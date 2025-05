Samsung Vision AI: Η Samsung παρουσιάζει τη νέα σειρά τηλεοράσεων και soundbars για το 2025

Το νέο TV & soundbar lineup της Samsung για το 2025 έρχεται.

Σε μια εκδήλωση με θέμα «Home of Vision» παρουσίασε τη νέα σειρά τηλεοράσεων και soundbars για το 2025 η Samsung Electronics Co Ltd. Η νέα σειρά θα είναι διαθέσιμη σε Ελλάδα και Κύπρο από τις 26 Μαΐου.

Η εκδήλωση «The Home of Vision» είχε στόχο να αναδείξει πώς οι τηλεοράσεις της Samsung μετατρέπονται από απλές οθόνες σε έξυπνους οικιακούς βοηθούς, ικανούς να προσαρμόζονται στον τρόπο ζωής του χρήστη και να λειτουργούν ως το "κέντρο" του σύγχρονου σπιτιού.

Ο Jose Barreiro-Lopez, Αντιπρόεδρος του Τμήματος TV και AV της Samsung Europe, σχολίασε: «Η Samsung παραμένει στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς τηλεοράσεων για 19 συναπτά έτη. Φέτος, κάνουμε το επόμενο βήμα, παρουσιάζοντας τηλεοράσεις που λειτουργούν ως έξυπνοι βοηθοί AI, σχεδιασμένοι να βρίσκονται στην καρδιά του κάθε σπιτιού. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάσαμε το εύρος της νέας σειράς τηλεοράσεων για φέτος, υποσχόμενοι να αναβαθμίσουμε κάθε μορφή οικιακής ψυχαγωγίας. Είτε παρακολουθείτε μια κινηματογραφική ταινία, είτε χειροκροτάτε την αγαπημένη σας αθλητική ομάδα, είτε απολαμβάνετε ένα gaming session με τους φίλους σας, οι τηλεοράσεις μας είναι κατασκευασμένες για να καλύπτουν κάθε εμπειρία, ενώ το Samsung Vision AI ανεβάζει την ποιότητά τους στο επόμενο επίπεδο».

Ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες του Vision AI στο σπίτι

Η εκδήλωση περιλάμβανε τρεις, διαδραστικές «ζώνες», που εστίασαν στους τρεις βασικούς πυλώνες της ψυχαγωγίας στο σπίτι: τις ταινίες (Film Experience zone), τον αθλητισμό (Sports Zone) και το gaming. Ταυτόχρονα, σε κάθε μία από αυτές, αναδείχθηκε ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι λειτουργίες Samsung Vision AI , για να βελτιώσουν την εικόνα και τον ήχο αυτών των εμπειριών, και για να δημιουργήσουν νέους τρόπους απόλαυσής τους.

Στο Film Experience zone οι επισκέπτες της εκδήλωσης είδαν σκηνές από εμβληματικές ταινίες, με εκπληκτική καθαρότητα και βάθος στην εικόνα, χάρη στις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης. Για ένα ευρύ φάσμα κινηματογραφικών ειδών, οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης αναλύουν το περιεχόμενο και το περιβάλλον, για να προσαρμόσουν αυτόματα την εικόνα.

Παράλληλα, στο Film Experience zone αναδείχθηκε το AI Sound . Αναλύοντας την ακουστική του χώρου που βρίσκονται οι χρήστες, προσαρμόζει δυναμικά τον ήχο, κάνοντάς τον πλούσιο. Η ηχητική απόδοση της νέας σειράς τηλεοράσεων έχει αναβαθμιστεί . Η λειτουργία AI Sound σε συνδυασμό με την τελευταία σειρά soundbars της Samsung, την Samsung Q-Series, ενσωματώνεται απρόσκοπτα στις τηλεοράσεις μέσω του Q-Symphony, ώστε ο θεατής να μπορεί να απολαύσει ατμόσφαιρα κινηματογραφικού επιπέδου στο σπίτι.

Το Sports Zone ανέδειξε πώς το Samsung Vision AI προσαρμόζεται έξυπνα στη ρύθμιση της τηλεόρασης και στο περιεχόμενο που παρακολουθούν – προσφέροντας μια εξατομικευμένη εμπειρία για κάθε φίλαθλο.

Το AI Motion Enhancer Pro μειώνει το θάμπωμα και την παραμόρφωση της μπάλας και επιτρέπει στην τηλεόραση να προσαρμοστεί ανάλογα με το άθλημα που αγαπά ή παρακολουθεί εκείνη τη στιγμή ο χρήστης. Κατά την παρακολούθηση δυναμικών αγώνων, όπως το ποδόσφαιρο, το AI Motion Enhancer Pro εντοπίζει έξυπνα την κίνηση της μπάλας και βελτιώνει την ανάλυση του πλάνου σε πραγματικό χρόνο – εξασφαλίζοντας ότι κάθε φάση του παιχνιδιού είναι καθαρή και ευκρινής. Η εμπειρία θέασης γίνεται πλέον τόσο καθηλωτική όσο και η παρουσία μέσα στο γήπεδο.

Για τους gamers, οι λειτουργίες Samsung Vision AI αναβαθμίζουν την εμπειρία παιχνιδιού. Για παράδειγμα, στην QLED 4K QN90F δημιουργείται ένα καθηλωτικό περιβάλλον εμπνευσμένο από τα e-sports, με την παρουσία δυναμικού φωτισμού, που ανταποκρίνεται σε στοιχεία του παιχνιδιού σε πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας μια συναρπαστική και ατμοσφαιρική εμπειρία.

Η λειτουργία AI Auto Game Mode ανιχνεύει αυτόματα τους τίτλους και τα είδη των παιχνιδιών, προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις, ώστε να προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία. Αυτό σημαίνει ότι οι gamers δεν χρειάζεται πλέον να προσαρμόζουν χειροκίνητα τις ρυθμίσεις της οθόνης. Αν θέλουν να μεταβούν από RTS σε FPS παιχνίδι, το AI Auto Game Mode προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μη χάνουν καμία στιγμή του παιχνιδιού.

Με το Samsung Vision AI, η νέα σειρά τηλεοράσεων της εταιρείας αξιοποιεί την τεχνολογία Quantum Dot που προσφέρει ζωντανή και ρεαλιστική εικόνα για μια αξέχαστη εμπειρία θέασης. Η τεχνολογία Glare Free της Samsung, που εισάγεται τώρα σε επιλεγμένα μοντέλα Neo QLED και OLED, μειώνει τις αντανακλάσεις, ενώ, παράλληλα, διατηρεί το βαθύ μαύρο και τις ευκρινείς εικόνες, ακόμα και σε φωτεινά δωμάτια. Ένα νέο αντι-ανακλαστικό υλικό εξασφαλίζει εκπληκτική ποιότητα εικόνας σε κάθε συνθήκη φωτισμού.

Μοντέλα, όπως το HW-Q990F και HW-Q930F, προσφέρουν τρισδιάστατο ήχο surround με υποστήριξη του Dolby Atmos και DTS:X, παρέχοντας μια ανώτερη εμπειρία ήχου.

Τα ακόλουθα μοντέλα της σειράς AV 2025 της Samsung θα είναι διαθέσιμα για αγορά από τις 26 Μαΐου 2025:

Οι τηλεοράσεις Neo QLED 8K

Οι lifestyle τηλεοράσεις Neo QLED 4K

Οι OLED τηλεοράσεις

Οι QLED 4K

Οι τηλεοράσεις Crystal UHD

The Frame

Τα Q series Soundbars

Οι προπαραγγελίες από το Samsung e-store έρχονται με δώρο soundbar και 3 χρόνια επέκταση εγγύησης σε επιλεγμένες TVs.