Το πρωτοποριακό έργο που θα φέρει «επανάσταση» στη χορήγηση φαρμάκων σε ανήλικους ασθενείς, χρηματοδοτείται με 3 εκατομμύρια $ από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ

Αυτή η πρωτοποριακή πρωτοβουλία με επικεφαλής ερευνητές στο Πανεπιστήμιο A&M του Τέξας διερευνά τη χρήση της προσθετικής κατασκευής ή της τρισδιάστατης εκτύπωσης, στην παραγωγή φαρμακευτικών δισκίων προσαρμοσμένων στις εξατομικευμένες ανάγκες των μικρών παιδιών. Το έργο είναι μια διεπιστημονική συνεργασία εμπειρογνωμόνων από το College of Engineering, το College of Pharmacy και τη Σχολή Κτηνιατρικής και Βιοϊατρικών Επιστημών.

Οι παραδοσιακές μέθοδοι παρασκευής φαρμάκων παράγουν δισκία μαζικά, σε τυποποιημένες δοσολογίες και μεγέθη. Ωστόσο, λόγω των συχνά μεταβαλλόμενων απαιτήσεων στη δοσολογία συναρτήσει του σωματικού βάρους, οι παιδιατρικοί και ηλικιωμένοι ασθενείς χρειάζονται μεγαλύτερη ευελιξία στη χορήγηση των φαρμάκων.

Ο Δρ. Mathew A. Kuttolamadom, κύριος ερευνητής και αναπληρωτής καθηγητής από το Τμήμα Μηχανικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Διανομής και η ομάδα του θα εργαστούν σε μια μέθοδο παραγωγής δισκίων που ακολουθούν τις εξελισσόμενες ανάγκες των παιδιατρικών ασθενών (από τα βρέφη έως τα άτομα 17 ετών), προσαρμόζοντας ανάλογα τη δόση του φαρμάκου και το μέγεθος του δισκίου.

Εκτός από τη διερεύνηση της χρήσης της προσθετικής κατασκευής, η ομάδα θα εργαστεί για να διατηρήσει την ακεραιότητα και την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων. «Η παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων με πρόσθετα παρουσιάζει μια σχετικά νέα διαδικασία», δήλωσε ο Kuttolamadom σε σχετικό δελτίο τύπου. «Η πρωταρχική μας πρόκληση έγκειται στην κατανόηση αυτής της νέας διαδικασίας και στην αποκάλυψη των μοναδικών πτυχών που αφορούν ειδικά τα φαρμακευτικά προϊόντα. Η αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης είναι σημαντική καθώς προσπαθούμε να προωθήσουμε το πεδίο και να διασφαλίσουμε ότι η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου παραμένει ακέραιη καθ' όλη τη διάρκεια/πέρα από τη διαδικασία παρασκευής».

Τα παραδοσιακά φάρμακα μαζικής παραγωγής στερούνται της ευελιξίας που απαιτείται στην παιδιατρική ογκολογία. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τρισδιάστατης εκτύπωσης, τα φάρμακα μπορούν να προσαρμοστούν ως προς το μέγεθος και τη δοσολογία και ως προς τον συνδυασμό πολλαπλών φαρμακευτικών ουσιών σε ένα μόνο δισκίο.

Πηγή: Texas A&M Today