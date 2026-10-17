Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, «η προετοιμασία για τη διεκδίκηση νέας επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης και οι αυξήσεις στους μισθούς».

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, βρέθηκε σήμερα στη Χαλκιδική, όπου μίλησε σε πολιτική συγκέντρωση, με θέμα «Επενδύσεις για τα κέρδη των λίγων ή ορυκτός πλούτος για τις ανάγκες των πολλών; Τώρα Αντεπίθεση! Με το ΚΚΕ» που οργανώνουν οι Κομματικές Οργανώσεις Μεταλλείων Χαλκιδικής.

Νωρίτερα το απόγευμα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας πραγματοποίησε, στην αίθουσα του Παλιού Δημαρχείου, στη Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής, συνάντηση με τις Διοικήσεις των επιχειρησιακών Σωματείων των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Στη συνάντηση εκ μέρους των σωματείων συμμετείχαν ο Γιάννης Μάλαμας, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων-Μεταλλωρύχων "Κασσάνδρα" της Ελληνικής Χρυσός, ο Νίκος Παναϊρλής, πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων στο εργοτάξιο των Μεταλλείων Ολυμπιάδας Χαλκιδικής "Στοά 59" και ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Σωματείου εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων Μεταλλείων Κασσάνδρας «Αγία Βαρβάρα».

Στη συνάντηση εκ μέρους του ΚΚΕ συμμετείχαν ακόμη η Θεανώ Καπέτη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ο Θανάσης Χρηστίδης, μέλος της ΚΕ και Γραμματέας της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, ο Αριστείδης Θάνος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και ο Λεωνίδας Στολτίδης, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν «η προετοιμασία για τη διεκδίκηση νέας επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης, οι αυξήσεις στους μισθούς, η υπεράσπιση των κατακτήσεων στον χρόνο εργασίας, τα ασφαλιστικά ζητήματα και τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και της ζωής των εργαζομένων».

Τέλος, ο Γιάννης Μάλαμας παρέδωσε στον γγ της ΚΕ του ΚΚΕ τα αιτήματα των σωματείων, καθώς και ερωτήματα που έχουν θέσει για ζητήματα υγείας και ασφάλειας στις Σκουριές, σημειώνοντας ότι «οι απαντήσεις της εταιρείας δεν τους καλύπτουν».