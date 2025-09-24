Το Red Bull Tetris® World Final δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός, αλλά ένα παγκόσμιο φεστιβάλ gaming που φέρνει κοντά παίκτες, κοινότητες και θεατές.

Η θρυλική μάχη με τα blocks αποκτά νέο level! Το Red Bull Tetris® World Final έρχεται για να απογειώσει την απόλυτη εμπειρία του κλασικού video game. Από τις 11 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2025, το Ντουμπάι θα μετατραπεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου gaming, φιλοξενώντας τους κορυφαίους παίκτες από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Ένα μοναδικό θέαμα

Ο μεγάλος τελικός δεν θα είναι μια απλή αναμέτρηση. Το φινάλε της διοργάνωσης θα λάβει χώρα κάτω από τον ουρανό της ερήμου, με πάνω από 2.000 drones να δημιουργούν το πρώτο live, playable παιχνίδι Tetris® στον αέρα, στο εμβληματικό Dubai Frame. Ένα μοναδικό υπερθέαμα που συνδυάζει τεχνολογία, δημιουργικότητα και gaming.

Από την εθνική πρόκριση στον μεγάλο τελικό

Η πορεία προς τον παγκόσμιο τίτλο ξεκινάει με προκριματικούς γύρους σε όλο τον κόσμο, όπου παίκτες όλων των επιπέδων δοκιμάζουν τις ικανότητές τους μέσα από mobile gameplay στην πλατφόρμα του Red Bull.

Οι κορυφαίοι σκόρερ κάθε χώρας προκρίνονται στα National Finals, όπου θα αναμετρηθούν 1vs1 σε PC, διεκδικώντας το εισιτήριο για το Ντουμπάι.

Τρεις μέρες γεμάτες δράση

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών, οι τελικοί θα περιλαμβάνουν:

Seeding round για την κατάταξη των παικτών.

Συναρπαστικά 1vs1 παιχνίδια με αυξανόμενη ένταση.

Παράλληλες δραστηριότητες, μουσικές εμφανίσεις και special guests που θα απογειώσουν την εμπειρία.

Όλα κορυφώνονται στις 13 Δεκεμβρίου, όπου ο παγκόσμιος πρωταθλητής θα στεφθεί στο πιο φαντασμαγορικό Tetris event που έγινε ποτέ.

Tetris®: 40 χρόνια ιστορίας, μια νέα εποχή

Με περισσότερα από 520 εκατομμύρια αντίτυπα που έχουν πουληθεί, το Tetris® παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά video games στην ιστορία. Το Red Bull Tetris® δίνει νέα πνοή στο κλασικό παιχνίδι, προσφέροντας:

Ειδικά power-ups για ανατροπές στην πίστα.

Golden Tetrimino, ένα μοναδικό game element.

Γρήγορους, χρονικά περιορισμένους γύρους με δυναμικές αλλαγές στη βαρύτητα και την ταχύτητα.

Ένα νέο κεφάλαιο για το Tetris®

Όπως δήλωσε η Maya Rogers, Πρόεδρος και CEO της The Tetris Company:

"Το Tetris ενώνει γενιές εδώ και πάνω από 40 χρόνια. Η συνεργασία μας με τη Red Bull για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου διαγωνισμού σηματοδοτεί ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο. Θέλουμε να συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε τη χαρά του Tetris με όλο τον κόσμο, μέσα από πρωτοποριακές εμπειρίες όπως αυτή."

Η στιγμή που το Tetris® θα «ζωντανέψει» στον ουρανό του Ντουμπάι υπόσχεται να μείνει χαραγμένη στη μνήμη όσων την παρακολουθήσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τουρνουά και εγγραφές, επισκεφθείτε το www.redbull.com/tetris.





