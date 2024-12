Πρωινό: Αυτή τροφή προλαμβάνει καρδιακές παθήσεις, καρκίνο και άνοια

Οι διατροφολόγοι συνήθως συνιστούν ένα τοστ ή μία ομελέτα για το πρωινό γεύμα.

Τι θα λέγατε αν στο πρωινό σας γεύμα προσθέσετε 5 μικρά μανιτάρια, και το κάνετε αυτό σε καθημερινή βάση; Αυτή η συνήθεια θα μπορούσε να αποτρέψει τις καρδιακές παθήσεις, τον καρκίνο και την άνοια, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Τα μανιτάρια είναι πλούσια σε δύο βασικά αντιοξειδωτικά που καταπολεμούν τη γήρανση και τονώνουν τον εγκέφαλο, λένε οι επιστήμονες. Οι χώρες όπου η κατανάλωση μανιταριών είναι υψηλή, όπως η Γαλλία και η Ιταλία, έχουν λιγότερα κρούσματα της νόσου του Αλτσχάιμερ στον πληθυσμό από εκείνες με χαμηλή κατανάλωση, όπως οι ΗΠΑ.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το healthstat.gr, μία άλλη αμερικανική ομάδα επεσήμανε ότι η κατανάλωση μανιταριών για πρωινό θα μπορούσε να νικήσει την παχυσαρκία. Βρήκαν ότι τα μανιτάρια κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται πιο χορτάτοι από το μπέικον ή τα λουκάνικα - ακόμα και όταν καταναλώνονται οι ίδιες θερμίδες. Πρόσθεσαν δε, ότι τα μανιτάρια σε τοστ ή σε ομελέτα μπορεί να είναι το τέλειο ξεκίνημα της ημέρας.

Η δημοφιλής άγρια ποικιλία πορτσίνι περιέχει εργοθειονίνη και γλουταθειόνη. Αυτά τα δύο καταστρέφουν τις «ελεύθερες ρίζες» που προκαλούν μια σειρά από σοβαρές ασθένειες. Αλλά ακόμη και το κοινό λευκό μανιτάρι είναι μία εξίσου καλή επιλογή.

Ο επιστήμονας τροφίμων, καθηγητής Robert Beelman, διευθυντής του Penn State Center for Plant and Mushroom Products for Health, δήλωσε: «Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι, χωρίς αμφιβολία, τα μανιτάρια αποτελούν την υψηλότερη διατροφική πηγή αυτών των δύο αντιοξειδωτικών μαζί, και ότι ορισμένοι τύποι είναι πραγματικά πλούσιοι και στους δύο».

Τα ευρήματα που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Food Chemistry είναι τα πιο πρόσφατα μιας σειράς μελετών φέτος που υποδηλώνουν ότι οι μύκητες, που δεν είναι ούτε φρούτο ούτε λαχανικό, πρέπει να θεωρούνται «υπερτροφή».