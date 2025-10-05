Πώς δουλεύει και πώς ενεργοποιείται.

Το Instagram Map είναι ο «Χάρτης του Instagram» και έφτασε και στην Ελλάδα.

Πρόκειται για μια λειτουργία της εφαρμογής που επιτρέπει στους χρήστες να ανακαλύπτουν φωτογραφίες, βίντεο και stories με βάση τοποθεσίες.

Το Instagram λανσάρισε πρόσφατα το νέο χαρακτηριστικό Friend Map, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που στοχεύει να προσφέρει στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο στο πώς συνδέονται και τι περιεχόμενο βλέπουν. Σκοπός του είναι να ενισχύσει την επαφή με πραγματικούς φίλους, πέρα από τα φίλτρα του αλγόριθμου.

Μέσω του Map, εμφανίζεται η τοποθεσία σε πραγματικό χρόνο στους ακολούθους.

Η λειτουργία, όμως, προκάλεσε αμέσως ανησυχίες, καθώς πολλοί χρήστες πίστεψαν ότι η εφαρμογή κοινοποιεί αυτόματα την τοποθεσία τους χωρίς συγκατάθεση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην πραγματικότητα, η κοινοποίηση τοποθεσίας είναι προαιρετική και η λειτουργία ρυθμίζεται αφού ενεργοποιείται μόνο αν το επιλέξει κάποιος ενώ παραμένει απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

{https://www.instagram.com/reel/DNB0kZMxmeb/}

Πώς δουλεύει

Δείχνει έναν διαδραστικό χάρτη όπου φαίνονται δημοσιεύσεις που έχουν γίνει με location tag.

Μπορεί κανείς να ψάξει για συγκεκριμένες τοποθεσίες (π.χ. εστιατόρια, καφετέριες, μνημεία) και να δει τι έχει ανεβάσει ο καθένας εκεί.

Δεν εμφανίζονται όλες οι αναρτήσεις, μόνο όσες οι χρήστες έχουν επιλέξει να κάνουν δημόσιες με tag τοποθεσίας.

Ο Άνταμ Μοσέρι, επικεφαλής της πλατφόρμας, δήλωσε: «Η τοποθεσία σας κοινοποιείται μόνο αν το αποφασίσετε. Και μόνο σε περιορισμένη λίστα που εσείς επιλέγετε».