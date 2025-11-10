Μπορεί να έχουν επενδυθεί δισεκατομμύρια στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο τα ανησυχητικά σημάδια είναι κάτι παραπάνω από ορατά. Οικονομολόγοι εκτιμούν ότι πολύ σύντομα θα σκάσει η «φούσκα».

Το «πάρτι» γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη (AI) βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη, με δεκάδες δισεκατομμύρια να διοχετεύονται παγκοσμίως σε υποδομές, νεοσύστατες επιχειρήσεις και προσέλκυση ταλέντων.

Μεταξύ των κύριων ανακοινώσεων φέτος: η μητρική εταιρεία του ChatGPT, Open AI, η Softbank και η Oracle δεσμεύτηκαν να επενδύσουν 500 δισεκατομμύρια δολάρια (433 δισεκατομμύρια ευρώ) σε υπερυπολογιστές τεχνητής νοημοσύνη. Η Open AI και η Nvidia ανακοίνωσαν τη δημιουργία ενός ταμείου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να διατηρήσουν την κυριαρχία των ΗΠΑ στα προηγμένα τσιπ. Οι κινεζικοί τεχνολογικοί γίγαντες Alibaba και Tencent αύξησαν τις επενδύσεις με τη φιλοδοξία η Κίνα να ηγηθεί της τεχνητής νοημοσύνης έως το 2030.

Από το ντεμπούτο του ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022, οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν προσθέσει περίπου 17,5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αγοραία αξία (το 75% των κερδών του S&P 500), σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence, ωθώντας εταιρείες όπως η Nvidia και η Microsoft σε ρεκόρ αποτιμήσεων.

Επιφυλακτικοί οι επενδυτές

Ωστόσο, τα σημάδια ενός... hangover είναι όλο και πιο δύσκολο να αγνοηθούν. Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις εταιρείες μειώνεται και οι δαπάνες περιορίζονται.

Πολλοί οικονομολόγοι πιστεύουν ότι μόλις τρία χρόνια μετά την καθιέρωση της Τεχνητής Νοημοσύνης, το αφήγημα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα φέρει επανάσταση στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, «σκοντάφτει» στις αυξανόμενες ανησυχίες των επενδυτών.

«Το τεράστιο στοίχημα για την υποδομή της Τεχνητής Νοημοσύνης προϋποθέτει αυξανόμενη χρήση, ωστόσο πολλές έρευνες στις ΗΠΑ δείχνουν ότι έχει μειωθεί από το καλοκαίρι», δήλωσε στο DW ο Carl-Benedikt Frey, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Aν δεν εμφανιστούν γρήγορα νέες, βιώσιμες περιπτώσεις χρήσης, μπορεί να σκάσει η φούσκα», πρόσθεσε.

Το Γραφείο Απογραφής των ΗΠΑ, το οποίο διεξάγει έρευνα σε 1,2 εκατομμύρια αμερικανικές εταιρείες κάθε δύο εβδομάδες, διαπίστωσε ότι η χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 υπαλλήλους μειώθηκε από 14% τον Ιούνιο σε λιγότερο από 12% τον Αύγουστο.

Η μεγαλύτερη αδυναμία της τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι εξακολουθεί να δίνει πληροφορίες που φαίνονται αληθοφανείς αλλά είναι ψευδείς, θέτοντας σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας.

Μη βιώσιμες επενδύσεις

Καθώς το χάσμα μεταξύ των υπερβολικά υψηλών προσδοκιών και της πραγματικότητας διευρύνεται, ο ενθουσιασμός των επενδυτών για την ΑΙ αρχίζει να εξασθενεί.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, οι επιχειρηματικές συμφωνίες με ιδιωτικές εταιρείες ΑΙ μειώθηκαν κατά 22% σε τριμηνιαία βάση, σε 1.295, αν και τα επίπεδα χρηματοδότησης παρέμειναν πάνω από 45 δισεκατομμύρια δολάρια για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την CB Insights.

«Αυτό που ανησυχεί είναι η κλίμακα των χρημάτων που επενδύονται σε σύγκριση με τα έσοδα που προέρχονται από την ΑΙ», δήλωσε στην DW ο οικονομολόγος Stuart Mills, συνεργάτης στο London School of Economics.

Η κορυφαία εταιρεία της αγοράς OpenAI, η οποία υποστηρίζεται από τη Microsoft, δημιούργησε έσοδα 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, έναντι συνολικών λειτουργικών εξόδων 8-9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία αναφέρει ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο για να κερδίσει 13 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, αλλά αναμένεται να ξοδέψει 129 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από το 2029, σύμφωνα με υπολογισμούς του ειδησεογραφικού ιστότοπου The Information τον Σεπτέμβριο.

Ο Stuart Mills πιστεύει ότι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Grok του Έλον Μασκ και η ChatGPT, «χρεώνουν πολύ λιγότερα από όσα χρειάζονται για να αποκομίσουν κέρδος» και θα πρέπει να αυξήσουν τις τιμές των συνδρομών.

Κερδοσκοπική φρενίτιδα

Ο Julien Garran, συνεργάτης της βρετανικής ερευνητικής εταιρείας MacroStrategy Partnership, υποστηρίζει ότι ο τεράστιος όγκος κεφαλαίων που έχει «πέσει» στην τεχνητή νοημοσύνη - παρά την έλλειψη στοιχείων για βιώσιμες αποδόσεις - επισκιάζει προηγούμενες κερδοσκοπικές φρενίτιδες.

«Εκτιμούμε ότι η κακή κατανομή κεφαλαίων ισοδυναμεί με το 65% του ΑΕΠ των ΗΠΑ- τέσσερις φορές μεγαλύτερη από την αύξηση των τιμών των ακινήτων πριν από την οικονομική κρίση του 2008/9 και 17 φορές μεγαλύτερη από την κατάρρευση των dot-com», δήλωσε ο Garran στη DW.

Οι επενδυτές γίνονται πιο επιφυλακτικοί

Τα πρόσφατα κέρδη των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας έχουν προκαλέσει συγκρατημένο ενθουσιασμό, αλλά και νέες αμφιβολίες σχετικά με τη «διάρκεια ζωής» της τεχνητής νοημοσύνης. Τα έσοδα της πλατφόρμας ανάλυσης δεδομένων και πληροφοριών Palantir για το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 63% σε ετήσια βάση, αλλά η τιμή της μετοχής της εταιρείας έπεσε έως και 7% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι εταιρείες AMD και Meta είδαν επίσης τα ισχυρά κέρδη τους που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη να επισκιάζονται από τις ανησυχίες της αγοράς σχετικά με τη βιωσιμότητα της AI.

Αυτή η ασυμφωνία είναι ακριβώς αυτό που ανησυχεί τον Stuart Mills, ο οποίος βλέπει ένα διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας.

Τα επερχόμενα κέρδη της Nvidia στις 19 Νοεμβρίου ενδέχεται να είναι καθοριστικά για το αν η «έκρηξη» της τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχιστεί. Το δεύτερο τρίμηνο, οι πωλήσεις των data centers της Nvidia αντιπροσώπευαν το 88% των συνολικών εσόδων, τα οποία έφτασαν το ρεκόρ των 46,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για το τρίτο τρίμηνο, η εταιρεία έχει προβλέψει 54 δισεκατομμύρια δολάρια, με ετήσια αύξηση 54%, που θα ισοδυναμούσε με συνολικά έσοδα άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ολόκληρο το έτος.

Πότε θα σκάσει η φούσκα;

«Με εξαίρεση την Nvidia, οι περισσότερες εταιρείες γενετικής τεχνητής νοημοσύνης είναι υπερτιμημένες και υπερβολικά διαφημισμένες», δήλωσε ο Gary Marcus, ομότιμος καθηγητής ψυχολογίας και νευροεπιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, στο DW. «Η εκτίμησή μου είναι ότι όλα θα καταρρεύσουν, πιθανώς σύντομα».

Ο Julien Garran πιστεύει ότι η εποχή της ραγδαίας προόδου στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) πλησιάζει στο τέλος της, όχι λόγω τεχνικών περιορισμών, αλλά επειδή τα οικονομικά στοιχεία δεν είναι πλέον βιώσιμα.

«Αυτές οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη φτάσει στο όριο», δήλωσε ο Garran, προσθέτοντας ότι το κόστος εκπαίδευσης νέων μοντέλων «εκτινάσσεται στα ύψη, ενώ οι βελτιώσεις δεν είναι πολύ καλύτερες».

Υιοθετώντας έναν πιο θετικό τόνο, η Sarah Hoffman, διευθύντρια του τμήματος AI Thought Leadership της εταιρείας AlphaSense με έδρα τη Νέα Υόρκη, προβλέπει μια «διόρθωση της αγοράς» στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αντί μίας κατάρρευσης.

Με πληροφορίες από DW.com