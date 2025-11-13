Η νομική προσφυγή της Red Bull κατά των ελέγχων της Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκαν το 2023 απορρίφθηκε τον Οκτώβριο από το Γενικό Δικαστήριο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα για αντιμονοπωλιακή τακτική κατά της Red Bull, καθώς υποψιάζεται ότι η εταιρεία ενεργειακών ποτών καταχράται τη δεσπόζουσα θέση της, περιορίζοντας τον ανταγωνισμό για άλλα προϊόντα.

«Η στρατηγική της Red Bull φέρεται να στοχεύει ιδιαίτερα τα ενεργειακά ποτά, που πωλούνται από τον πλησιέστερο ανταγωνιστή της», ανέφερε η Επιτροπή σε δελτίο τύπου. Πρόσθεσε ότι η στρατηγική της Red Bull στόχευσε σημεία πώλησης, όπου τα ποτά αγοράζονται για κατανάλωση αλλού, όπως σούπερ μάρκετ.

Η Επιτροπή έχει ενδείξεις ότι η εταιρεία του ενεργειακού ποτού Red Bull των 250 ml, ενδέχεται να έχει αναπτύξει μια στρατηγική σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) για τον περιορισμό του ανταγωνισμού από ενεργειακά ποτά μεγαλύτερα των 250 ml, όσον αφορά τις πωλήσεις στο κανάλι «off-trade», δηλαδή σε σημεία πώλησης όπου τα ποτά αγοράζονται για κατανάλωση αλλού, όπως σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα.

Η Επιτροπή ανησυχεί ότι η Red Bull ενδέχεται να έχει εφαρμόσει μια τέτοια στρατηγική τουλάχιστον στην Ολλανδία, όπου η εν λόγω εταιρεία φαίνεται να κατέχει δεσπόζουσα θέση στην εθνική αγορά χονδρικής προμήθειας επώνυμων ενεργειακών ποτών, εμπλεκόμενη σε δύο ύποπτες αντιανταγωνιστικές πρακτικές: α) στη χορήγηση χρηματικών και μη χρηματικών κινήτρων στους πελάτες της εκτός εμπορίου για να σταματήσουν να πωλούν ή να θέσουν σε μειονεκτική θέση, για παράδειγμα, όσον αφορά την προβολή, ανταγωνιστικά ενεργειακά ποτά που πωλούνται σε μεγέθη άνω των 250 ml και β) κατάχρηση της θέσης της ως διαχειριστή κατηγορίας σε πελάτες εκτός εμπορίου, έτσι ώστε τα ανταγωνιστικά ενεργειακά ποτά που πωλούνται σε μεγέθη άνω των 250 ml να διαγράφονται από τον κατάλογο ή να τίθενται σε μειονεκτική θέση.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις διαχείρισης κατηγοριών, τα καταστήματα, όπως τα σούπερ μάρκετ, εμπιστεύονται την εμπορία μιας κατηγορίας προϊόντων, όπως τα ενεργειακά ποτά, σε έναν συγκεκριμένο προμηθευτή ή «διαχειριστή κατηγορίας». Η λειτουργία του ως διαχειριστή κατηγορίας μπορεί να καλύπτει όχι μόνο τα προϊόντα του προμηθευτή, αλλά και τα προϊόντα των ανταγωνιστών. Ο διαχειριστής κατηγορίας μπορεί επομένως να έχει επιρροή, για παράδειγμα, στην επιλογή (την ποικιλία), την τοποθέτηση και την προώθηση ανταγωνιστικών προϊόντων για ένα κατάστημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτή είναι η πρώτη επίσημη έρευνα της Επιτροπής για πιθανή κατάχρηση που σχετίζεται με την θέση διαχείριση από έναν προμηθευτή για τον περιορισμό ή τη μειονεκτική θέση ανταγωνιστικών προϊόντων.

«Θέλουμε να δούμε αν αυτές οι πρακτικές μπορεί να διατηρούν τις τιμές υψηλές και να περιορίζουν την επιλογή ενεργειακών ποτών για τους καταναλωτές», δήλωσε η επικεφαλής ανταγωνισμού Τερέζα Ριμπέρα σε ανακοίνωσή της. «Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Επιτροπής για την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων προς όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών».

Η νομική προσφυγή της Red Bull κατά των ελέγχων της Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκαν το 2023 απορρίφθηκε τον Οκτώβριο από το Γενικό Δικαστήριο, το οποίο έκρινε ότι η επιθεώρηση δεν ήταν ούτε αυθαίρετη ούτε δυσανάλογη.

Με πληροφορίες του Politico