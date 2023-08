Το καινούργιο βιβλίο που θα υπενθυμίσει σε όλους γιατί η ζωή στη Γη είναι τόσο μοναδική και πολύτιμη έρχεται σύντομα στα ράφια των βιβλιοπωλείων από την κόρη του διάσημου κοσμολόγου Στίβεν Χόκινγκ.

Ο Στίβεν Χόκινγκ, ο διάσημος θεωρητικός φυσικός, κοσμολόγος, συγγραφέας και Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Θεωρητικής Κοσμολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, δεν είχε ανησυχίες μόνο για το παρελθόν και το μέλλον του σύμπαντος, ανησυχούσε επίσης για το μέλλον του πλανήτη Γη. Για αυτό και η κόρη του Λούσι Χόκινγκ έδωσε σάρκα και οστά στο μεταθανάτιο μήνυμά του για την Ημέρα της Γης το 2020-το οποίο μεταδόθηκε το 2018 κατά την ταφή του- με το νέο παιδικό βιβλίο με τίτλο: «You and the Universe» (Εκδόσεις: Random House, 2024), το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 26 Μαρτίου του 2024.

Ο Στίβεν Χόκινγκ, ο οποίος πέθανε τον Μάρτιο του 2018, δημοσίευσε μια σειρά από βιβλία μπεστ σέλερ κατά τη διάρκεια της ζωής του, συμπεριλαμβανομένου του «A Brief History of Time». Συνεργάστηκε επίσης με την κόρη του σε μια σειρά παιδικών βιβλίων, ξεκινώντας με το «George’s Secret Key to the Universe», που εκδόθηκε το 2007. «Το νέο “You and the Universe” είναι ένα ευφάνταστο και περιεκτικό βιβλίο για αναγνώστες όλων των ηλικιών που ζωντανεύει το έργο του πατέρα μου στην επιστήμη, με εξαιρετική εικονογράφηση από τον καλλιτέχνη Xin Li», είπε η Lucy Hawking σε μια δήλωση. «Ο συνδυασμός των λόγων του πατέρα μου με τα εκπληκτικά γραφικά του Xin θα αιχμαλωτίσει τους νεότερους επιστήμονες και θα προκαλέσει την περιέργειά τους για το σύμπαν που κατοικούμε μοιράζοντας το θαύμα και την απόλαυση — και θα μας υπενθυμίσει γιατί η ζωή στη Γη είναι τόσο μοναδική και πολύτιμη», συνέχισε.

Ο Χόκινγκ αφιέρωσε την καριέρα στην κοσμολογία, στη μελέτη του σύμπαντος συνολικά, στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. Το 1963 του δόθηκαν μόνο δύο χρόνια ζωής αφού διαγνώστηκε με ασθένεια του κινητικού νευρώνα ή πιο σωστά ως αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση. Ο Χόκινγκ παρά τη φρικτή διάγνωση συνέχισε για δεκαετίες να κάνει έρευνα χρησιμοποιώντας αναπηρικό καροτσάκι και έναν ειδικά προσαρμοσμένο υπολογιστή που λειτουργούσε ως συσκευή παραγωγής ομιλίας και υποστηρίζοντας την ανάγκη προστασίας της Γης από την ανθρωπότητα. Το 2017 για παράδειγμα, προειδοποίησε ότι η ζημιά στον πλανήτη μας εξαιτίας της ανθρωπογενούς «κλιματικής αλλαγής» έφτανε σε ένα οριακό σημείο που θα μπορούσε να τον μετατρέψει σε θερμοκήπιο.

Το νέο βιβλίο προέκυψε από μια συνεργασία που είχε η οικογένεια του Χόκινγκ το 2018 με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και τον Έλληνα συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου. Την ώρα που ο Χόκινγκ βρισκόταν νεκρός στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος μετέδωσε επιλεγμένα λόγια του διάσημου Βρετανού κοσμολόγου, προς την κατεύθυνση της πλησιέστερης μαύρης τρύπας (1A 0620-00), με συνοδεία μουσικής του Έλληνα συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου. Το μήνυμα μεταδόθηκε μέσω του δορυφορικού πιάτου του σταθμού Cebreros στη Μαδρίτη που συνήθως επικοινωνεί με ευρωπαϊκές αποστολές στο βαθύ διάστημα. Στη συνέχεια και κατόπιν άδειας ο ESA προσάρμοσε το μήνυμα για δημόσια κυκλοφορία μέσω του YouTube την Ημέρα της Γης (22 Απριλίου) το 2020, επενδύοντάς το με εικόνες από δορυφόρους και διαστημικές εκτοξεύσεις.

«Έχω περάσει τη ζωή μου ταξιδεύοντας σε όλο το σύμπαν μέσα στο μυαλό μου. Μέσω της θεωρητικής φυσικής, επιδίωξα να απαντήσω σε μερικές από τις μεγάλες ερωτήσεις. Υπάρχουν όμως και άλλες προκλήσεις, άλλα μεγάλα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν», αναφέρει μέρος αυτού του μηνύματος του Χόκινγκ. Ο Χόκινγκ είχε πει ότι η εξεύρεση λύσεων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής θα απαιτήσει την ενεργοποίηση μιας «νέας γενιάς που ενδιαφέρεται, ασχολείται και κατανοεί την επιστήμη». «Είμαστε όλοι ταξιδιώτες στο χρόνο και ταξιδεύουμε μαζί στο μέλλον», πρόσθεσε. «Αλλά ας δουλέψουμε μαζί για να κάνουμε αυτό το μέλλον ένα μέρος που θα θέλουμε να επισκεφτούμε. Να είστε γενναίοι, αποφασιστικοί, να ξεπεράσουμε τις πιθανότητες. Είναι εφικτό».

Το νέο βιβλίο, για το οποίο έχουν ξεκινήσει οι προπαραγγελίες, θα «εμπνεύσει τα παιδιά να κάνουν τις μεγάλες ερωτήσεις για τη Γη και τον Κόσμο», σύμφωνα με τον εκδότη του.

Πηγή: Space. com