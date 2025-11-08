Παρελθόν πλέον οι οδηγίες για τα μέτρα και τα σημεία του ορίζοντα. Γίνονται πιο ακριβείς και εύκολες.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη της Gemini μετατρέπει τους χάρτες της Google Maps σε μια πιο εύκολη εμπειρία

Σύμφωνα με το Associated Press, η πιο δημοφιλής εφαρμογή πλοήγησης στον κόσμο θα γίνει ένας πιο συνομιλητικός σύντροφος, στο πλαίσιο ενός επανασχεδιασμού που ανακοινώθηκε την Τετάρτη.

Η εμπειρία hands-free έχει ως στόχο να μετατρέψει τους Χάρτες Google σε κάτι που μοιάζει περισσότερο με έναν διορατικό επιβάτη που μπορεί να κατευθύνει έναν οδηγό σε έναν προορισμό, παρέχοντας παράλληλα κοντινές προτάσεις για μέρη για φαγητό, ψώνια ή αξιοθέατα, όταν του ζητηθούν οι συμβουλές.

«Δε χρειάζεται ψάξιμο - τώρα μπορείτε απλώς να ρωτήσετε», υποσχέθηκε η Google σε μια ανάρτηση ιστολογίου σχετικά με την ανακαίνιση της εφαρμογής.

Οι λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης υποτίθεται ότι θα επιτρέψουν στους Χάρτες Google να είναι πιο ακριβείς, αναφέροντας ορόσημα για να υποδείξουν το σημείο που πρέπει να στρίψετε, αντί να βασίζονται σε ειδοποιήσεις απόστασης. Θα λέει για παράδειγμα: «Στρίψτε αριστερά στο πρατήριο βενζίνης και όχι σε 300 μέτρα».

Τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Gemini και το ChatGPT της OpenAI, έχουν μερικές φορές περιέλθει σε περιόδους επινοήσεων — γνωστές ως «παραισθήσεις» στην τεχνολογική ορολογία — αλλά η Google υπόσχεται ότι οι ενσωματωμένες δικλείδες ασφαλείας θα εμποδίσουν τους Χάρτες να στέλνουν κατά λάθος οδηγούς σε λάθος δρόμο.

Όλες οι πληροφορίες που αντλεί η Gemini θα συλλεχθούν από τα περίπου 250 εκατομμύρια μέρη που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων των Χαρτών Google με κριτικές που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία 20 χρόνια.

Οι νέες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης των Χαρτών Google θα κυκλοφορήσουν τόσο στο iPhone της Apple όσο και στις κινητές συσκευές Android.

Αυτό θα δώσει στο Gemini της Google ένα τεράστιο κοινό για να εντυπωσιάσει — ή να απογοητεύσει — με την ικανότητά του στην τεχνητή νοημοσύνη, δεδομένου ότι η εφαρμογή πλοήγησης χρησιμοποιείται από περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Εκτός του ότι την καθιστά ακόμη πιο απαραίτητη, η Google ελπίζει ότι οι λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης θα μετατραπούν σε μια βιτρίνα που θα βοηθήσει το Gemini να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του ChatGPT.

Με την κυκλοφορία του ChatGPT από την OpenAI στα τέλη του 2022, η Google εφαρμόζει σταθερά περισσότερες από τις δικές της τεχνολογίες, σχεδιασμένες να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα της θα συνεχίσουν να εξελίσσονται με την αναταραχή που προκαλεί η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν μια αναμόρφωση της παρούσας μηχανής αναζήτησης της Google, η οποία έχει μειώσει την έμφαση σε μια λίστα σχετικών συνδέσμων ιστού στα αποτελέσματά της και έχει τονίσει ολοένα και περισσότερο τις επισκοπήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης και τις απαντήσεις συνομιλίας που παρέχονται μέσω μιας λειτουργίας Τεχνητής Νοημοσύνης.