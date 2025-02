Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Δαρβίνος

Η ημέρα μας υπενθυμίζει τη σημασία της επιστημονικής ανακάλυψης, της κριτικής σκέψης και της διαρκούς επιδίωξης της γνώσης

Ο Κάρολος Δαρβίνος γεννήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1809, στο Shrewsbury της Αγγλίας και θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στην ιστορία της σύγχρονης επιστήμης. Η ημερομηνία της γέννησής του αποκαλούμενου «Πατέρα της Εξελικτικής Βιολογίας» γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Ημέρα του Δαρβίνου για να τιμήσει την επιστημονική συνεισφορά του και να μας υπενθυμίζει τη σημασία της επιστημονικής ανακάλυψης, της κριτικής σκέψης και της διαρκούς επιδίωξης της γνώσης.

Η εκπαίδευση του Δαρβίνου ξεκίνησε στο Σχολείο Shrewsbury και ο ίδιος δεν ήταν ένας ιδιαίτερα καλός μαθητής. Όπως έγραψε αργότερα, «Πιστεύω ότι όλοι γύρω μου και οι δάσκαλοι και ο πατέρας μου με θεωρούσαν ένα πολύ συνηθισμένο αγόρι, με νοημοσύνη μάλλον κατώτερη της κοινής». Είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τη φύση και ιδιαίτερα για τα σκαθάρια. Ανέπτυξε μια μεγάλη συλλογή σκαθαριών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων σπάνιων ειδών.

Ο Δαρβίνος στάλθηκε στην Ιατρική Σχολή του Εδιμβούργου το 1825, αλλά έφυγε μετά από δύο χρόνια, γιατί δεν άντεχε την πειθαρχία και γιατί είχε αρχίσει να ενδιαφέρεται περισσότερο για τη φυσική ιστορία. Το ακαδημαϊκό του ενδιαφέρον άνθισε όταν εντάχθηκε στο Christ's College του Cambridge, το 1828, για να σπουδάσει Θεολογία και να γίνει κληρικός.

Το πάθος του για τις φυσικές επιστήμες, ιδιαίτερα για τη βιολογία και τη γεωλογία, μεγάλωσε καθώς έγινε φίλος με δύο καθηγητές του Κέιμπριτζ, τον γεωλόγο Άνταμ Σέντγκγουικ και τον βοτανολόγο Τζον Χένσλοου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, προγραμματίστηκε από το Βασιλικό Ναυτικό ένα ταξίδι με το ιστιοπλοϊκό πλοίο HMS Beagle και ο καπετάνιος, Robert Fitzroy, ζήτησε από τον Henslow να του συστήσει έναν φυσιοδίφη για το ταξίδι. Ο Χένσλοου τού συνέστησε τότε τον Δαρβίνο. Το Beagle απέπλευσε από την Αγγλία στις 27 Δεκεμβρίου 1831.

Αυτό το πενταετές ταξίδι έγινε ο ακρογωνιαίος λίθος της επιστημονικής καριέρας του Δαρβίνου, καθώς του επέτρεψε να εξερευνήσει μια μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων και να συλλέξει δείγματα από διάφορες περιοχές, από τα τροπικά δάση της Νότιας Αμερικής έως τα νησιά Γκαλαπάγκος στον Ειρηνικό. Οι παρατηρήσεις του, ιδιαίτερα για την ποικιλία των ειδών σε διαφορετικά περιβάλλοντα, τον οδήγησαν στην αμφισβήτηση παγιωμένων θέσεων για τη μη μεταβλητότητα των ειδών. Οι πρωτοποριακές θεωρίες του για τη φυσική επιλογή και την εξέλιξη αναμόρφωσαν την κατανόηση των ανθρώπων για τη βιολογία και έθεσαν τα θεμέλια της σύγχρονης εξελικτικής βιολογίας.

Το πιο διάσημο έργο του, «On the Origin of Species by Means of Natural Selection» τυπώθηκε ιδιωτικά μετά την επιστροφή του από το ταξίδι, αλλά μόλις δύο δεκαετίες το παρουσίασε δημόσια το 1859. Σε μια επιστολή προς τη σύζυγό του, έγραψε ότι αν πέθαινε, θα έπρεπε να πληρώσει σε έναν εκδότη 400 £ για να δημοσιεύσει το έργο.

Η μεθοδική προσέγγιση του Δαρβίνου στη συλλογή στοιχείων, όπως το αρχείο απολιθωμάτων και τα βιογεωγραφικά πρότυπα, έθεσε ένα νέο πρότυπο στην επιστημονική έρευνα. Το βιβλίο δέχτηκε επαίνους αλλά και αυστηρή κριτική, ειδικά από θρησκευτικές ομάδες, καθώς αμφισβήτησε τη Δημιουργία όπως παρουσιάζεται στη Βίβλο. Ο ίδιος όμως δεν ήταν άθεος.

Μετά την επιτυχία του, ο Δαρβίνος δημοσίευσε το «The Descent of Man» (1871) επέκτεινε τις εξελικτικές του ιδέες στα ανθρώπινα όντα, προτείνοντας ότι οι άνθρωποι έχουν κοινό πρόγονο με τους πιθήκους. Στο «The Expression of the Emotions in Man and Animals» (1872), εξέτασε πώς εκδηλώνονται τα συναισθήματα τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ζώα, προωθώντας την κατανόηση των ψυχολογικών χαρακτηριστικών ως εξελικτικές προσαρμογές.

Ο Δαρβίνος πέθανε στις 19 Απριλίου 1882, σε ηλικία 73 ετών, μετά από παρατεταμένη ασθένεια. Το έργο του συνεχίζει να εμπνέει ερευνητές και να παραμένει ως κληρονομιά τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στο ευρύτερο πολιτιστικό πεδίο. Οι συνεισφορές του Δαρβίνου στην επιστήμη έχουν αναδιαμορφώσει την άποψή μας για τη ζωή, καθιστώντας τον βασικό πρόσωπο στη βιολογία και σύμβολο του πνευματικού θάρρους και της δύναμης της παρατήρησης.

*Για όσους ενδιαφέρονται σήμερα η Ελληνική Εξελικτική Εταιρεία διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο: «Η Εξέλιξη στο Ανθρωπόκαινο- Υγεία και Κλιματική κρίση» στις 18:00 στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, Μαρασλή 4 στο Κολωνάκι.