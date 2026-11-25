Για ποιο λόγο η Κυβέρνηση συμφώνησε με τη Βουλγαρία μια τόσο εθνικά επιζήμια αναθεώρηση των όρων της Συνθήκης του Νεϊγύ, προσβάλλοντας την ιστορική μνήμη και απεμπολώντας χιλιάδες κειμήλια τεράστιας ιστορικής σπουδαιότητας που οι βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής είχαν αρπάξει από τις Ιερές Μονές της Αν. Μακεδονίας στο πλαίσιο ενός σχεδίου αφελληνισμού της περιοχής;

Το από 29.9.2026 Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, ανεξαρτήτως του τυπικού χαρακτηρισμού του, εμφανίζει, κατά το ουσιαστικό περιεχόμενό του, στοιχεία διεθνούς διακρατικής συμφωνίας, καθόσον δεν περιορίζεται στην απλή διακήρυξη προθέσεων πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών, αλλά προβλέπει συγκεκριμένες αμοιβαίες παροχές, ήτοι την παράδοση πολιτιστικών αγαθών, και την ανάληψη δεσμεύσεων για τη συνέχιση διμερών διαπραγματεύσεων επί νέου συμφωνημένου πλαισίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο επίσημο δελτίο Τύπου της 29.9.2026 του ΥΠΠΟ, υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού Ελλάδας και Βουλγαρίας για αμοιβαία «κατάθεση» κειμηλίων ιστορικής αξίας, το οποίο προβλέπει συγκεκριμένα: α) την επιστροφή στην Ελλάδα 48 ιστορικών κειμηλίων από τη Βουλγαρία, β) την παράδοση από την Ελλάδα στη Βουλγαρία των οστών του Τσάρου Σαμουήλ και του λοιπού ανθρωπολογικού υλικού από τις τέσσερεις σαρκοφάγους της Βασιλικής του Αγίου Αχιλλείου, γ) την υπογραφή πρωτοκόλλων για την υλοποίηση της συμφωνίας και δ) τη συνέχιση διαπραγματεύσεων για άλλα ιστορικά αντικείμενα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερη εθνική και νομική σημασία έχει το γεγονός ότι αντικείμενο της συμφωνίας αποτελούν, μεταξύ άλλων, 48 εθνικά πολιτιστικά κειμήλια που αφαιρέθηκαν παρανόμως από τις Ιερές Μονές της Παναγίας της Εικοσιφοινίσσης Παγγαίου και του Τιμίου Προδρόμου Σερρών κατά τη λεηλασία τους το 1917 από τις κατοχικές δυνάμεις της Βουλγαρίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 126 της Συνθήκης του Νεϊγύ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον ν. 2433/1920.

Δυνάμει του άρθρου αυτού, η Βουλγαρία υπέχει μονομερή διεθνούς δικαίου υποχρέωση επιστροφής στην Ελλάδα όλων των αρπαγέντων από αυτήν κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο πολιτιστικών αγαθών, ήτοι αντικειμένων αρχαιολογικού, ιστορικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, ο αριθμός των οποίων κατά τις εκτιμήσεις των ειδικών, υπερβαίνει τις 3.000. Η υποχρέωση αυτή της Βουλγαρίας είναι και παραμένει μέχρι σήμερα ανεξάρτητη από οποιαδήποτε αντιπαροχή ή αντίστοιχη παραχώρηση εκ μέρους της Ελλάδας. Πρόκειται συνεπώς για αυτοτελή υποχρέωση αποκατάστασης που απορρέει από διεθνή συνθήκη.

Εφόσον, λοιπόν, με το εν λόγω Μνημόνιο (όπως αναφέρεται στο ως άνω από 29.9.2026 Δελτίο Τύπου του ΥΠΠΟ), η εκπλήρωση της ως άνω υποχρέωσης της Βουλγαρίας σχετικά με την επιστροφή των υπολοίπων ελληνικών κειμηλίων που μέχρι σήμερα κατέχει παρανόμως, θα εξαρτάται πλέον από διμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο κρατών που θα αφορούν την επιστροφή μόνο των «ιστορικών αντικειμένων αμοιβαίου ενδιαφέροντος», επέρχεται ουσιώδης μεταβολή του κανονιστικού πλαισίου εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν για τη Βουλγαρία από τη Συνθήκη του Νεϊγύ, με αποτέλεσμα τον περιορισμό, άλλως την αποδυνάμωση, των αντίστοιχων διεθνών αξιώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας. Με άλλα λόγια, δυνάμει του ως άνω Μνημονίου η Βουλγαρία θα υποχρεούται πλέον να επιστρέψει στην Ελλάδα από το σύνολο των αρπαγέντων το 1917 ελληνικών ιστορικών κειμηλίων, που παράνομα μέχρι σήμερα κατέχει και παρακρατεί, μόνο εκείνα για τα οποία θα εκδηλώσει και η ίδια σχετικό ενδιαφέρον και επιθυμία να επιστραφούν. Αναγνωρίζεται δηλαδή από την Ελλάδα στη Βουλγαρία με τη συμφωνία αυτή το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοσή τους, εφόσον δεν επιθυμεί να τα επιστρέψει. Με τον τρόπο αυτόν, η Ελλάδα νομιμοποιεί την μέχρι σήμερα παράνομη κατοχή των κλαπέντων κειμηλίων από τη Βουλγαρία και συναινεί στην οικειοποίησή τους από αυτήν, εφόσον δεν δηλώσει ότι ενδιαφέρεται να τα επιστρέψει. Αυτονόητο είναι ότι η νομική σημασία αυτής της μεταβολής είναι πολύ μεγαλύτερη από μια απλή συμφωνία πολιτιστικής συνεργασίας. Μια υπουργική συμφωνία δεν μπορεί να παραμερίζει, με απλή διοικητική πράξη, δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνή σύμβαση υπερνομοθετικής ισχύος, όπως είναι στην προκείμενη περίπτωση η συνθήκη του Νεϊγύ (άρθρο 28 του Συντάγματος).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αξίζει να σημειωθεί, ότι ανάλογη ανησυχία διατυπώνει σε σχετικό υπόμνημα του και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, ο οποίος επισημαίνει τον κίνδυνο υποκατάστασης της μη αμοιβαίας αξίωσης αποκατάστασης της Ελλάδας κατά της Βουλγαρίας από νέες μεταξύ τους διαπραγματεύσεις στη βάση της αμοιβαιότητας.

Μια τέτοια ρύθμιση, όμως, εφόσον πράγματι περιλαμβάνεται στο Μνημόνιο, το κείμενο του οποίου κρατείται μέχρι σήμερα ανεπιτρέπτως μυστικό, δεν συνιστά απλή πράξη πολιτιστικής διπλωματίας ή διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών, αλλά ουσιαστική παραχώρηση της Ελλάδας για διεθνούς δικαίου αξιώσεις της, η οποία, σε συνδυασμό με τη διάθεση προστατευόμενων πολιτιστικών αγαθών που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο (οστά Τσάρου Σαμουήλ κλπ) και την ανάγκη τήρησης της εθνικής αρχαιολογικής νομοθεσίας (ιδίως άρθρα 25 και 34 του ν. 4858/2021), εγείρει ζήτημα υποχρεωτικής κύρωσή της από τη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 του Συντάγματος.

Εξάλλου, η παράκαμψη της προβλεπόμενης κοινοβουλευτικής διαδικασίας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση την επιλογή του τίτλου «Μνημόνιο Κατανόησης», δεδομένου ότι ο νομικός χαρακτήρας μιας διεθνούς συμφωνίας προσδιορίζεται από το ουσιαστικό περιεχόμενό της, την πρόθεση των συμβαλλομένων μερών και τις έννομες συνέπειές της και όχι από την ονομασία της, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης περί του Δικαίου των Συνθηκών μεταξύ Κρατών κλπ.

Υπό τα δεδομένα αυτά, προκύπτει ότι η Ελληνική Δημοκρατία, με την πρωτοβουλία της Υπουργού Πολιτισμού, φέρεται, μέσω μιας μη κυρωμένης από τη Βουλή υπουργικής συμφωνίας, που μέχρι σήμερα τηρείται μυστική «για λόγους στρατηγικής», να έχει αποδεχθεί εις βάρος των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας, σε διμερές επίπεδο διαφορετικό – και μάλιστα δυσανάλογα ευνοϊκότερο – νομικό καθεστώς εκπλήρωσης των διεθνών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη του Νεϊγύ για τη Βουλγαρία.

Παράλληλα, από το περιεχόμενο του ως άνω Δελτίου Τύπου του ΥΠΠΟ εγείρονται σοβαρά και εύλογα ερωτήματα για το νομικό χαρακτήρα της παράδοσης των λειψάνων του τσάρου Σαμουήλ στη Βουλγαρία και αντίστοιχα της «επιστροφής» των 48 εθνικών κειμηλίων στην Ελλάδα. Πρόκειται για δανεισμό των λειψάνων ή για οριστική αποξένωση της Ελλάδας από αυτά υπέρ της Βουλγαρίας επειδή αποτελούν μνημεία χωρίς ιδιαίτερη σημασία για την πολιτιστική μας κληρονομιά; Πρόκειται για οριστικό επαναπατρισμό των κλαπέντων 48 κειμηλίων ή για προσωρινή δημόσια έκθεσή τους στην Ελλάδα; Αποδόθηκαν τα κειμήλια αυτά ως κλαπέντα στην ιδιοκτησία της Ελλάδας ή η Βουλγαρία αναγνωρίστηκε ως κυρία των μνημείων αυτών στο πλαίσιο ανταλλαγής τους; Διαγράφτηκαν από το εθνικό αρχείο μνημείων της Βουλγαρίας τα 48 κειμήλια ή εξακολουθούν να περιλαμβάνονται ως εθνικά πολιτιστικά αγαθά στα επίσημα βουλγαρικά αρχεία;Οι απαντήσεις που δίδονται στα κρίσιμα αυτά περιστατικά από τις δύο συμβαλλόμενες πλευρές είναι εκ διαμέτρου αντίθετες με αποτέλεσμα να ενισχύεται το κλίμα της αβεβαιότητας, της ανασφάλειας και της καχυποψίας που δικαιολογημένα έχει δημιουργηθεί σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο και τις έννομες συνέπειες του επίμαχου Μνημονίου. Από την πλευρά της Ελλάδας, με τρόπο πανηγυρικό, προβάλλεται δημοσίως η συμφωνία αυτή ως μία ακόμα «εθνική επιτυχία» που αφορά τον «επαναπατρισμό» των 48 κλαπέντων εθνικών κειμηλίων και τη συνέχιση διαπραγματεύσεων για την επιστροφή και των υπολοίπων, εφόσον υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον και από τη Βουλγαρία. Μάλιστα την «επιτυχία» αυτή την χαιρέτισε και η Εκκλησία της Ελλάδος. Παρ’ όλα αυτά, πρόσφατα η Υπουργός Πολιτισμού αρνήθηκε να καταθέσει το κείμενο του Μνημονίου στη Βουλή, αποκρούοντας σχετικά αιτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου, επικαλούμενη, κατ’ άρθρο 133 § 4 του Κανονισμού της Βουλής, συνδρομή «διπλωματικού μυστικού» που αφορά άσκηση πολιτιστικής διπλωματίας με συγκεκριμένη στρατηγική που δεν επιτρέπεται να αποκαλύψει.

Από την άλλη πλευρά, η δημόσια σφαίρα της Βουλγαρίας κατακλύζεται από διαμετρικά αντίθετες δηλώσεις επισήμων προσώπων και δημοσιεύματα του Τύπου, που όχι μόνο διαψεύδουν την ελληνική εκδοχή, αλλά επιπλέον δημιουργούν την εικόνα μιας εντελώς επιζήμιας για τα ελληνικά συμφέροντα διαχείρισης της υπόθεσης των εθνικών κειμηλίων. Ειδικότερα, αμέσως μετά την υπογραφή του Μνημονίου ο Υπουργός Παιδείας της Βουλγαρίας, Γκεόργκι Βάλτσεφ, δήλωσε ότι δεν πρόκειται για συμφωνία, αλλά για μνημόνιο αμοιβαίας κατάθεσης πολιτιστικών αγαθών και ότι τα δύο συμβαλλόμενα κράτη δεν έχουν παραιτηθεί από την κατοχή των αγαθών αυτών. Ακολούθως, η εκπρόσωπος του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου της Σόφιας, Πετράνκα Νεντέλτσεβα, δήλωσε ότι τα αντικείμενα που παραδόθηκαν στην Ελλάδα δεν διαγράφηκαν από τα μητρώα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου της Σόφιας και πως αυτά παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα για προσωρινή χρήση και όχι ως δωρεά ή μεταβίβαση κυριότητας. Εν συνεχεία, ο Υπουργός Πολιτισμού της Βουλγαρίας, Εβτίμ Μιλόσεφ, που υπέγραψε το Μνημόνιο για λογαριασμό της χώρας του, δήλωσε στη βουλγαρική δημόσια τηλεόραση ότι δεν υπάρχει τίποτα κρυφό ή μυστικό στη συμφωνία με την Ελλάδα και ότι πρόκειται για ανταλλαγή ιστορικών αγαθών. Περαιτέρω, στις 29 Οκτωβρίου 2026 στη βουλγαρική ερευνητική ιστοσελίδα Factcheck.bg καταχωρήθηκε δήλωση εκπροσώπου του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου της Σόφιας, σύμφωνα με την οποία η Ελληνική Δημοκρατία ρητά έχει δηλώσει πως δεν επιθυμεί τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου της συμφωνίας για αυτό και ζήτησε να συμπεριληφθεί στο Μνημόνιο ρήτρα εμπιστευτικότητας. Αξίζει τέλος να επισημανθεί ότι, σε εκτενή δημοσιογραφική έρευνα της βουλγαρικής οικονομικής εφημερίδας «Capital» με τίτλο «Το μακρύ ταξίδι του τσάρου Σαμουήλ: Από τη Μικρή Πρέσπα, μέσω Θεσσαλονίκης, στη Σόφια», αποκαλύπτεται ότι για πρώτη φορά το 2022 η Ελληνική Κυβέρνηση, κατά τις διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν της υπογραφής του Μνημονίου, συμφώνησε να εξαιρεθούν τα τεράστιας ιστορικής αξίας 463 χειρόγραφα που εκλάπησαν κατά τον Α΄ Π.Π. από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου και την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσας από τον κατάλογο των αντικειμένων που πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα δυνάμει της ως άνω Συνθήκης του Νεϊγύ. Τα χειρόγραφα αυτά, ως γνωστόν, κατέχονται παράνομα μέχρι σήμερα από το Κέντρο Σλαβοβυζαντινών Σπουδών «Ιβάν Ντούιτσεφ» και ανέκαθεν υπήρξαν, μαζί με τα υπόλοιπα κλαπέντα κειμήλια, αντικείμενο ανυποχώρητης διεκδίκησης από όλες τις ελληνικές Κυβερνήσεις μέχρι και το 2014, οπότε ο τότε Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς απέκλεισε οποιαδήποτε συζήτηση για παράδοση των λειψάνων του Σαμουήλ χωρίς την προηγούμενη επιστροφή στην Ελλάδα όλων αυτών των κειμηλίων. Στην ίδια έρευνα αποκαλύπτεται επίσης ότι η συμφωνία διαμορφώθηκε ως παραχώρηση αντικειμένων για προσωρινή χρήση «με τις δύο χώρες να διατηρούν την κυριότητά τους» και γίνεται αναφορά στη δήλωση του πρώην Βούλγαρου διπλωμάτη, Μαρίν Ράικοφ, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συγκεκριμένο πλαίσιο για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, παρά τις δηλώσεις της ελληνικής πλευράς ότι η συμφωνία αποτελεί ένα πρώτο βήμα.

Μετά από αυτά ανακύπτουν τα εξής αμείλικτα ερωτήματα: α) Η Υπουργός Πολιτισμού είχε την κατά το Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία αρμοδιότητα να προβεί για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας σε μια τέτοια συμφωνία; β) Η συμφωνία αυτή έπρεπε να έχει κυρωθεί με τυπικό νόμο από τη Βουλή κατ’ άρθρο 36 § 2 του Συντάγματος; γ) Δικαιούται η Υπουργός Πολιτισμού να αρνηθεί την κατάθεση στη Βουλή του εγγράφου του Μνημονίου στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επικαλούμενη συνδρομή «διπλωματικού μυστικού» κατ’ άρθρο 133 § 4 του Κανονισμού της Βουλής;

Επί των ερωτημάτων αυτών προσήκουν οι εξής απαντήσεις:

(α) Η γενική αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού επί θεμάτων πολιτιστικής διπλωματίας (π.δ. 4/2018) δεν αρκεί από μόνη της για να θεμελιώσει εξουσία τροποποίησης υφιστάμενων διεθνούς δικαίου αξιώσεων του κράτους μέσω της υπογραφής διμερούς διακρατικής συμφωνίας. Συνεπώς, στην περίπτωση του επίμαχου Μνημονίου θα έπρεπε να διαπιστωθεί: i) αν η Υπουργός είχε εξουσιοδοτηθεί νομίμως να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δημοκρατία για τη σύναψη της συγκεκριμένης διακρατικής συμφωνίας με τη Βουλγαρία, ii) αν η εξουσιοδότηση κάλυπτε, όχι απλώς την υπογραφή συμφωνίας πολιτιστικής συνεργασίας, αλλά και τη μεταβολή των αξιώσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη του Νεϊγύ κατά της Βουλγαρίας και iii) αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες συνταγματικές διαδικασίες για τη διεθνή δέσμευση του κράτους.

Πάντως, αξίζει να υπογραμμιστεί ότι ο Βούλγαρος Υπουργός Πολιτισμού, όπως επισήμως έχει ανακοινωθεί, είχε ρητή εξουσιοδότηση από το υπουργικό συμβούλιο της χώρας του για την υπογραφή του εν λόγω Μνημονίου. Κάτι αντίστοιχο δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα για την Ελληνίδα Υπουργό Πολιτισμού. Εν πάση δε περιπτώσει, πρέπει να σημειωθεί ότι η Υπουργός Πολιτισμού δεν μπορούσε να αντλήσει τέτοια εξουσία αποκλειστικά και μόνο από τη γενική αρμοδιότητά της επί της πολιτιστικής πολιτικής.

Εάν στην προκείμενη περίπτωση, δεν έχουν συντρέξει οι ως άνω προϋποθέσεις, η αρμοδιότητα για διεθνή εκπροσώπηση της Ελλάδας για την υπογραφή της επίμαχης διακρατικής συμφωνίας ανήκε στον Υπουργό Εξωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4781/2021 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της προαναφερόμενης Σύμβασης της Βιέννης περί του Δικαίου των Συνθηκών μεταξύ Κρατών. Εξάλλου, το Υπουργείου Εξωτερικών, διαθέτει ρητή νομοθετική αρμοδιότητα και στον τομέα της πολιτιστικής διπλωματίας (άρθρα 219, 231, 233 και 238 ν. 4781/2021). Εννοείται ότι την ίδια εξουσία έχουν παράλληλα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός.

(β) Εφόσον το Μνημόνιο μεταβάλλει το καθεστώς υφιστάμενων διεθνών αξιώσεων της Ελλάδας, δεν αποτελεί απλώς τεχνική ή εκτελεστική συμφωνία. Αποτελεί νέα διακρατική σύμβαση με την οποία τα συμβαλλόμενα κράτη επανακαθορίζουν τις μεταξύ τους υποχρεώσεις και δικαιώματα. Εάν η ρύθμιση συνεπάγεται παραχώρηση δικαιωμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας για την οποία απαιτείται νόμος, υπάγεται στο άρθρο 36 § 2 του Συντάγματος και πρέπει να κυρωθεί με τυπικό νόμο. Επομένως, δε μπορεί να υποκατασταθεί η απαιτούμενη από το Σύνταγμα νομοθετική κύρωση από την απλή υπογραφή της Υπουργού Πολιτισμού. Άλλο πράγμα είναι η ανταλλαγή πολιτιστικών αγαθών που ανήκουν νομίμως στα συμβαλλόμενα κράτη και γίνεται με βάση τη διοικητική διαδικασία που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 25 του ν. 4858/2021 και άλλο η επίμαχη συμφωνία, με την οποία η Βουλγαρία φέρεται να ανταλλάσσει, με τα ανήκοντα στο Ελληνικό Δημόσιο οστά του τσάρου Σαμουήλ, 48 ελληνικά εθνικά κειμήλια που δεν της ανήκουν, αλλά ανήκουν επίσης στην Ελλάδα και υποχρεούται ήδη, δυνάμει της διεθνούς συνθήκης του Νεϊγύ, να τα επιστρέψει ως αρπαγέντα κατά τον Α’ ΠΠ. Οι προαναφερόμενες διαπιστώσεις αναδεικνύουν αναμφισβήτητα την εμφιλοχώρηση αθεράπευτων νομικών και πολιτικών ελαττωμάτων στην κατάρτιση και υπογραφή του εν λόγω Μνημονίου, εξαιτίας των οποίων καθίστανται ανίσχυρες όλες οι διμερείς συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας που εμπεριέχονται σε αυτό και αφορούν: α) την επιστροφή στην Ελλάδα των 48 ιστορικών κειμηλίων από τη Βουλγαρία, β) την παράδοση από την Ελλάδα στη Βουλγαρία των οστών του Τσάρου Σαμουήλ και του λοιπού ανθρωπολογικού υλικού από τις τέσσερεις σαρκοφάγους της Βασιλικής του Αγίου Αχιλλείου, γ) την υπογραφή πρωτοκόλλων για την υλοποίηση της συμφωνίας και δ) τη συνέχιση διαπραγματεύσεων για άλλα ιστορικά αντικείμενα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Το Μνημόνιο αυτό δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, ούτε και δημιουργεί διεθνή δέσμευση της Ελληνικής Δημοκρατίας απέναντι στη Βουλγαρία. Επομένως, όποιος, παρά την ύπαρξη αυτών των ελαττωμάτων, προχώρησε σε εκπλήρωση των όρων του Μνημονίου αυτού, ενήργησε με αποκλειστικά ατομική του ευθύνη.

(γ) Ως γνωστόν, η πολιτιστική διπλωματία αποτελεί μορφή άσκησης της εξωτερικής πολιτικής στο πεδίο των πολιτιστικών σχέσεων και συνεργασιών. Συνεπώς, δεν προσφέρεται για μυστικές διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. Μάλιστα από το γεγονός ότι μια συμφωνία αποτελεί προϊόν πολιτιστικής διπλωματίας δεν συνεπάγεται άνευ άλλου τινός ότι το περιεχόμενο της συμφωνίας αυτής αποτελεί διπλωματικό μυστικό που πρέπει να τηρείται απόρρητο. Άλλωστε, με τον όρο «διπλωματικό μυστικό», όπως παγίως γίνεται δεκτό, νοείται ένα σύνολο πληροφοριών των οποίων η αποκάλυψη μπορεί να βλάψει συγκεκριμένα συμφέροντα του κράτους στις διεθνείς σχέσεις του. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι οι εμπιστευτικές διαπραγματευτικές θέσεις, οι διπλωματικές οδηγίες, οι πληροφορίες που διαβιβάζονται εμπιστευτικά από τρίτα κράτη ή οι λεπτομέρειες εκκρεμών διαπραγματεύσεων. Σε καμία όμως περίπτωση δε μπορεί να αποτελέσει διπλωματικό μυστικό το περιεχόμενο ή η «στρατηγική» ενός ήδη καταρτισθέντος Μνημονίου αμοιβαίας κατανόησης, στο οποίο έχει συμπεριληφθεί κατά τη βούληση των μερών ρήτρα εμπιστευτικότητας, με βάση την οποία εμποδίζεται η δημοσίευση του κειμένου του χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του αντισυμβαλλόμενου μέρους, όπως φαίνεται να ισχύει εν προκειμένω. Η συμβατική επιβολή μυστικότητας σε μια διεθνή συμφωνία δεν ταυτίζεται με το προστατευόμενο διπλωματικό μυστικό του άρθρου 133 § 4 του Κανονισμού της Βουλής. Η ρήτρα εμπιστευτικότητας αποτελεί προϊόν της βούλησης των συμβαλλόμενων κρατών. Αντίθετα, το διπλωματικό μυστικό του άρθρου 133 § 4 συνιστά νομικά προστατευόμενη κατηγορία πληροφοριών.

Επομένως, η συμβατική μυστικότητα δεν μπορεί να προβληθεί από την Κυβέρνηση ως λόγος αποκλεισμού του κοινοβουλευτικού ελέγχου για συγκεκριμένη δράση της στην επίμαχη υπόθεση, για αυτό και η άρνηση της Υπουργού να καταθέσει στη Βουλή τα έγγραφα που σχετίζονται με το επίμαχο Μνημόνιο έπρεπε να έχει αιτιολογηθεί ειδικά και εμπεριστατωμένα για να είναι συνταγματικά αποδεκτή.

Πράγματι, εάν γινόταν δεκτό ότι η Κυβέρνηση μπορεί, με μόνη τη συνομολόγηση ρήτρας εμπιστευτικότητας, να υπαγάγει οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία στο άρθρο 133 § 4, τότε η ίδια η εκτελεστική εξουσία θα μπορούσε να καθορίζει μονομερώς και κατά βούληση την έκταση του κοινοβουλευτικού ελέγχου επί των πράξεών της και κατ’ επέκταση να απαλλάσσει εκ των προτέρων τον εαυτό της από τυχόν πολιτική ευθύνη για τα πεπραγμένα της. Με άλλα λόγια, η Κυβέρνηση θα μπορούσε να δημιουργεί συμβατικά τις προϋποθέσεις εξαίρεσής της από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που το Σύνταγμα προβλέπει ως θεμελιώδη θεσμό δημοκρατικής λογοδοσίας με αποτέλεσμα την κατάλυση της κοινοβουλευτικής αρχής και τη νόθευση του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Με βάση τα ανωτέρω, η αναιτιολόγητη και ατεκμηρίωτη άρνηση της Υπουργού Πολιτισμού να καταθέσει στη Βουλή το έγγραφο του επίμαχου Μνημονίου με τη Βουλγαρία, με μόνη την γενική και αόριστη επίκληση ενός δήθεν διπλωματικού μυστικού, το οποίο εντοπίζει στη «στρατηγική» κατάρτισης του επίμαχου μνημονίου στο πλαίσιο πολιτιστικής διπλωματίας, είναι απαράδεκτη, αυθαίρετη, καταχρηστική, γίνεται προς καταστρατήγηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας του ελέγχου της Κυβέρνησης από τη Βουλή, ταπεινώνει την εθνική αντιπροσωπεία ως κορυφαίο θεσμό της λαϊκής κυριαρχίας και νοθεύει το δημοκρατικό πολίτευμα εισάγοντας αυταρχικές μεθόδους διακυβέρνησης. Αποτελεί δημοκρατικό άλλοθι για μια αυταρχική άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας. Μιας γυμνής εξουσίας εκτός ορίων του Συντάγματος, εκτός ελέγχου της Βουλής, εκτός εμπιστοσύνης του Λαού.

Άραγε για ποιο λόγο η Κυβέρνηση συμφώνησε με τη Βουλγαρία μια τόσο εθνικά επιζήμια αναθεώρηση των όρων της Συνθήκης του Νεϊγύ, προσβάλλοντας την ιστορική μνήμη και απεμπολώντας χιλιάδες κειμήλια τεράστιας ιστορικής σπουδαιότητας που οι βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής είχαν αρπάξει από τις Ιερές Μονές της Αν. Μακεδονίας στο πλαίσιο ενός σχεδίου αφελληνισμού της περιοχής; Της αξίζουν λοιπόν τα λόγια του Σαρλ-Μωρίς ντε Ταλλεϋράν (ή κατ’ άλλους του Αντουάν Μπουλαί ντε λα Μερτ): «Αυτό είναι κάτι χειρότερο από έγκλημα· είναι λάθος» («C'est pire qu'un crime, c'est une faute»).

Ένα τραγικό και ασυγχώρητο λάθος, από τα πολλά. Ένα «λάθος» που όλα δείχνουν ότι τελέστηκε… από πρόθεση.

(Ο Κώστας Τζαβάρας είναι πρώην υπουργός)