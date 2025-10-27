«Καλώ τους πολίτες να συμμετέχουν στην πολιτική, γιατί μόνο με τη συμμετοχή μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα στη ζωή μας και να ζουν τα παιδιά μας καλύτερα.»

Ο Σωκράτης Φάμελλος με ανάρτησή του απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες για συμμετοχή στην πολιτική αλλαγή. Όπως σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί σε διάλογο για προοδευτικό ψηφοδέλτιο και συμμετοχή των πολιτών, επισημαίνοντας την ευθύνη της κυβέρνησης για τα κοινωνικά προβλήματα.

«Αν έχεις τον γιατρό σου, τον δάσκαλο σου, αν έχεις ζωοτροφές για το κοπάδι σου και ενισχύσεις για το χωράφι σου είναι θέμα πολιτικής. Γι’ αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εδώ και έναν χρόνο έχει προτείνει με θάρρος, χωρίς κομματικό εγωισμό, την ανάγκη να υπάρχει πολιτική συμφωνία μέσα από διάλογο για ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο, το οποίο όχι απλά θα διώξει τον κ. Μητσοτάκη, αλλά θα εφαρμόσει και προοδευτική πολιτική. Οφείλουμε να συγκλίνουμε σε ένα προοδευτικό πρόγραμμα με υπερβάσεις, διότι αυτή η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη.

Και αυτό αποτυπώνεται και εδώ, όπου ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε τον Σερραϊκό λαό και τώρα βλέπουμε το αποτέλεσμα: Νέο-μετανάστευση και τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή και πολιτική σύνθεση. Καλώ τους πολίτες να συμμετέχουν στην πολιτική, γιατί μόνο με τη συμμετοχή μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα στη ζωή μας και να ζουν τα παιδιά μας καλύτερα.»

