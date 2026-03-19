Ο Gerd Faltings τιμήθηκε με το Abel Prize για το 2026, αποτελώντας τον πρώτο Γερμανό που λαμβάνει αυτή τη σημαντική διάκριση, αντίστοιχη του Νόμπελ

Η Νορβηγική Ακαδημία Επιστημών και Γραμμάτων τον βράβευσε για τη συμβολή του στην αριθμητική γεωμετρία και ειδικότερα για την ανάπτυξη ισχυρών μεθόδων και την επίλυση μακροχρόνιων Διοφαντικών εξισώσεων, όπως εκείνες των Louis Mordell και Serge Lang.

Το έργο του Faltings έχει μεταμορφώσει τον κλάδο, καθώς συνδυάζει τη μελέτη των αριθμών με τη γεωμετρία. Το 1983 έγινε διεθνώς γνωστός όταν απέδειξε με εντελώς νέες μεθόδους την εικασία του Mordell, η οποία αφορούσε το πλήθος των ρητών λύσεων σε ορισμένες πολυωνυμικές εξισώσεις. Η εικασία αυτή, που είχε διατυπωθεί το 1922 και θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολη, αποδείχθηκε τελικά σωστή και έκτοτε είναι γνωστή ως θεώρημα του Faltings. Το αποτέλεσμα αυτό είχε βαθιές συνέπειες για τη μελέτη των Διοφαντικών εξισώσεων και επηρέασε σημαντικά μεταγενέστερες εξελίξεις, όπως η απόδειξη του Τελευταίου Θεωρήματος του Φερμά από τον Andrew Wiles, στην οποία ο Faltings συμμετείχε στη διαδικασία ελέγχου.

Η ιδέα πίσω από αυτά τα προβλήματα έχει ρίζες ήδη από την αρχαιότητα, με τον Διόφαντο της Αλεξάνδρειας να μελετά εξισώσεις που σχετίζονται με Πυθαγόρειες τριάδες. Στη σύγχρονη προσέγγιση, η ύπαρξη λύσεων συνδέεται με γεωμετρικές ιδιότητες των εξισώσεων, όπως το γένος μιας αλγεβρικής καμπύλης, δηλαδή τον αριθμό των «οπών» της. Όταν το γένος είναι μεγαλύτερο του 1, οι λύσεις δεν είναι άπειρες αλλά πεπερασμένες, γεγονός που εξηγεί και τη σημασία του θεωρήματος του Faltings.

Γεννημένος το 1954 στο Γκελζενκίρχεν από γονείς ακαδημαϊκούς, ο Faltings σπούδασε μαθηματικά και φυσική στο Πανεπιστήμιο του Μύνστερ και σε πολύ νεαρή ηλικία έγινε καθηγητής, ενώ εργάστηκε και σε κορυφαία πανεπιστήμια όπως το Harvard και το Princeton. Το 1986 τιμήθηκε με το Fields Medal, ενώ συνολικά θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης αριθμητικής γεωμετρίας, με έργο που επηρέασε βαθιά την εξέλιξη των μαθηματικών.

Ο Faltings είναι επίτιμος διευθυντής του Max Planck Institute for Mathematics, ενός κορυφαίου κέντρου μαθηματικής έρευνας, όπου έχουν εργαστεί και άλλοι διακεκριμένοι μαθηματικοί όπως ο Peter Scholze.

Η απονομή του βραβείου, η οποία συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο περίπου 700.000 ευρώ και θεωρείται μία από τις υψηλότερες τιμές στον χώρο των μαθηματικών, θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαΐου 2026 στο Όσλο από τον διάδοχο του νορβηγικού θρόνου πρίγκηπα Haakon.