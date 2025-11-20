Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκτέλεσης παραγγελιών από ανακριτικές Αρχές και Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας των εισαγγελικών Αρχών της Βουλγαρίας.

Στη σύλληψη αρχαιοκάπηλου που κατείχε παράνομα αρχαία αντικείμενα και θρησκευτικές εικόνες προχώρησε η Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας.

Ο άνδρας συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου έπειτα από παράλληλες αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών και νομιμοποίηση εσόδων. Κατά τις έρευνες που έγιναν σε οικίες στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρωνίδα, στη Μαλεσίνα Φθιώτιδας και σε περιοχή της Χαλκιδικής –με τη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών, αρχαιολόγων και κλιμακίου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών– εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός αρχαιοτήτων.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

474 αρχαία αντικείμενα ελληνιστικών και μυκηναϊκών χρόνων, μεταξύ των οποίων ειδώλια,

4 αρχαία νομίσματα,

ξύλινη εικόνα του Αγίου Αντωνίου,

3 κινητά τηλέφωνα, 4 ψηφιακά μέσα αποθήκευσης,

5 φορητοί υπολογιστές, 8 σκληροί δίσκοι,

3D εκτυπωτής,

2 ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος τραπεζικών εγγράφων και φωτογραφιών αρχαιοτήτων,

2 τραπεζικές κάρτες,

ένα όχημα και

το χρηματικό ποσό των 3.200 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για το κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.