναφέρουν οι ερευνητές.

Οι ακραίες θερμοκρασίες είναι ολοένα και πιο συχνές λόγω της κλιματικής κρίσης, προκαλώντας ενδεχομένως εκτεταμένες και μακροχρόνιες βλάβες στην υγεία δισεκατομμυρίων ανθρώπων, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Η συγκεκριμένη έρευνα, αντιπροσωπεύει μια «μετατόπιση του παραδείγματος» στην κατανόηση της έκτασης και της σοβαρότητας του αντίκτυπου της ζέστης στην υγεία, η οποία μπορεί να είναι δια βίου, σύμφωνα με έναν ειδικό.

Ήταν ήδη γνωστό ότι οι καύσωνες προκαλούν βραχυπρόθεσμες αυξήσεις στους πρόωρους θανάτους, με σχεδόν 600 πρόωρους θανάτους να συνδέονται με τον καύσωνα του Ιουνίου στην Αγγλία. Αλλά η νέα αυτή έκθεση είναι μία από τις πρώτες που αξιολογεί τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 25.000 άτομα στην Ταϊβάν για 15 χρόνια και συνέκριναν την έκθεσή τους σε καύσωνες με τη βιολογική τους ηλικία. Διαπίστωσαν, για παράδειγμα, ότι η βιολογική ηλικία αυξήθηκε κατά περίπου εννέα ημέρες στα άτομα που βίωσαν τέσσερις ημέρες καύσωνα περισσότερες σε διάστημα δύο ετών. Οι εργαζόμενοι, που έκαναν χειρωνακτική εργασία άρα τείνουν να περνούν περισσότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, επηρεάστηκαν έντονα, με τη βιολογική τους ηλικία να αυξάνεται κατά 33 ημέρες. Ενώ η αύξηση της βιολογικής ηλικίας μπορεί να φαίνεται αρκετά μικρή, οι επιστήμονες σημείωσαν ότι αυτό συνέβη μόνο σε διάστημα μόλις δύο ετών. Συνεχίζουν να διερευνούν τον αντίκτυπο του καύσωνα στη γήρανση καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής των ανθρώπων.

Οι ερευνητές δήλωσαν επίσης ότι ο συνολικός αντίκτυπος στους πληθυσμούς παγκοσμίως θα είναι μεγάλος, επειδή όλοι υποφέρουν κατά τη διάρκεια του καύσωνα και η υψηλότερη βιολογική ηλικία αποτελεί ισχυρό προγνωστικό παράγοντα αυξημένου κινδύνου θανάτου. «Εάν η έκθεση σε καύσωνα συσσωρευτεί για αρκετές δεκαετίες, ο αντίκτυπος στην υγεία θα είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι έχουμε ήδη αναφέρει», δήλωσε ο Δρ Cui Guo, του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας. «Οι καύσωνες γίνονται επίσης πιο συχνοί και διαρκούν περισσότερο, επομένως οι επιπτώσεις στην υγεία θα μπορούσαν να είναι πολύ μεγαλύτερες στο μέλλον» τόνισε.

Ο καθηγητής Paul Beggs, από το Πανεπιστήμιο Macquarie του Σίδνεϊ, ο οποίος δεν συμμετείχε στην ερευνητική ομάδα, σημείωσε πως «Πολλοί από εμάς έχουμε βιώσει καύσωνες και έχουμε επιβιώσει αλώβητοι - ή έτσι νομίζαμε. Αυτή η έρευνα δείχνει τώρα ότι η έκθεση σε καύσωνες επηρεάζει τον ρυθμό με τον οποίο γερνάμε».

Επισήμανε ακόμα πως «το 2024, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η έκθεση στη θερμοκρασία κατά την πρώιμη ηλικία επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη της λευκής ουσίας του εγκεφάλου στα παιδιά. Σε συνδυασμό με το νέο εύρημα, ότι δηλαδή, η έκθεση στον καύσωνα επιταχύνει τη γήρανση στους ενήλικες, έχουμε μια παραδειγματική αλλαγή στην κατανόησή μας για την έκταση και τη σοβαρότητα του αντίκτυπου της θερμότητας στην υγεία μας. Ο αντίκτυπος μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία και μπορεί να είναι δια βίου».

Η νέα έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Climate Change, χρησιμοποίησε τα αποτελέσματα μιας σειράς ιατρικών εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένης της αρτηριακής πίεσης, της φλεγμονής, της χοληστερόλης και της λειτουργίας των πνευμόνων, του ήπατος και των νεφρών, για να προσδιορίσει τη βιολογική ηλικία κάθε ατόμου, που συμμετείχε στη μελέτη. Οι ερευνητές συνέκριναν τα ευρήματα με την πραγματική ηλικία κάθε ατόμου για να δουν, αν η έκθεσή σε καύσωνες συνδεόταν με την ταχύτερη γήρανση.

Διαπίστωσαν ότι ο συνολικός αριθμός ημερών καύσωνα που βιώνει ένα άτομο είχε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην επιταχυνόμενη γήρανση. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό γιατί οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν ταχύτερη γήρανση, αλλά ενδέχεται μέρος της αιτίας να είναι η βλάβη στο DNA.

Η ανάλυση έδειξε ότι η επιβλαβής επίδραση των καυσώνων μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου, αλλά παρέμεινε σημαντική. Αυτό υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι λάμβαναν όλο και περισσότερα μέτρα για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη, όπως το να περνούν περισσότερο χρόνο στη σκιά και να χρησιμοποιούν κλιματιστικό όπου ήταν διαθέσιμο.

Οι 25.000 ενήλικες στη μελέτη συμμετείχαν όλοι σε ένα επί πληρωμή σχέδιο διαχείρισης της υγείας και ήταν κατά μέσο όρο νεότεροι, υγιέστεροι και πιο μορφωμένοι από τον γενικό πληθυσμό. Οι ηλικιωμένοι και οι πιο άρρωστοι άνθρωποι είναι πιο ευάλωτοι στη ζέστη, επομένως ο αντίκτυπος στη γήρανση είναι πιθανό να είναι μεγαλύτερος από ό,τι διαπιστώθηκε στη μελέτη.

Η μελέτη έλαβε υπόψη το βάρος, το κάπνισμα και τις συνήθειες άσκησης των ανθρώπων, τυχόν προϋπάρχουσες παθήσεις όπως ο διαβήτης και ο καρκίνος, καθώς και τη συνολική χρήση κλιματιστικού που έκαναν. Ωστόσο, δεν ήταν διαθέσιμα δεδομένα για πιθανώς σχετικούς παράγοντες, όπως ο χρόνος που περνά κάποιος σε εξωτερικούς χώρους, η δροσιά του σπιτιού και η χρήση ατομικού κλιματιστικού, με τους ερευνητές να δηλώνουν ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

Ο Beggs δήλωσε ότι τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν σε γενικές γραμμές σύμφωνα με εκείνα μιας πρόσφατης αμερικανικής μελέτης που έδειξε ότι η εξωτερική θερμοκρασία επιταχύνει τη γήρανση μεταξύ των ηλικιωμένων. Μια άλλη αμερικανική έκθεση του 2023, διαπίστωσε ότι «η υψηλή έκθεση σε ακραία ζέστη συσχετίστηκε με ταχύτερη γνωστική παρακμή για τους μαύρους και τους κατοίκους των φτωχών συνοικιών».

