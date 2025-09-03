Ο αστεροειδής 2025 QD8 θα περάσει σε λίγο «ξυστά» από τη Γη (Βίντεο)

Ο αστεροειδής 2025 QD8 δεν είναι επικίνδυνος για τη Γη ή τη Σελήνη, παρά το γεγονός ότι ταξιδεύει με μια ιλιγγιώδη ταχύτητα άνω των 45.000 χλμ/ώρα σε σχέση με τον πλανήτη μας.

Ένας αστεροειδής, περίπου στο μέγεθος ενός εμπορικού τζετ, που ανακαλύφθηκε πρόσφατα αναμένεται να περάσει σε απόσταση 1 σεληνιακού μέτρου από τη Γη το απόγευμα της Τετάρτης,

Ο αστεροειδής 2025 QD8, αναμένεται να περάσει σε απόσταση περίπου 218.009 χιλιόμετρα από τη Γη λίγα λεπτά πριν τις 18:00. Η απόσταση αυτή είναι περίπου το 57% της απόστασης Γης - Σελήνης.

Το Virtual Telescope Project έχει σχετικό βίντεο με ζωντανές εικόνες του αστεροειδούς καθώς πλησιάζει τη Γη, όπως καταγράφηκε από τη σουίτα ρομποτικών τηλεσκοπίων του οργανισμού στο Manciano της Ιταλίας. Ο 2025 QD8 έχει εκτιμώμενη διάμετρο που κυμαίνεται μεταξύ 17 και 38 μέτρων και δεν είναι επικίνδυνος για τη Γη ή τη Σελήνη όταν πλησιάσει, παρά το γεγονός ότι ταξιδεύει με μια ιλιγγιώδη ταχύτητα άνω των 45.000 χλμ/ώρα σε σχέση με τον πλανήτη μας.

Στις 30 Αυγούστου, το Virtual Telescope Project κατάφερε να καταγράψει μια εικόνα του αστεροειδούς από απόσταση περίπου 3,9 εκατομμυρίων χιλιομέτρων καθώς κινούνταν με ταχύτητα προς τη Γη, χρησιμοποιώντας ένα τηλεσκόπιο που ονομάζεται «Έλενα». Η έκθεση των 300 δευτερολέπτων δείχνει το περιπλανώμενο σώμα του ηλιακού συστήματος ως μια μικροσκοπική κουκκίδα, οριακά διακριτή ανάμεσα στους αστρικούς «γίγαντες».

Η NASA και οι συνεργάτες της έχουν ανακαλύψει δεκάδες χιλιάδες αστεροειδείς με τροχιές που τους φέρνουν κοντά στην τροχιά της Γης. Αυτοί περιλαμβάνουν χιλιάδες δυνητικά επικίνδυνα αντικείμενα που θα μπορούσαν μια μέρα να συγκρουστούν με τον πλανήτη μας. Αλλά όχι σήμερα.

Ωστόσο, το Center for Near Earth Object Studies, το ειδικό τμήμα της NASA δήλωσε ότι είναι εξαιρετικά απίθανο ένας αστεροειδής, ικανός να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές- να χτυπήσει τη Γη τα επόμενα 100 χρόνια.

{https://www.youtube.com/watch?v=NS1Fpe3acuQ}

Με πληροφορίες του space.com