Άφησε πίσω της την ήττα για το Champions League.

Το «χαστούκι» από την Κλαμπ Μπριζ μεσοβδόμαδα στο Champions League φαίνεται πώς «ταρακούνησε» την Ίντερ, η οποία αν και βρέθηκε πίσω στο «Ρενάτο Νταλ' Αρα» από την Μπολόνια, τελικά έφυγε νικήτρια με 3-1 και προσωρινά απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής στη Serie A.

Οι πρωταθλητές Ιταλίας με το γκολ του Κάρλος Αουγκούστο στο 69ο λεπτό πήραν το «τρίποντο» που ήθελαν περισσότερο για ψυχολογικούς λόγους, αλλά και βαθμολογικούς, έτσι ώστε ότι κι αν κάνει το βράδυ της Κυριακής η Λάτσιο στο ντέρμπι με τη Γιουβέντους, να παραμείνουν στο «ρετιρέ».

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις έως τώρα στη Serie A έγινε νωρίτερα στο «Πιερλουίτζι Πέντζο», όπου η Βενέτσια με γκολ του Άνταμς στο ξεκίνημα του β' ημιχρόνου επικράτησε με 1-0 της Νάπολι.

Πριν αγώνα οι γηπεδούχοι δεν είχαν ούτε βαθμό στο πρωτάθλημα, μετρώντας 6 σερί ήττες, ωστόσο, το απόγευμα του Σαββάτου (17/10) τα κατάφεραν περίφημα στην έδρα τους να επικρατήσουν των «παρτενοπέι», που από πολύ νωρίς δείχνουν να μένουν εκτός διεκδίκησης του τίτλου.