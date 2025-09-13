Ο Peter Salzmann σπάει το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας με ένα εντυπωσιακό άλμα B.A.S.E. με wingsuit, στα 347 χλμ./ώρα

Παρέμεινε σε ελεύθερη πτώση για 35 δευτερόλεπτα, θέτοντας στα όριά τους τόσο τον εξοπλισμό του όσο και το σώμα του.

Ο Αυστριακός ξεπερνά σε ταχύτητα το ταχύτερο camera drone που χρησιμοποιείται στη Formula 1, πηδώντας από τη Βόρεια Πλευρά του Έιγκερ στην Ελβετία.

Ο Αυστριακός πιλότος wingsuit και αθλητής της Red Bull, Peter Salzmann, σημείωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας, φτάνοντας τα 347 χλμ./ώρα σε μια ελεύθερη πτώση διάρκειας 35 δευτερολέπτων πάνω από την Ελβετία, την Τρίτη 19 Αυγούστου – ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη πτήση με wingsuit B.A.S.E. *, ενώ τον καταδίωκε το ταχύτερο camera drone στον κόσμο.

Ο Peter Salzmann, γεννημένος το 1986, είναι ένας από τους κορυφαίους πιλότους wingsuit στον κόσμο. Ξεκίνησε την καριέρα του ως skydiver και B.A.S.E. jumper στην ηλικία των 20 ετών, συγκεντρώνοντας γρήγορα πάνω από 500 άλματα παγκοσμίως, προτού επικεντρωθεί στο wingsuit flying. Το 2024, έσπασε αρκετά παγκόσμια ρεκόρ με το νέο του σχέδιο, “Wingsuit Foil”.

Ξεκινώντας από τη Βόρεια Πλευρά του θρυλικού Eiger, αυτήν τη φορά, ο Salzmann ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 340 χλμ./ώρα. Πέταξε 2.073 μέτρα μέσα στην κοιλάδα, με wingsuit που σχεδίασε ο ίδιος ειδικά για αυτή την προσπάθεια, πριν προσγειωθεί με ασφάλεια σε υψόμετρο 1.640 μέτρων.

Με αυτή την εντυπωσιακή επίδοση, ο 38χρονος ανέβασε το Παγκόσμιο Ρεκόρ Ταχύτητας σε άλμα B.A.S.E. από 340 σε 347 χλμ./ώρα – ταχύτητα που ξεπερνά ακόμα και τα 320 χλμ./ώρα που πιάνουν τα μονοθέσια της Formula 1 στην πίστα Red Bull Ring – ξεπερνώντας το drone και θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς για το άθλημα.

Έφτασε την κορυφαία ταχύτητα των 347 χλμ./ώρα, περίπου 20 δευτερόλεπτα μετά το άλμα, παραμένοντας πάνω από τα 340 χλμ./ώρα για 7 δευτερόλεπτα. Για την ακριβή μέτρηση της ταχύτητας χρησιμοποιήθηκε ειδικός αισθητήρας ενσωματωμένος στη στολή και ραντάρ. Παρέμεινε σε ελεύθερη πτώση για 35 δευτερόλεπτα, θέτοντας στα όριά τους τόσο τον εξοπλισμό του όσο και το σώμα του.

Ο ίδιος δήλωσε:

“Κάθε μικρή κίνηση καθορίζει αν θα ολοκληρώσεις σωστά την πτήση. Είναι απόλυτη σωματική ένταση, πλήρης έλεγχος και η επίγνωση ότι δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη”.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, τον συνόδευε ένα ειδικό drone από την ομάδα Dutch Drone Gods, το οποίο κατέγραψε την προσπάθεια. Το drone αυτό είχε αρχικά σχεδιαστεί για να αγωνιστεί ενάντια στον Max Verstappen, 4 φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή της Formula 1, και σε αυτήν την πτήση λειτούργησε στα όριά του.

Ο ιδρυτής της Dutch Drone Gods, Ραλφ Χόγκενμπιρκ, εξήγησε:

“Συνήθως πετάμε οριζόντια πίσω από αγωνιστικά αυτοκίνητα. Για αυτό το άλμα, έπρεπε να πετάξουμε κάθετα προς τα κάτω, κάτι που δεν είχαμε ξανακάνει ποτέ”.

Ο Salzmann τόνισε ότι η συνεργασία με το drone βασίστηκε κυρίως στην εμπιστοσύνη, δηλώνοντας:

«Η εμπιστοσύνη στο drone και τον χειριστή ήταν καθοριστική, γιατί σε αυτές τις ταχύτητες δεν υπάρχει χώρος για λάθος».

Οι αναταράξεις πίσω από το wingsuit δυσκόλεψαν τη σταθεροποίηση της εικόνας στα 340+ χλμ./ώρα. Ο Χόγκενμπιρκ συμπλήρωσε: «Το drone έφτασε στα απόλυτα όριά του».

Ο Σάλ Salzmann συνεργάστηκε με κατασκευαστές για διαφορετικά σχέδια στολών, με την ομάδα Red Bull Advanced Technologies στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ δοκίμαζε συνεχώς νέες στάσεις και ανέλυε τα αποτελέσματα με κάθε λεπτομέρεια.

Μετά το ρεκόρ, δήλωσε:

“Ακόμη και η παραμικρή διαφορά μπορεί να προσθέσει αρκετά χιλιόμετρα στην ταχύτητα. Αυτό είναι που κάνει το άθλημα τόσο ακραίο: οι πιο μικρές λεπτομέρειες καθορίζουν την επιτυχία ή την αποτυχία. Το ρεκόρ είναι η απόδειξη ότι με καινοτομία και σκληρή δουλειά μπορούμε να συνεχίσουμε να ξεπερνάμε τα όρια. Πάντα με παρακινούσε η ερώτηση: πόσο γρήγορα μπορείς πραγματικά να πετάξεις; Πάντα πίστευα στην ιδέα μου ότι μπορούσα να σπάσω αυτό το ρεκόρ”.