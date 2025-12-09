Κανένα εθνικό σχέδιο SAFE δεν έχει απορριφθεί, τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε ως «φυσιολογική διαδικασία» την επιστολή που απέστειλε προς την Ελλάδα, με την οποία ζητά την εκ νέου υποβολή του ελληνικού σχεδίου για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας στο πλαίσιο του μηχανισμού SAFE.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα άμυνας, Τιερί Ρενιέ, διευκρίνισε ότι όταν η Κομισιόν έχει απορίες σχετικά με ένα εθνικό σχέδιο, όπως συνέβη με την ελληνική πρόταση, απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές για διευκρινίσεις, διαδικασία που, όπως είπε, θεωρείται τυπική. Ο Ρενιέ απέφυγε να επεκταθεί, επικαλούμενος τον «εξαιρετικά ευαίσθητο» χαρακτήρα των αμυντικών επενδύσεων, αλλά τόνισε ότι κανένα εθνικό σχέδιο δεν έχει απορριφθεί.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο καθυστερήσεων στην αξιολόγηση της ελληνικής πρότασης και κατ’ επέκταση στην πρώτη εκταμίευση του 15% των εγκεκριμένων δανείων, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής σημείωσε ότι «είναι ακόμη νωρίς» για τέτοιες εκτιμήσεις. Υπογράμμισε ότι η Επιτροπή εξετάζει τη συμμόρφωση των εθνικών σχεδίων με τα κριτήρια του κανονισμού, όπως η συμμετοχή τουλάχιστον τριών κρατών, οι προσωρινές κατανομές κονδυλίων και ο καθαρά αμυντικός χαρακτήρας των επενδύσεων. Όπως είπε, στο πλαίσιο αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη διμερείς συζητήσεις με τα κράτη μέλη, ενώ δεν θέλησε να ποσοτικοποιήσει τα ζητήματα που έχουν εντοπιστεί, επιμένοντας ότι πρόκειται για συνήθη διαδικασία.

Σημειώνεται ότι στις 9 Σεπτεμβρίου η Επιτροπή ενέκρινε την προσωρινή κατανομή των κονδυλίων του SAFE, συνολικού ύψους 150 δισ. ευρώ, με την Ελλάδα να λαμβάνει 787,67 εκατ. ευρώ, έναντι των 1,2 δισ. ευρώ που είχε αιτηθεί. Την 1η Δεκεμβρίου, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι έχει λάβει 19 εθνικά επενδυτικά σχέδια, μεταξύ των οποίων και το ελληνικό, και ότι η ανάλυση και αξιολόγησή τους θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου και πιθανόν πέραν αυτού. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα ζητήσει από το Συμβούλιο της ΕΕ την επίσημη έγκριση των εθνικών σχεδίων, ώστε να προχωρήσει η πρώτη εκταμίευση.