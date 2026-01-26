Εκτιμάται ότι τα αντικείμενα που βρέθηκαν στη Μεγαλόπολη είναι 430.000 ετών.

Δύο αντικείμενα που βρέθηκαν στη Μεγαλόπολη αποτελούν τα αρχαιότερα ξύλινα εργαλεία που έχουν ανακαλυφθεί έως τώρα και εκτιμάται ότι είναι 430.000 ετών.

Το ένα είναι ένα λεπτό ραβδί μήκους 80 εκατοστών, που θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για σκάψιμο στη λάσπη. Το άλλο είναι ένα μικρότερο, πιο μυστηριώδες κομμάτι ξύλου ιτιάς ή λεύκας, που ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν για τη διαμόρφωση πέτρινων εργαλείων, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε σήμερα, Δευτέρα, στο Proceedings of the National Academy of Sciences.

Το νέο εύρημα προσφέρει μια σπάνια ματιά στην ποικίλη συλλογή εργαλείων που χρησιμοποιούνταν για την επιβίωση. Μια ματιά σε «μια ελάχιστα γνωστή πτυχή της τεχνολογίας των πρώιμων ανθρώπων», επεσήμανε στο Associated Press η συγγραφέας της μελέτης, Κατερίνα Χαρβάτη, παλαιοανθρωπολόγος από το πανεπιστήμιο του Τίμπινγκεν.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι άνθρωποι στην αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν σειρά εργαλείων κατασκευασμένων από πέτρα, κόκαλο και ξύλο. Αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν στοιχεία για ξύλινα εργαλεία σήμερα, επειδή το ξύλο σαπίζει πολύ γρήγορα. Τέτοια εργαλεία διατηρούνται μόνο σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, για παράδειγμα σε πάγο, σπήλαια, ή κάτω από το νερό.

Τα εργαλεία, που βρέθηκαν στη λεκάνη της Μεγαλόπολης, πιθανόν θάφτηκαν γρήγορα από ιζήματα και διατηρήθηκαν λόγω του υγρού περιβάλλοντος. Ερευνητές έχουν βρει εκεί μεταξύ άλλων λίθινα εργαλεία και οστά ελεφάντων με εγκοπές πάνω τους. Παρότι οι επιστήμονες δεν έχουν χρονολογήσει άμεσα τα ξύλινα εργαλεία, ο χώρος είναι περίπου 430.000 ετών, κάτι που παρέχει πληροφορίες για την ηλικία των αντικειμένων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί ανθρώπινα λείψανα εκεί, επομένως δεν είναι σαφές ποιος χρησιμοποιούσε τα εργαλεία. Οι ιδιοκτήτες τους θα μπορούσαν να είναι Νεάντερταλ, ή κάποιος άλλος.

Πιθανότατα ο χώρος έχει κι άλλους «θησαυρούς» από το παρελθόν που περιμένουν να ανακαλυφθούν, δήλωσε ο αρχαιολόγος Τζάροντ Χάτσον, από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Smithsonian. Όμως, η απλή εμφάνιση αυτών των δύο νέων εργαλείων καθιστά πιο δύσκολη την ερμηνεία τους, συμπλήρωσε. «Είναι δύσκολο να ενθουσιαστείς με αυτά, επειδή δεν σου φαίνονται αμέσως ως ξύλινα εργαλεία. Και δεν γνωρίζουμε για τι χρησιμοποιούνταν», συμπλήρωσε ο Χάτσον, που δεν συμμετείχε στη νέα μελέτη.

