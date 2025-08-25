Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Υγεία

Η νούμερο 1 συνήθεια που βοηθά στην επιβράδυνση της γήρανσης - Ειδικοί εξηγούν

Η νούμερο 1 συνήθεια που βοηθά στην επιβράδυνση της γήρανσης - Ειδικοί εξηγούν
Η σωματική άσκηση δεν μας κρατά απλώς σε φόρμα – μπορεί να επιβραδύνει τη βιολογική γήρανση και να προστατεύσει τον εγκέφαλο, τους μυς και την καρδιά μας, σύμφωνα με νέα ερευνητικά δεδομένα.

Η γήρανση είναι αναπόφευκτη – και σε έναν βαθμό, είναι ευλογία. Όμως, τα πονεμένα γόνατα, η ανεξήγητη κόπωση και οι συχνότερες επισκέψεις στον γιατρό μπορεί να τη μετατρέψουν σε πρόκληση. Ευτυχώς, η βιολογική μας ηλικία –δηλαδή το πόσο «παλιό» είναι το σώμα μας στην πράξη– δεν χρειάζεται να συμβαδίζει με την ημερομηνία γέννησής μας.

Αν και μια ισορροπημένη διατροφή, ο ποιοτικός ύπνος, η κοινωνική επαφή και η διαχείριση του στρες είναι σημαντικοί παράγοντες για υγιή γήρανση, η τακτική σωματική δραστηριότητα ξεχωρίζει ως ο πιο ισχυρός σύμμαχος για ένα μακρύ και ποιοτικό βίο.

Διατηρεί τη μυϊκή μάζα και την αυτονομία

Όπως εξηγεί η ειδικός στη μυϊκή ενδυνάμωση Brooke Mathe στο eating well, «αν δεν χρησιμοποιείς τους μυς σου, τους χάνεις». Από την ηλικία των 30 ετών, ο οργανισμός μπορεί να χάνει 3–5% μυϊκής μάζας ανά δεκαετία, κάτι που οδηγεί σε σαρκοπενία – μια πάθηση που αυξάνει τον κίνδυνο πτώσεων, τραυματισμών και απώλειας λειτουργικότητας.

Η άσκηση, ιδιαίτερα η αντίσταση και προοδευτική μυϊκή ενδυνάμωση, βοηθά σημαντικά στην πρόληψη και αντιστροφή αυτής της απώλειας.

Ο ειδικός στη φυσιολογία της άσκησης, Dr. Chris Mohr, τονίζει: «Ο μυς είναι το όργανο της μακροζωίας. Είναι μεταβολικά ενεργός, ρυθμίζει ορμόνες, προστατεύει τα οστά και μειώνει τον κίνδυνο αδυναμίας».

Μειώνει τη χρόνια φλεγμονή

Ο Dr. Amerigo Rossi αναφέρει: «Η άσκηση είναι από τα πιο δυνατά "φάρμακα" κατά της γήρανσης. Μειώνει τη φλεγμονή σε κυτταρικό επίπεδο, βελτιώνει τη λειτουργία των μιτοχονδρίων και επιβραδύνει τη φθορά των τελομερών, βασικούς δείκτες γήρανσης».

Η χρόνια φλεγμονή σχετίζεται με παθήσεις όπως διαβήτης, υπέρταση και καρδιακά νοσήματα. Σύμφωνα με μετα-ανάλυση 49 μελετών, η άσκηση μειώνει σημαντικά δείκτες φλεγμονής όπως η CRP και ο TNF, ανεξάρτητα από τον τύπο της (αερόβια, ενδυνάμωση ή συνδυασμός).

Προστατεύει τον εγκέφαλο και τις γνωστικές λειτουργίες

Η άσκηση δεν ωφελεί μόνο το σώμα αλλά και τον νου – και όχι μόνο μέσω της μείωσης του στρες ή της βελτίωσης της διάθεσης.

Η απώλεια μνήμης, οι δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων και η μειωμένη συγκέντρωση συνδέονται με την γνωστική έκπτωση και την άνοια. Σύμφωνα με στοιχεία, το 5% των ατόμων άνω των 65 ετών στις ΗΠΑ πάσχει από Αλτσχάιμερ, ποσοστό που αυξάνεται στο 33% για άτομα άνω των 85.

Ο Dr. Rossi επισημαίνει: «Η τακτική άσκηση μπορεί να "ρίξει" τη βιολογική ηλικία μέχρι και 9 χρόνια και να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας κατά 35%. Ακόμη και πέντε λεπτά ημερησίως κάνουν διαφορά».

Σε μελέτη με πάνω από 500.000 άτομα στη Βρετανία, μόλις 35 λεπτά άσκησης την εβδομάδα συνδέθηκαν με 41% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας σε τέσσερα χρόνια.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Η υγειονομική τραγωδία στη Γάζα με αριθμούς

Η υγειονομική τραγωδία στη Γάζα με αριθμούς

Καστανή ή λευκή ζάχαρη: Ποια είναι καλύτερη για την υγεία;

Καστανή ή λευκή ζάχαρη: Ποια είναι καλύτερη για την υγεία;

Michelle Maros στο HS: «Κάθε δυσκολία στη ζωή είναι ένα μάθημα»

Michelle Maros στο HS: «Κάθε δυσκολία στη ζωή είναι ένα μάθημα»

6 αντιφλεγμονώδεις συνταγές που αξίζει να δοκιμάσετε

6 αντιφλεγμονώδεις συνταγές που αξίζει να δοκιμάσετε

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Αυτή είναι η ηλικία στην οποία το σώμα αρχίζει πραγματικά να γερνά

Αυτή είναι η ηλικία στην οποία το σώμα αρχίζει πραγματικά να γερνά

Υγεία
Η αναπάντεχη συνήθεια που χαρίζει μακροζωία

Η αναπάντεχη συνήθεια που χαρίζει μακροζωία

Υγεία
Η συνήθεια που πρέπει να αποφεύγετε για να έχετε υγιή καρδιά

Η συνήθεια που πρέπει να αποφεύγετε για να έχετε υγιή καρδιά

Υγεία
Μελέτη Χάρβαρντ: Αυτή η βιταμίνη αντιστρέφει την ηλικία των κυττάρων

Μελέτη Χάρβαρντ: Αυτή η βιταμίνη αντιστρέφει την ηλικία των κυττάρων

Υγεία

NETWORK

Έρευνα MIT: Σωματίδια σιδήρου και ιωδίου υπόσχονται λύση στην παγκόσμια ανεπάρκεια

Έρευνα MIT: Σωματίδια σιδήρου και ιωδίου υπόσχονται λύση στην παγκόσμια ανεπάρκεια

healthstat.gr
ΔΟΑΕ: Κανονικά τα επίπεδα ραδιενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ

ΔΟΑΕ: Κανονικά τα επίπεδα ραδιενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ

ienergeia.gr
Δήμος Αθηναίων: Το Άλσος Χωροφυλακής θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας

Δήμος Αθηναίων: Το Άλσος Χωροφυλακής θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας

ienergeia.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει 116 εκατ. ευρώ σε 13 έργα για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει 116 εκατ. ευρώ σε 13 έργα για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων

ienergeia.gr
Κίνα: Μεγάλη αύξηση της παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα, ταυτόχρονα νέο ρεκόρ της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές

Κίνα: Μεγάλη αύξηση της παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα, ταυτόχρονα νέο ρεκόρ της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές

ienergeia.gr
Pilates: Τα 8 αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία σας

Pilates: Τα 8 αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία σας

healthstat.gr
Michelle Maros στο HS: «Κάθε δυσκολία στη ζωή είναι ένα μάθημα»

Michelle Maros στο HS: «Κάθε δυσκολία στη ζωή είναι ένα μάθημα»

healthstat.gr
Πώς θα ξεφορτωθείτε τα μαύρα στίγματα στο πρόσωπο

Πώς θα ξεφορτωθείτε τα μαύρα στίγματα στο πρόσωπο

healthstat.gr