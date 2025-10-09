Μια πρωτεΐνη πυροδοτεί μια κρυφή οδό στρες, προκαλώντας εξάντληση των Τ-κυττάρων στον καρκίνο. Ο αποκλεισμός της αναζωογονεί τα ανοσοκύτταρα, ενισχύοντας τη δύναμη της ανοσοθεραπείας.

Σε μια μελέτη-ορόσημο, επιστήμονες από το Ohio State University Comprehensive Cancer Center (OSUCCC - James) προτείνουν μια νέα προσέγγιση στην ανοσοθεραπεία του καρκίνου που στοχεύει στον κύκλο παραγωγής πρωτεϊνών.

Σε αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές προσπάθησαν να απαντήσουν σε ένα μακροχρόνιο ερώτημα: Γιατί τα Τ κύτταρα, τα οποία είναι κρίσιμα για την καταπολέμηση λοιμώξεων και την αναγνώριση του καρκίνου, μερικές φορές «εξαντλούνται» και χάνουν την αποτελεσματικότητά τους;

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα εξαντλημένα Τ κύτταρα καταρρέουν υπό το βάρος των λανθασμένα αναδιπλωμένων πρωτεϊνών, ενεργοποιώντας μια καταστροφική απόκριση στο στρες- άγνωστη ως τώρα-που ονομάζεται TexPSR (πρωτεοτοξική απόκριση στο στρες σε εξαντλημένα Τ κύτταρα).

Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες αντιδράσεις στο στρες που επιβραδύνουν την παραγωγή πρωτεϊνών για να βοηθήσουν τα κύτταρα να ανακτήσουν την ισορροπία τους, η TexPSR οδηγεί την πρωτεϊνοσύνθεση σε υπερδιέγερση. Το αποτέλεσμα είναι μια αδιάκοπη συσσώρευση λανθασμένα αναδιπλωμένων πρωτεϊνών και τοξικών συσσωματωμάτων παρόμοιων με τις αμυλοειδείς πλάκες που παρατηρούνται στη νόσο Αλτσχάιμερ. Αυτή η υπερφόρτωση δηλητηριάζει και παραλύει τα Τ κύτταρα, αφαιρώντας τους την ικανότητά να επιτίθενται σε όγκους.

Το Nature Reviews Immunology, ένα κορυφαίο περιοδικό γνώμης στον τομέα, περιέγραψε αυτό το φαινόμενο ως «πρωτεοτοξικό σοκ». Είναι εντυπωσιακό ότι, όταν οι ερευνητές μπλόκαραν βασικούς παράγοντες του TexPSR σε προκλινικά μοντέλα, τα εξαντλημένα Τ κύτταρα ανέκτησαν τη λειτουργία τους και η ανοσοθεραπεία του καρκίνου έγινε σημαντικά πιο αποτελεσματική.

«Η εξάντληση των Τ κυττάρων αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ανοσοθεραπεία. Τα αποτελέσματα της μελέτης μας παρουσιάζουν μια εκπληκτική και συναρπαστική απάντηση σε αυτό το θεμελιώδες πρόβλημα και θα μπορούσαν να είναι κρίσιμα για τη βελτίωση των μελλοντικών επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα των θεραπειών για τον καρκίνο, αξιοποιώντας το ανοσοποιητικό σύστημα», δήλωσε ο Zihai Li, MD, PhD, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και ιδρυτικός διευθυντής του Ινστιτούτου Pelotonia για την Ανοσοογκολογία (PIIO) στο OSUCCC - James.

«Όταν τα Τ κύτταρα εξαντλούνται, συνεχίζουν να δημιουργούν μοριακά όπλα, αλλά στη συνέχεια τα καταστρέφουν πριν προλάβουν να κάνουν τη δουλειά τους», δήλωσε ο Yi Wang, πρώτος συγγραφέας και διδακτορικός φοιτητής στο εργαστήριο του Li.

Τα ευρήματα της ομάδας αποκαλύπτουν ότι αυτός ο διαιωνιζόμενος κύκλος πρωτεϊνικού στρες αποτελεί κεντρικό παράγοντα εξάντλησης των Τ κυττάρων, απενεργοποιώντας τελικά τα ανοσοκύτταρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μηχανισμός επικυρώθηκε σε πολλαπλά προκλινικά και κλινικά μοντέλα καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του πνεύμονα, της ουροδόχου κύστης, του ήπατος και της λευχαιμίας, υπογραμμίζοντας την ευρεία σημασία του σε διάφορους τύπους καρκίνου. Η μελέτη παρουσιάστηκε στο Nature.