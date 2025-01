Χάος με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και ειρωνείες για τους γιατρούς- Στα φαρμακεία της γειτονιάς ακριβά φάρμακα του ΕΟΠΥΥ

Αδυνατούν να εκτελέσουν συνταγές οι γιατροί. Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε με προσβολές και ειρωνείες κατά των γιατρών που ανέδειξαν το πρόβλημα με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ο υπουργός επέρριψε ευθύνες και στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου.

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το νέο σύστημα, καθώς και χθες -για δεύτερη ημέρα- οι γιατροί αδυνατούσαν να εκτελέσουν συνταγές ή να εκδώσουν παραπεμπτικά.

«You are not authorised to access this page» («Δεν έχετε εξουσιοδότηση πρόσβασης σε αυτή τη σελίδα») ήταν το μήνυμα που εμφανιζόταν στους γιατρούς που επιχειρούσαν να μπουν στην υπηρεσία. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) έστειλε εξώδικο στην ΗΔΙΚΑ, κάνοντας λόγο για το απόλυτο χάος σε ιατρεία, κέντρα υγείας και νοσοκομεία, με χιλιάδες ασθενείς να αποχωρούν, χωρίς να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν». Από την πλευρά του ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά (ΙΣΠ), σημείωσε πως η «λειτουργία του νέου συστήματος επιλέχθηκε χωρίς να έχουν γίνει οι απαραίτητες δοκιμές, χωρίς να έχουν δοθεί οι κατάλληλες οδηγίες, χωρίς να έχει γίνει η απαραίτητη ενημέρωση και η εκπαίδευση των ιατρών.

Η απάντηση της ΗΔΙΚΑ, όπως αναφέρει το healthstat.gr, στα θέματα δυσλειτουργίας ήταν διαγράψτε τα cookies και το ιστορικό περιήγησης».

Το πισωγύρισμα Γεωργιάδη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε με προσβολές και ειρωνείες κατά των γιατρών που ανέδειξαν το πρόβλημα με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ο υπουργός επέρριψε ευθύνες και στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια εκδήλωσης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) για την κοπή της πρωτοχρονιάτικής πίτας, ο υπουργός Υγείας φωτογράφισε τον Δημήτρη Παπαστεργίου ως υπεύθυνο για το τεχνικό κομμάτι της ΗΔΙΚΑ και την ίδια στιγμή χαρακτήρισε ψηφιακά ανεπαρκείς τους «φοβερούς γιατρούς» που δεν κατάφεραν γράψουν συνταγές στο νέο σύστημα. Όπως είπε «υπεύθυνος τεχνικά για την ηλεκτρονική συντάγογράφηση είναι ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και όχι ο υπουργός Υγείας.

Γιατί, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση σχεδιάζεται και εφαρμόζεται από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, η οποία ανήκει 100% στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εποπτεύεται 100% από τον υπουργό του.

Προφανώς παρέχει υπηρεσίες στο υπουργείο Υγείας, αλλά αν το πας πολιτικά, εποπτεύων υπουργός είναι ο Δημήτρης Παπαστεργίου. Τον συμπαθώ, δεν το λέω για να τον δώσω, απλώς αν μιλάμε κοινοβουλευτικά μιλάμε και σωστά», συμπλήρωσε.

«Τέλος πάντων το προσπερνώ, είναι ένα τεχνικό ζήτημα, η κυβέρνηση είναι ένα ενιαίο σώμα, εγώ αναλαμβάνω τις ευθύνες και άλλων συνάδελφων δεν χάλασε ο κόσμος», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης δίνοντας ωστόσο τον Δημήτρη Παπαστεργίου για τα τεχνικά ζητήματα στην ΗΔΙΚΑ.

Παράλληλα σημείωσε: «Από τους 60.000 γιατρούς που συνταγογραφούν, οι 30.000 δεν είχαν κανένα θέμα γιατί ακολούθησαν τις συστάσεις και είχαν εξοικειωθεί με το νέο σύστημα. Ήταν αυτοί που άκουσαν και για τους τρεις μήνες ξόδεψαν κάποιο χρόνο και έμπαιναν και στο καινούργιο σύστημα, έμαθαν πώς να συνδέονται, γράφανε και πέντε δέκα συνταγές και δεν τους ενδιέφερε όταν καταργήθηκε το παλιό γιατί είχαν εξοικειωθεί με το καινούργιο». Και συνέχισε λέγοντας ότι «οι άλλοι μισοί είχαν σήμερα την πρώτη μέρα που είδαν το καινούργιο σύστημα, ενώ τα βρισίδια επικεντρώθηκαν στο ότι η ΗΔΙΚΑ ξέχασε να τους ενημερώσει πως πρέπει να εκκαθαρίσουν το ιστορικό τους, να πληκτρολογήσουν εκ νέου τη διεύθυνση, διαφορετικά τους οδηγούσε στην παλιά διεύθυνση που εμφάνιζε πως υπάρχει τεχνικό σφάλμα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέχισε τις ειρωνείες λέγοντας «οι μισοί γιατροί πάτησαν enter και βγήκαν στην παλιά διεύθυνση όπου τους έβγαζε σήμανση τεχνικό σφάλμα δεν δουλεύει». Όπως είπε, τότε οι «φοβεροί γιατροί, άρχισαν να παίρνουν τηλέφωνα τον Πατούλη, το Εξαδάχτυλο, τον Γεωργιάδη, στα κανάλια 'αμάν δεν δουλεύει η συνταγογραφηση'».

Μετά από τα παραπάνω, ο υπουργός Υγείας με ανάρτησή του στα social media προσπάθησε να τα μαζέψει, λέγοντας ότι δεν ευθύνονται οι γιατροί για τα νέα προβλήματα. «Για το πρόβλημα που προέκυψε σήμερα με το νέο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (σύστημα απολύτως απαραίτητο για την σύνδεση της Ελλάδος με το Ευρωπαϊκό HMVO από τις 08 Φεβρουαρίου) δεν ευθύνονται σε καμμία περίπτωση οι γιατροί. Το σύστημα υπερφορτώθηκε και τελικά η ΗΔΙΚΑ έκανε αναβάθμιση και φαίνεται ότι τώρα λειτουργεί σωστά. Η ΗΔΙΚΑ είναι συνεχώς από πάνω για να παρακολουθούμε εάν υπάρξει ξανά πρόβλημα. Θα έχουμε μια αναστάτωση μέχρι όλοι να συντονιστούμε στο νέο σύστημα αλλά στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Και οι γιατροί ξέρω ότι κάνουν ό,τι μπορούν και τους ευχαριστώ για αυτό» είπε ο υπουργός Υγείας.

Η ομολογία της ΗΔΙΚΑ

Η ΗΔΙΚΑ με ανακοίνωσε που εξέδωσε το μεσημέρι της Τρίτης, αναγνώρισε την «ταλαιπωρία», λέγοντας ότι «δυστυχώς από τις πρώτες ώρες λειτουργίας του, το νέο σύστημα παρουσίασε καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να εξυπηρετήσει το σύνολο των συνταγών».

Στα φαρμακεία της γειτονιάς τα ακριβά φάρμακα του ΕΟΠΥΥ και προσλήψεις φαρμακοποιών

Μετά το περιστατικό με το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στους Αμπελόκηπους στο οποίο ο Άδωνις Γεωργιάδης μπήκε με κλειδαρά, ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε μέτρα

προκειμένου να μπει τέλος στην ταλαιπωρία των ασθενών συα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Μεταξύ αυτών είναι η διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από το φαρμακεία της γειτονιάς, οι προσλήψεις φαρμακοποιών και η επέκταση της διάθεσης φαρμάκων στο σπίτι.

Μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο υπουργός Υγείας τονίζει πως δεσμεύεται προσωπικά ότι δεν θα επιτρέψει να επαναληφθεί το απαράδεκτο περιστατικό στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

«Θέλω να ζητήσω μια ειλικρινή συγγνώμη από τους ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν σήμερα χωρίς λόγο, αλλά και από όλους τους ασφαλισμένους που ταλαιπωρούνται καθημερινά περιμένοντας στις ουρές των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για να λάβουν τα φάρμακα τους», τονίζει ο υπουργός.

Αναφερόμενος στις λύσεις που σκέφτεται συνολικά, ο Άδωνις Γεωργιάδης επισημαίνει πως έχει ήδη εκπονήσει ένα σχέδιο για το πώς θα μειωθούν οι ουρές στο μισό και τις επόμενες μέρες θα προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις.

«Όπως είναι γνωστό, στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ χορηγούνται τα λεγόμενα φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ). Πρόκειται για πολύ ακριβές θεραπείες, που αφορούν σε σοβαρά χρόνια νοσήματα, όπως καρκίνος, πολλαπλή σκλήρυνση κά, τα φάρμακα των οποίων οι ασθενείς δεν μπορούν να τα προμηθευτούν από τα φαρμακεία της γειτονιάς τους. Ένα από τα σενάρια που επεξεργαζόμαστε λοιπόν, είναι να συνεργαστούν τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ με τα φαρμακεία της γειτονιάς. Η νομοθετική αυτή ρύθμιση ωστόσο δεν θα ισχύει για όλα τα σκευάσματα, αλλά θα διευκρινίζει ποια θα είναι προσβάσιμα στους ασθενείς από τα φαρμακεία και ποιες ασθένειες θα αφορούν, αξιολογώντας το “μοντέλο” που λειτούργησε στη διάρκεια της πανδημίας», αποκαλύπτει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Υγείας.

Όλες οι προσπάθειές μου αυτό το διάστημα που είμαι υπουργός Υγείας, είναι πώς θα κάνω τη ζωή των συμπολιτών μου πιο εύκολη, επισημαίνει και προσθέτει: «Δεν προσπάθησα ποτέ να κρύψω τα προβλήματα κάτω από το χαλί και δεν θα το κάνω τώρα. Αντιθέτως, είμαι εδώ για να βρούμε μια λύση ώστε να μπει ένα τέλος σε αυτή την ταλαιπωρία του κόσμου».