Εντείνεται η ανησυχία για την αυξανόμενη παρουσία άγριων ζώων κοντά σε οικισμούς.

Νέο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία του Νέου Μαρμαρά, όπου ένας λύκος επιτέθηκε και τραυμάτισε μικρό κορίτσι τα προηγούμενα 24ωρα.

Ο ίδιος λύκος είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στις αρχές του μήνα, κινούμενος ανάμεσα σε ξαπλώστρες αναζητώντας τροφή. Μετά την επίθεση, θεάθηκε ξανά να περιφέρεται στον δρόμο που συνδέει τον Νέο Μαρμαρά με το ξενοδοχείο Πόρτο Καρράς.

Γυναίκα μίλησε στο Mega και περιέγραψε την τρομακτική της εμπειρία - όταν βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον λύκο την ώρα που έκανε βόλτα τον σκύλο της:

«Έτσι όπως περπατούσαμε εμφανίστηκε ο λύκος. Ήτανε πάρα πολύ επιθετικός, έτοιμος να τον αρπάξει. Δεν πρόλαβε ευτυχώς. Τον πήρα εγώ κατευθείαν αγκαλιά. Ήταν σαν να θέλει κατευθείαν να τον αρπάξει, έτσι όπως κάνουνε τα ζώα, σαν να τον "φέρμαρε’" δηλαδή».

Σύμφωνα με την ίδια, το ζώο φαίνεται πεινασμένο, γεγονός που το ωθεί να επιτίθεται σε μικρά ζώα και να κυκλοφορεί ακόμη και σε κατοικημένες περιοχές.

Φόβος στους κατοίκους

«Είναι όλοι πολύ τρομοκρατημένοι. Και χθες το βράδυ τον είδανε πάλι στην παραλία, κυκλοφορεί και πρωινές ώρες. Δάγκωσε και το παιδάκι, που εντάξει, ήταν τρομερό αυτό. Κατεβαίνει για να βρει τροφή και τρώει συνήθως τις γάτες, αδέσποτα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η γυναίκα τόνισε ότι από τότε αποφεύγει να περπατά στην παραλία τις βραδινές ώρες:

«Εγώ από εκείνη την ημέρα δεν ξαναπηγαίνω βόλτα στην παραλία το βράδυ. Πηγαίνω μέσα στο χωριό, που και εκεί φοβάμαι βέβαια. Εκείνη την ημέρα ευτυχώς ήταν κάτι άλλα παιδάκια εκεί και κάνανε φασαρία μαζί με εμένα και έφυγε. Ήρθε η μητέρα μου και με πήρε με το μηχανάκι, δεν μπορούσα να γυρίσω σπίτι με τα πόδια».