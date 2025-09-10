Games
Επιστήμη

«Έξυπνη» ξενάγηση σε μουσείο με χρήση νοηματικής γλώσσας

Το καινοτόμο σύστημα ξενάγησης κωφών επισκεπτών SignGuide στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης που υλοποιήθηκε με συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών, μπήκε σε εφαρμογή.

Το πρωτοποριακό σύστημα ξενάγησης «SignGuide», που αποτελεί την πρώτη και μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία για απευθείας διάδραση στη νοηματική γλώσσα, παρουσιάστηκε επίσημα στις 5 Σεπτεμβρίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού κ. Μενδώνη και της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ. Μιχαηλίδου.

Το SignGuide προσφέρει ξεναγήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα μέσω κινητών συσκευών, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην πολιτιστική προσβασιμότητα για την κοινότητα των κωφών.

Ο κύριος στόχος του SignGuide ήταν η ανάπτυξη ενός πρότυπου διαδραστικού συστήματος περιήγησης με χρήση κινητών συσκευών, που μπορεί να απαντά στις ερωτήσεις των επισκεπτών για τα εκθέματα των μουσείων στη νοηματική γλώσσα (ΝΓ).

Αξιοποιώντας τεχνικές από την υπολογιστική όραση, τη μηχανική μάθηση και τα γραφικά, το σύστημα σχεδιάστηκε για να παρέχει επιπλέον περιεχόμενο μέσω avatar ή βίντεο, διασφαλίζοντας μια ομαλή και ενημερωτική εμπειρία για τους κωφούς επισκέπτες.

Ο απώτερος στόχος είναι η αύξηση της ικανοποίησης των επισκεπτών και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω της βελτίωσης της διάδοσης του πολιτιστικού περιεχομένου. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία που επιβάλλει ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το έργο υλοποιήθηκε μέσα από συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Μονάδα Αγωγής Κωφών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης), του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Πληροφορικής, του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και της εταιρείας Bioassist A.E.. Η δράση εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής του έργου ήταν ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Δημήτριος Κοσμόπουλος.

Όπως τονίστηκε κατά την παρουσίαση, «η προσβασιμότητα στον πολιτισμό δεν είναι πολυτέλεια, είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα». Το SignGuide αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της πλήρους ένταξης της κοινότητας των κωφών στην πολιτιστική ζωή της χώρας.

Η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τα αρμόδια Υπουργεία και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), για την ανάπτυξη και λειτουργία καινοτόμου ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων, που θα ενσωματωθεί στο gov.gr.

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Πατρών, μέσω της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης υλοποιεί σταθερά μια σειρά δράσεων και υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προσβασιμότητας, με βασικό άξονα τη συμπερίληψη και το σεβασμό στη διαφορετικότητα.

