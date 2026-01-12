Το app στοχεύει σε νέους Κινέζους οι οποίοι ζουν μόνοι, αλλά μπορεί να βοηθήσει ηλικιωμένους.

Μια εφαρμογή, με το όνομα «Είσαι νεκρός;», έχει γίνει η πιο δημοφιλής στην Κίνα: τσεκάρει ανθρώπους που ζουν μόνοι τους και αποτελεί το Νο1 στα downloads σε ό,τι αφορά τα επί πληρωμή app στη χώρα.

Η εφαρμογή απαιτεί από τους χρήστες να κάνουν «check in», πατώντας ένα κουμπί. Εάν δεν το κάνουν δύο συνεχόμενες ημέρες, τότε το app στέλνει μήνυμα στην επαφή έκτακτης ανάγκης που έχει ορίσει ο χρήστης.

Το «Are You Dead?» έχει γίνει δημοφιλές την ώρα που ολοένα περισσότεροι νέοι Κινέζοι επιλέγουν να ζήσουν μόνοι τους, αντί να παντρευτούν ή να δημιουργήσουν οικογένεια. Παράλληλα, αυξάνεται ο αριθμός των ηλικιωμένων οι οποίοι ζουν απομονωμένοι στα σπίτια τους, χωρίς να μένουν κοντά τους συγγενείς ώστε να τους φροντίσουν.

Υπάρχει πραγματική ανάγκη για εφαρμογές που βοηθούν ανθρώπους οι οποίοι ζουν μόνοι, τονίζει η Wei-Jun Jean Yeung, ειδική επί της κοινωνικής δημογραφίας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης.

«Καθώς υποχωρεί ο δείκτης γεννητικότητας, παρατείνεται το προσδόκιμο ζωής, μειώνονται οι γάμοι και συνεχίζουν να αυξάνονται τα ποσοστά διαζυγίων… όλα αυτά δημιουργούν την τάση των μονομελών νοικοκυριών. Η ανησυχία είναι πραγματική», συμπληρώνει.

Το ποσοστό των μονομελών νοικοκυριών αυξήθηκε σε 19,5% το 2024, από 7,8% δύο δεκαετίες νωρίτερα, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Το 2024 ήταν η τρίτη χρονιά που μειώθηκε ο πληθυσμός της Κίνας. Ένα έτος νωρίτερα, το 2023, η Ινδία ξεπέρασε την Κίνα ως η χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο.

Ο Lyu, ένας από τους τρεις ανθρώπους που δημιούργησαν την εφαρμογή, είπε σε τοπικά ΜΜΕ πως το app στοχεύει σε νεαρά άτομα τα οποία ζουν μόνα στις μεγάλες πόλεις, ιδιαίτερα γυναίκες ηλικίας περίπου 25 ετών.

Αυτοί οι άνθρωποι είναι πιθανό «να βιώσουν ένα έντονο συναίσθημα μοναξιάς, εξαιτίας της έλλειψης ανθρώπων να επικοινωνήσουν, σε συνδυασμό με ανησυχία για απρόβλεπτα γεγονότα, που συμβαίνουν χωρίς να το μαθαίνει κανείς», ανέφερε.

Μια άλλη ερμηνεία στη δημοφιλία της εφαρμογής δίνει ο Biao Xiang από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Μαξ Πλανκ. Οι νέοι Κινέζοι μεγάλωσαν πιστεύοντας πως εάν επεδίωκαν αποφασιστικά τους στόχους τους, θα πετύχαιναν. Όμως, αυτό το όραμα διαλύθηκε λόγω της επιβράδυνσης της οικονομίας και του περιορισμού των ευκαιριών για εργασία, επισημαίνει.

Για εκείνον, η εγγραφή στην εφαρμογή είναι ένας τρόπος έκφρασης μιας σιωπηλής απαισιοδοξίας, παρόμοια με άλλες τάσεις που σαρώνουν τη νέα γενιά, οι οποίες σηματοδοτούν το τέλος της προσπάθειας, μπροστά σε μια απελπιστική κατάσταση.

«Θα ερμήνευα το κατέβασμα της εφαρμογής ως κάποιου είδους συλλογικό installation. Στην πραγματικότητα εκφράζουν σύγχυση και άγχος», συμπληρώνει.

Από την άλλη, πολλοί επισημαίνουν ότι η εφαρμογή μπορεί να έχει μεγαλύτερη πρακτική σημασία για ηλικιωμένους, παρότι τα πολύ μεγάλης ηλικίας άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές μπορεί να δυσκολεύονται να τη χρησιμοποιήσουν.

Παρόμοιες εφαρμογές, όπως μόνιτορ σε ψυγεία και τηλεοράσεις, που ανιχνεύουν εάν δεν υπάρχει τακτική χρήση και στη συνέχεια ειδοποιούν τους συγγενείς, θα γίνουν πιο σημαντικές καθώς γερνά ο πληθυσμός της Κίνας και άλλων χωρών, αναφέρει η Wei-Jun Jean Yeung.

Πηγή: Financial Times