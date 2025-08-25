Η νούμερο 1 συνήθεια που βοηθά στην επιβράδυνση της γήρανσης - Ειδικοί εξηγούν

Η σωματική άσκηση δεν μας κρατά απλώς σε φόρμα – μπορεί να επιβραδύνει τη βιολογική γήρανση και να προστατεύσει τον εγκέφαλο, τους μυς και την καρδιά μας, σύμφωνα με νέα ερευνητικά δεδομένα.

Η γήρανση είναι αναπόφευκτη – και σε έναν βαθμό, είναι ευλογία. Όμως, τα πονεμένα γόνατα, η ανεξήγητη κόπωση και οι συχνότερες επισκέψεις στον γιατρό μπορεί να τη μετατρέψουν σε πρόκληση. Ευτυχώς, η βιολογική μας ηλικία –δηλαδή το πόσο «παλιό» είναι το σώμα μας στην πράξη– δεν χρειάζεται να συμβαδίζει με την ημερομηνία γέννησής μας.

Αν και μια ισορροπημένη διατροφή, ο ποιοτικός ύπνος, η κοινωνική επαφή και η διαχείριση του στρες είναι σημαντικοί παράγοντες για υγιή γήρανση, η τακτική σωματική δραστηριότητα ξεχωρίζει ως ο πιο ισχυρός σύμμαχος για ένα μακρύ και ποιοτικό βίο.

Διατηρεί τη μυϊκή μάζα και την αυτονομία

Όπως εξηγεί η ειδικός στη μυϊκή ενδυνάμωση Brooke Mathe στο eating well, «αν δεν χρησιμοποιείς τους μυς σου, τους χάνεις». Από την ηλικία των 30 ετών, ο οργανισμός μπορεί να χάνει 3–5% μυϊκής μάζας ανά δεκαετία, κάτι που οδηγεί σε σαρκοπενία – μια πάθηση που αυξάνει τον κίνδυνο πτώσεων, τραυματισμών και απώλειας λειτουργικότητας.

Η άσκηση, ιδιαίτερα η αντίσταση και προοδευτική μυϊκή ενδυνάμωση, βοηθά σημαντικά στην πρόληψη και αντιστροφή αυτής της απώλειας.

Ο ειδικός στη φυσιολογία της άσκησης, Dr. Chris Mohr, τονίζει: «Ο μυς είναι το όργανο της μακροζωίας. Είναι μεταβολικά ενεργός, ρυθμίζει ορμόνες, προστατεύει τα οστά και μειώνει τον κίνδυνο αδυναμίας».

Μειώνει τη χρόνια φλεγμονή

Ο Dr. Amerigo Rossi αναφέρει: «Η άσκηση είναι από τα πιο δυνατά "φάρμακα" κατά της γήρανσης. Μειώνει τη φλεγμονή σε κυτταρικό επίπεδο, βελτιώνει τη λειτουργία των μιτοχονδρίων και επιβραδύνει τη φθορά των τελομερών, βασικούς δείκτες γήρανσης».

Η χρόνια φλεγμονή σχετίζεται με παθήσεις όπως διαβήτης, υπέρταση και καρδιακά νοσήματα. Σύμφωνα με μετα-ανάλυση 49 μελετών, η άσκηση μειώνει σημαντικά δείκτες φλεγμονής όπως η CRP και ο TNF, ανεξάρτητα από τον τύπο της (αερόβια, ενδυνάμωση ή συνδυασμός).

Προστατεύει τον εγκέφαλο και τις γνωστικές λειτουργίες

Η άσκηση δεν ωφελεί μόνο το σώμα αλλά και τον νου – και όχι μόνο μέσω της μείωσης του στρες ή της βελτίωσης της διάθεσης.

Η απώλεια μνήμης, οι δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων και η μειωμένη συγκέντρωση συνδέονται με την γνωστική έκπτωση και την άνοια. Σύμφωνα με στοιχεία, το 5% των ατόμων άνω των 65 ετών στις ΗΠΑ πάσχει από Αλτσχάιμερ, ποσοστό που αυξάνεται στο 33% για άτομα άνω των 85.

Ο Dr. Rossi επισημαίνει: «Η τακτική άσκηση μπορεί να "ρίξει" τη βιολογική ηλικία μέχρι και 9 χρόνια και να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας κατά 35%. Ακόμη και πέντε λεπτά ημερησίως κάνουν διαφορά».

Σε μελέτη με πάνω από 500.000 άτομα στη Βρετανία, μόλις 35 λεπτά άσκησης την εβδομάδα συνδέθηκαν με 41% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας σε τέσσερα χρόνια.