Η Meta ΑΙ χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας σε FB και Instagram: Πώς θα εξαιρέσετε τα προφίλ σας

Η Meta ξεκίνησε την Τρίτη να χρησιμοποιεί τις αναρτήσεις στο Facebook και το Instagram των Ευρωπαίων χρηστών της για να εκπαιδεύσει το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει.

Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός του Μαρκ Ζάκερμπεργκ ξεκίνησε χθες Τρίτη να χρησιμοποιεί όλο το δημόσιο περιεχόμενο που μοιράζονται οι χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εκπαιδεύσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης του.

Η κίνηση της μητρικής του Facebook έρχεται μετά το λανσάρισμα της Meta AI στην Ευρώπη τον περασμένο μήνα - μια ανάπτυξη που είχε αρχικά ανακοινωθεί για τον Ιούνιο του 2024, αλλά καθυστέρησε λόγω ρυθμιστικών ανησυχιών του μπλοκ σχετικά με την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

Όπως έγραψε το πρακτορείο Reuters, ενώ η Meta AI ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2023, η εξάπλωσή της στην Ευρώπη αντιμετώπισε αρκετά ρυθμιστικά ζητήματα λόγω των αυστηρών κανόνων της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τη διαφάνεια.

Η Meta δήλωσε πως οι Ευρωπαίοι χρήστες του Facebook και του Instagram θα αρχίσουν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις που θα εξηγούν τι είδους δεδομένα θα αξιοποιήσει η εταιρεία. Οι χρήστες θα έπρεπε επίσης να λάβουν έναν σύνδεσμο προς μια φόρμα όπου θα μπορούσαν να απορρίψουν τη χρήση των δεδομένων τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Ελάχιστοι ωστόσο γνωρίζουν μέχρι και σήμερα πως τα δεδομένα τους χρησιμοποιούνται για να εκπαιδεύσει το μοντέλο της η Meta.

Η εταιρεία του Ζάκερμπεργκ δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει δεδομένα όπως ερωτήματα χρηστών για το Meta AI. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι τα ιδιωτικά μηνύματα και τα δημόσια δεδομένα από λογαριασμούς χρηστών κάτω των 18 ετών δεν θα χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση.

Στις 14 Μαΐου, η αυστριακή ομάδα υπεράσπισης NOYB (None Of Your Business) ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα κατά της Meta, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικές αξιώσεις, εάν ο τεχνολογικός γίγαντας προχωρήσει με τα σχέδιά του να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης του.

Η NOYB, με επικεφαλής τον ακτιβιστή για την προστασία της ιδιωτικής ζωής Max Schrems, δήλωσε ότι απέστειλε επιστολή παύσης και παραίτησης στη Meta, η οποία επικαλέστηκε έννομο συμφέρον σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής για τη χρήση των δεδομένων των χρηστών για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των γεννητικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και άλλων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να κοινοποιηθούν σε τρίτους.

«Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ήδη κρίνει ότι η Meta δεν μπορεί να επικαλεστεί "έννομο συμφέρον" για τη στόχευση χρηστών με διαφημίσεις. Πώς μπορεί να έχει "έννομο συμφέρον" να απορροφά όλα τα δεδομένα για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης;».

Η αρχή προστασίας δεδομένων της Γερμανίας (DPA) είχε αρχικά δηλώσει ότι θα προσπαθήσει να σταματήσει τα σχέδια της Meta για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αργότερα υπαναχώρησε. Την Τρίτη, η Euractiv έλαβε επιβεβαίωση από την DPA ότι δεν θα προχωρήσει στη διαδικασία του κατεπείγοντος για να σταματήσει το σχέδιο της Meta, καθώς αποφάσισε να μην είναι η μόνη εποπτική αρχή της ΕΕ που θα κινηθεί ενάντια στον τεχνολογικό γίγαντα. Μια απόφαση από την DPA, ωστόσο, θα «πάγωνε» το πρόγραμμα εκπαίδευσης μόνο εντός της Γερμανίας.

«Δεδομένης της επικείμενης αξιολόγησης των πρακτικών της Meta σε ολόκληρη την ΕΕ, μια μεμονωμένη διαδικασία κατεπείγοντος για τη Γερμανία δεν είναι η κατάλληλη οδός», δήλωσε η DPA του Αμβούργου στο Euractiv. Η απόφαση λαμβάνει επίσης υπόψη την απόφαση της Παρασκευής από περιφερειακό δικαστήριο της Κολωνίας, το οποίο επέτρεψε στη Meta να συνεχίσει την χρήση δεδομένων για την εκπαίδευση των μοντέλων της.

Οι ιρλανδικές αρχές, οι οποίες εποπτεύουν τη συμμόρφωση της Meta με τους κανόνες προστασίας δεδομένων, εξέδωσαν δήλωση στις 21 Μαΐου στην οποία ανέφεραν κι αυτές ότι δεν αντιτίθενται στα σχέδια της Meta για την τεχνητή νοημοσύνη.

Πώς μπορείτε να εξαιρέσετε τους λογαριασμούς σας;

Αποχώρηση από το Facebook:

Αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, κάνετε κλικ στο εικονίδιο του λογαριασμού σας στην επάνω δεξιά γωνία, και επιλέγετε «Ρυθμίσεις και απόρρητο» και στη συνέχεια «Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τις πληροφορίες σας».

Στη συνέχεια επιλέγετε την εφαρμογή που σας ενδιαφέρει (π.χ. Facebook) και κάνετε κλικ. Στη συνέχεια επιλέγετε το «Πώς μπορώ να εναντιωθώ στην επεξεργασία των πληροφοριών μου;».

Τέλος κάνετε κλίκ στο «Θέλω να εναντιωθώ στη χρήση των πληροφοριών μου για το Meta AI».

Εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο κάτω μέρος της φόρμας και κάντε κλικ στο κουμπί Υποβολή.

Θα πρέπει να λάβετε ένα email και μια ειδοποίηση στο λογαριασμό σας στο Facebook που θα επιβεβαιώνει την επιτυχή υποβολή του αιτήματός σας.

Διαγραφή στο Instagram:

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, αποκτήστε πρόσβαση στη σελίδα του προφίλ σας και κάντε κλικ στις τρεις γραμμές στην επάνω δεξιά γωνία. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Κέντρο Απορρήτου».

Εκεί σας εμφανίζει έναν ενημερωτικό μήνυμα, στο οποίο υπάρχει ενεργός σύνδεσμος για να εναντιωθείτε στη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας.