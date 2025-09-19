Συναγερμό έχει σημάνει στην Χαλκιδική η παρουσία λύκου.

Ενημέρωση για την παρουσία λύκου αλλά και οδηγίες προς τους πολίτες για το ενδεχόμενο να βρεθούν απέναντί του εξέδωσε η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

Η παρουσία λύκου σύμφωνα με την ενημέρωση καταγραφεί στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά του Δήμου Σιθωνίας. Πριν από λίγες μέρες μάλιστα επιτέθηκε σε ένα 5χρονο και μία γυναίκα που πήγαινε βόλτα τον σκύλο της, ενώ έχει καταγραφεί και από κάμερες στην περιοχή.

Η περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής συνιστά προσοχή στους πολίτες κατά τις μετακινήσεις σε δασικές ή περιαστικές περιοχές και την τήρηση των γενικών οδηγιών ασφαλείας προς αποφυγή επαφής με άγρια ζώα.

Η παρουσία των λύκων κοντά σε κατοικημένες περιοχές σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την παρουσία εύκολα προσβάσιμων ανθρωπογενών πηγών τροφής όπως πτωμάτων κτηνοτροφικών ζώων, απορριμμάτων καθώς και αδέσποτων σκύλων ή άλλων οικόσιτων ζώων τα οποία αποτελούν εύκολη λεία για τους λύκους, αναφέρει η ανακοίνωση. Οι συχνές προσεγγίσεις οδηγούν σταδιακά σε εξοικείωση των λύκων με την ανθρώπινη παρουσία και τις υποδομές, ενώ το φαινόμενο ενισχύεται περαιτέρω σε περιοχές με συχνές επισκέψεις επισκεπτών για αναψυχή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της απόστασης ανοχής της ανθρώπινης παρουσίας από τους λύκους σε μικρότερη των 30 μέτρων. Οι εξοικειωμένοι λύκοι είναι συχνά νεαρά σε ηλικία ζώα, τα οποία λόγω απειρίας αναπτύσσουν ευκολότερα άφοβη συμπεριφορά ή γέρικα ασθενικά άτομα, πιθανώς εκδιωγμένα από την αγέλη, που αναζητούν εύκολη τροφή

Παρόλο που η παρουσία λύκων κοντά σε περιαστικές περιοχές μπορεί να προκαλεί ανησυχία, εν τούτοις ο κίνδυνος για την ανθρώπινη ασφάλεια είναι χαμηλός καθώς οι επιθέσεις υγιών λύκων σε ανθρώπους είναι πολύ σπάνιες.

Προς αποφυγή εξοικείωσης των λύκων με την ανθρώπινη παρουσία:

- Περιορίστε τα κατοικίδια ή/και τα οικόσιτα ζώα σας, εντός καλά περιφραγμένων χώρων κατά τη διάρκεια της νύκτας. Σε περίπτωση οίστρου θηλυκού σκύλου

συνιστάται έντονα ο περιορισμός του καθ’ όλη τη διάρκειά του.

- Μην παρέχετε τροφή εκούσια ή ακούσια προς την άγρια πανίδα για οποιοδήποτε λόγο σε οποιαδήποτε περιοχή (εντός ή εκτός οικισμών)

- Μην αφήνετε υπολείμματα τροφής εκτός κάδων εντός των οικισμών και περιαστικών περιοχών

- Αποφύγετε επισκέψεις σε περιοχές (εκτός οικισμών) με γνωστή παρουσία λύκων για αναψυχή κατά τη διάρκεια των ωρών με περιορισμένο φυσικό φως (νωρίς το

πρωί ή το σούρουπο) προς μείωση της πιθανότητας συνάντησης με λύκους

- Μην μεταφέρετε ή αφήνετε υπολείμματα τροφής κατά την βόλτα σας, ακόμα και εντός των κάδων απορριμμάτων που βρίσκονται στο δάσος.

- Αποφύγετε τις βόλτες με σκύλους σε μεγαλύτερες αποστάσεις από οικισμούς. Κρατήστε τον σκύλο σας πάντα δεμένο με λουρί. Κατά τη διάρκεια της βόλτας σας

να προειδοποιείτε για την παρουσία σας την άγρια πανίδα με πρόκληση θορύβου.

- Μην πετάτε ή θάβετε νεκρά ζώα στην ύπαιθρο ή σε περιαστικά πάρκα ή/και σε αστικές περιοχές. Αποτελούν ισχυρή εστία προσέλκυσης των λύκων και άλλων

άγριων ζώων.

Σε περιπτώσεις συνάντησης με λύκους:

- δεν πρέπει να φοβηθείτε ή να τρέξετε. Οι λύκοι είναι ως επί το πλείστο επιφυλακτικά ζώα που φοβούνται τον άνθρωπο, αλλά μπορεί να επιδείξουν

περιέργεια και να παρατηρούν τους ανθρώπους. Αν είναι σε μεγάλη απόσταση από εσάς μην τα ενοχλήσετε

- σε περίπτωση συνάντησης με λύκους σε κοντινή απόσταση (<20 - 30μ) και ιδιαίτερα αν αυτοί σας προσεγγίσουν, μην παρατηρείτε παθητικά τα ζώα. Μην τα πλησιάζετε περαιτέρω για να βγάλετε φωτογραφίες. Κρατήστε πάντα οπτική επαφή και μη τρέξετε.

- επιδείξτε επιθετική συμπεριφορά, κάνοντας δυνατό θόρυβο με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, κουνώντας αντικείμενα για να φανείτε απειλητικοί και

μεγαλύτεροι σε μέγεθος. Η συμπεριφορά αυτή μεταφέρει στους λύκους το μήνυμα ότι δεν είναι αποδεκτή η προσέγγιση ανθρώπων σε κοντινές αποστάσεις και διατηρεί τον φόβο προς αυτούς.

- ενημερώστε τη Δασική Αρχή (τοπικό Δασαρχείο) και δηλώστε την συνάντηση (μέρα, ώρα. όσο πιο λεπτομερής περιγραφή της θέσης, αριθμός λύκων).