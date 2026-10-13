Βασικό ζήτημα για το ΚΚΕ δεν είναι το πρόσωπο που βρίσκεται στην ηγεσία της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, αλλά η πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση , αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα που στηρίζουν τον ευρωατλαντικό προσανατολισμό της Ελλάδας, ασκεί το ΚΚΕ με αφορμή την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, η εξέλιξη αυτή εκθέτει τη Νεά Δημοκρατία, η οποία εξυμνούσε την Αμερικανίδα διπλωμάτη τόσο πριν αναλάβει τα καθήκοντά της όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας της, αποκρύπτοντας τον ρόλο και τις παρεμβάσεις της.

Παράλληλα, ο Περισσός στρέφεται και κατά των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων που υποστηρίζουν τον ευρωατλαντισμό, υποστηρίζοντας ότι στελέχη τους έσπευσαν να εκφράσουν τη στήριξή τους και να δικαιολογήσουν την πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το ΚΚΕ υπογραμμίζε ότι το βασικό ζήτημα δεν είναι το πρόσωπο που βρίσκεται στην ηγεσία της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, αλλά η πολιτική που ακολουθείται και η εμπλοκή της Ελλάδας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή, με την εξυπηρέτηση συμφερόντων ελληνικών και ξένων ομίλων.

Όπως επισημαίνει, η πολιτική της βαθύτερης εμπλοκής της χώρας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών εξυπηρετεί τα συμφέροντα ελληνικών και αμερικανικών επιχειρηματικών ομίλων. Για τον λόγο αυτό, καλεί τον ελληνικό λαό να στρέψει την προσοχή του στην ίδια την πολιτική των διεθνών συμμαχιών και όχι στην αλλαγή προσώπων στην αμερικανική διπλωματική αποστολή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στο Liveblog του Dnews.gr