«Θέλουμε συμμετοχή σε κυβερνητικά προοδευτικά σχήματα, στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων», είπε η Ρένα Δούρου.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ θα είναι στην επόμενη Βουλή γιατί πρέπει να ακούγεται η φωνή της ανανεωτικής, ριζοσπαστικής Αριστεράς», τόνισε η Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Κυριακάτικη Χαραυγή», με αφορμή τη συμμετοχή της, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας, στις αντικατοχικές εκδηλώσεις του Δήμου Μόρφου.

«Κάθε φορά η συγκίνηση παραμένει ατόφια. Αφορά μνήμες τραγικά ζωντανές που μας εγκαλούν. Μας θυμίζουν το χρέος μας. Να μην ξεχάσουμε ποτέ. Να συνεχίσουμε τον αγώνα κατά της συνεχιζόμενης αδικίας», σημείωσε η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και βουλεύτρια της Δυτικής Αθήνας, προσθέτοντας: «Για να υπάρξει δίκαιη επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ. Ένα πάγιο αίτημα που ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ θέτει παντού, ζητώντας σταθερά από την κυβέρνηση να αξιοποιήσει πχ τη θέση του Μη Μόνιμου Μέλους του ΣΑ του ΟΗΕ προς αυτή την κατεύθυνση».

Η Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση ενόψει των εκλογών, είπε ότι «παλεύουμε για να υπάρξει τελικά ενωτικό ψηφοδέλτιο. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ θα δώσει αυτόνομα τη μάχη για την είσοδό του στη Βουλή όχι για ένα γινάτι αλλά για να είμαστε ο καταλύτης για την προοδευτική προοπτική που χρειάζεται ο τόπος που ασφυκτιά από τη σήψη και τη διαφθορά των σκανδάλων της Δεξιάς».

Σε ερώτηση σχετικά με «ενδεχόμενο επηρεασμό του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ και κατ’ επέκταση το εκλογικό σώμα που κινείται στην Αριστερά”, η Ρένα Δούρου, εξηγεί ότι “δεν υπάρχει θέμα επηρεασμού για δύο λόγους. Πρώτον γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ δεν ετεροκαθορίζεται. Και δεύτερον γιατί εμείς κινούμαστε σταθερά, καθαρά Αριστερά, στρατηγικός μας στόχος είναι ο σοσιαλισμός με δημοκρατία και ελευθερία στις σύγχρονες συνθήκες».

Βασικά σημεία της συνέντευξης:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Με την απόφαση της ΚΕ του Ιουλίου βάλαμε τέλος στη θολούρα, στην ασάφεια, στην εσωστρέφεια που είχαν προκύψει από τις αποφάσεις της προηγούμενης ηγεσίας του κόμματος, η οποία ωθούσε στην αυτοδιάλυση του κόμματος».

«Ορισμένοι θεωρούν την αποστολή να βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ στην επόμενη Βουλή, πολιτική αυτοκτονία. Για εμένα αποτελεί ιερή υποχρέωση. Και ήδη η δουλειά που ξεκίνησε, σοβαρά και συστηματικά, να κάνει η συλλογική μας ηγεσία, ο Νίκος, ο Παύλος, ο Γιάννης, ο Γιώργος, η Νατάσα, ο Πάνος, ο Νίκος σε συνεργασία με τους βουλευτές μας, τα στελέχη μας, τα μέλη μας, έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς».

«Όλες οι έρευνες συντείνουν στο ίδιο: κανένα κόμμα δεν μπορεί να κερδίσει μόνο του τη ΝΔ. Η ενότητα λοιπόν απέναντι στη Δεξιά είναι μονόδρομος και υποχρέωση για τις προοδευτικές δυνάμεις».

«Έχουμε αφήσει πίσω μας τα δύσκολα, αποδείξαμε ότι το κόμμα δεν έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο όπως ήθελαν κάποιες Κασσάνδρες. Συνεχίζουμε με εμπιστοσύνη στο κόμμα μας, τα μέλη μας, τους ανθρώπους που μας στηρίζουν».

«Σε ό,τι αφορά στην επόμενη μέρα, για αυτήν θα αποφασίσουν κυρίαρχα τα μέλη μας στη βάση των όσων προβλέπει το καταστατικό μας, το οποίο δεν επιτρέπει αδιέξοδα και μεσιανιασμούς αλλά δίνει λύσεις».

«Διεκδικούμε, σε αντίθεση με το νεότευκτο φορέα, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, επαναφορά της ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο, μείωση των έμμεσων φόρων. Εμείς σε αυτή τη βάση διεκδικούμε τη ψήφο των συμπολιτών μας, κάνοντας διμέτωπο αγώνα, κατά της δεξιάς κυβέρνησης και κατά της αποχής».

Αναλυτικά η συνέντευξη της Ρένας Δούρου:

Βρεθήκατε στην Κύπρο ως πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με αφορμή τις εκδηλώσεις του Δήμου Μόρφου, στηρίζοντας, παραδοσιακά, τον τερματισμό της κατοχής και τη λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

«Κάθε φορά που παίρνω μέρος στις αντικατοχικές εκδηλώσεις του Δήμου Μόρφου, η συγκίνηση παραμένει ατόφια. Αφορά μνήμες τραγικά ζωντανές που μας εγκαλούν. Μας θυμίζουν το χρέος μας. Να μην ξεχάσουμε ποτέ. Να συνεχίσουμε τον αγώνα κατά της συνεχιζόμενης αδικίας. Κατά της τουρκικής κατοχής, κατά της εισβολής. Κατά της υποκρισίας της λεγόμενης “διεθνούς κοινότητας” που αδιαφορεί και ξεχνά. Και μας καλούν επίσης αυτές οι άσβεστες μνήμες να αντιμετωπίσουμε την επιλήσμονα δεξιά ηγεσία της ΕΕ που διαγράφει τις δημοκρατικές, αντιφασιστικές ρίζες του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, συνεργάζεται με την ακροδεξιά και έχει καταστήσει την Τουρκία αναπόσπαστο μέρος του αμυντικού προγράμματος της ΕΕ παρά την συνεχιζόμενη κατοχή, αυτήν την οιονεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ο δρόμος λοιπόν μπροστά μας είναι δύσκολος και μακρύς. Όμως Αθήνα και Λευκωσία πρέπει να τον βαδίσουμε για να μπει τέλος στην κατοχή τμήματος κράτους – μέλους της ΕΕ εδώ και μισό αιώνα. Για να υπάρξει δίκαιη επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ. Τη λύση διζωνικής – δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία, μια ιθαγένεια, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους. Ένα πάγιο αίτημα που ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ θέτει παντού, ζητώντας σταθερά από την κυβέρνηση να αξιοποιήσει πχ τη θέση του Μη Μόνιμου Μέλους του ΣΑ του ΟΗΕ προς αυτή την κατεύθυνση».

Βρίσκεστε στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ, ίσως στην δυσκολότερη στιγμή της διαδρομής του κόμματος, με τον κίνδυνο να μείνει εκτός κοινοβουλίου να είναι ορατός. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις του κόμματος έτσι ώστε να αποφύγει τον κίνδυνο;

«Όπως είπα και πρόσφατα, ορισμένοι θεωρούν την αποστολή να βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ στην επόμενη Βουλή, πολιτική αυτοκτονία. Για εμένα αποτελεί ιερή υποχρέωση. Και ήδη η δουλειά που ξεκίνησε, σοβαρά και συστηματικά, να κάνει η συλλογική μας ηγεσία, ο Νίκος, ο Παύλος, ο Γιάννης, ο Γιώργος, η Νατάσα, ο Πάνος, ο Νίκος σε συνεργασία με τους βουλευτές μας, τα στελέχη μας, τα μέλη μας, έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Με την απόφαση της ΚΕ του Ιουλίου βάλαμε τέλος στη θολούρα, στην ασάφεια, στην εσωστρέφεια που είχαν προκύψει από τις αποφάσεις της προηγούμενης ηγεσίας του κόμματος, η οποία ωθούσε στην αυτοδιάλυση του κόμματος! Ήταν μια καταστροφική στάση που μας οδήγησε σε μια δημοσκοπική περιδίνηση από την οποία έχουμε αρχίσει να ανακάμπτουμε. Η ανάταξη του κόμματος προχωρά. Κλείσαμε τα οργανωτικά κενά. Η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα κάνει σπουδαία δουλειά, με τεκμηριωμένες προτάσεις κατά της ακρίβειας, της αισχροκέρδειας, της ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους. Στόχος μας είναι ένα προοδευτικό μέτωπο για μια προοδευτική κυβέρνηση στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων. Μιλάμε με προοδευτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και μπορούν να συμβάλλουν στην ενότητα του προοδευτικού χώρου. Παλεύουμε για να υπάρξει τελικά ενωτικό ψηφοδέλτιο. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ θα δώσει αυτόνομα τη μάχη για την είσοδό του στη Βουλή όχι για ένα γινάτι αλλά για να είμαστε ο καταλύτης για την προοδευτική προοπτική που χρειάζεται ο τόπος που ασφυκτιά από τη σήψη και τη διαφθορά των σκανδάλων της Δεξιάς».

Όπως έχουν δηλώσει κατά καιρούς και οι προκάτοχοί σας, είναι άμεση ανάγκη να φύγει από την εξουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Πιστεύετε πως η μη συνεννόηση του συνόλου των αριστερών κομμάτων συντείνει στο να κρατιέται στην εξουσία;

«Όλες οι έρευνες συντείνουν στο ίδιο: κανένα κόμμα δεν μπορεί να κερδίσει μόνο του τη ΝΔ. Η ενότητα λοιπόν απέναντι στη Δεξιά είναι μονόδρομος και υποχρέωση για τις προοδευτικές δυνάμεις. Αν όμως επικρατήσουν ξανά μικρομεγαλισμοί όπως για παράδειγμα το 23 όταν το ΠΑΣΟΚ απέρριπτε την απλή αναλογική, ανοίγοντας το δρόμο για την δεύτερη κυβερνητική θητεία της ΝΔ ή απόψεις τύπου “ή εμείς ή κανείς” της ΕΛ.Α.Σ, αν δηλαδή δεν εισακουστεί ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ που καλεί σε ενότητα για να κλείσουμε το καταστροφικό κεφάλαιο της Δεξιάς στην εξουσία, τότε τα 7 χρόνια της στην εξουσία θα γίνουν 11. Και για αυτό θα ευθύνονται τα κόμματα εκείνα που μόνο στα λόγια στηρίζουν την ενότητα ενώ με τις πράξεις και τις αποφάσεις τους την υπονομεύουν».

Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ; Και ποια πρέπει να είναι η επόμενη μέρα του κόμματος;

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ θα είναι στην επόμενη Βουλή γιατί πρέπει να ακούγεται η φωνή της ανανεωτικής, ριζοσπαστικής Αριστεράς. Το κόμμα υπερασπίζεται εκείνους που δεν έχουν φωνή, όσους συνθλίβονται από τις πολιτικές της Δεξιάς κυβέρνησης, από τους ψαράδες και τους αρτοποιούς ως τους δανειολήπτες, τα νέα παιδιά που πλήττονται από την αστεγία, τα νοικοκυριά που στενάζουν από την ακρίβεια... Σε ό,τι αφορά στην επόμενη μέρα, για αυτήν θα αποφασίσουν κυρίαρχα τα μέλη μας στη βάση των όσων προβλέπει το καταστατικό μας, το οποίο δεν επιτρέπει αδιέξοδα και μεσιανιασμούς αλλά δίνει λύσεις. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε αφήσει πίσω μας τα δύσκολα, αποδείξαμε ότι το κόμμα δεν έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο όπως ήθελαν κάποιες Κασσάνδρες. Συνεχίζουμε με εμπιστοσύνη στο κόμμα μας, τα μέλη μας, τους ανθρώπους που μας στηρίζουν».

Πιστεύετε πως η δημοσκοπική «παρουσία» της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης επηρεάζει τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και κατ’ επέκταση το εκλογικό σώμα που κινείται στην Αριστερά;

«Δεν υπάρχει θέμα επηρεασμού για δύο λόγους. Πρώτον γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ δεν ετεροκαθορίζεται. Και δεύτερον γιατί εμείς κινούμαστε σταθερά, καθαρά Αριστερά, στρατηγικός μας στόχος είναι ο σοσιαλισμός με δημοκρατία και ελευθερία στις σύγχρονες συνθήκες. Θέλουμε συμμετοχή σε κυβερνητικά προοδευτικά σχήματα, στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων. Δεν έχουμε μετατοπιστεί από τις πάγιες θέσεις μας. Δεν έχουμε διφορούμενες απόψεις για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για τη φορολόγηση ή για τη γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας. Δεν περιγράφουμε έναν δημοσιονομικό χώρο όπως τον αντιλαμβάνεται η ΝΔ. Αναδείξαμε το κυβερνητικό ψέμα του “κόφτη” και επιδιώκουμε αξιοποίηση της ευρωπαϊκής ευελιξίας προς όφελος των πολλών. Διεκδικούμε, σε αντίθεση με το νεότευκτο φορέα, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, επαναφορά της ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο, μείωση των έμμεσων φόρων. Εμείς σε αυτή τη βάση διεκδικούμε τη ψήφο των συμπολιτών μας, κάνοντας διμέτωπο αγώνα, κατά της δεξιάς κυβέρνησης και κατά της αποχής».