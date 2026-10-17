Τι ανέφερε σε δηλώσεις του.

Στη σημερινή μεγαλειώδη συγκέντρωση λαού και νεολαίας που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι συμμετείχαν με μαχητικό μπλοκ οι Οργανώσεις Γαλλίας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ με επικεφαλής τον Θοδωρή Κωτσαντή, μέλος της Γραμματείας της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραμματέα του ΚΣ της ΚΝΕ.

Ο Θοδωρής Κωτσαντής, κατά την παρουσία του στη συγκέντρωση, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Από τη μεγάλη διαδήλωση στο Παρίσι, διαδηλώνουμε σήμερα κι εμείς μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενους σε όλη τη Γαλλία. Είμαστε μαζί τους, τα προβλήματά μας είναι κοινά. Είναι η πολιτική της ΕΕ, της πολεμικής προετοιμασίας, των ταξικών φραγμών. Πιάνουμε το νήμα των μεγάλων αγώνων και δυναμώνουμε την πάλη στη δική μας χώρα.

Μαζί με τους μαθητές, τους φοιτητές, τους εργαζόμενους. Μαζί με τους λιμενεργάτες και τη διεθνή τους απεργία. Στην πανελλαδική πανεργατική απεργία στη χώρα μας στις 25 του Νοέμβρη. Στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια στις 21 του Οκτώβρη. Γιατί όταν μιλά ο λαός γεννιούνται παντού πόλεις τους φωτός».

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