«Οι φασίστες αποθρασύνονται μετά την αποφυλάκιση Κασιδιάρη και την κανονικοποίηση της Ακροδεξιάς στην χώρα μας», αναφέρει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος αντιφασίστα από ακροδεξιούς καταδίκασε με ανάρτησή του ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ζητώντας από την Αστυνομία να πράξει τα δέοντα για την υπόθεση.

Το συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (08/10), όταν «δύο γνωστοί ακροδεξιοί της περιοχής» επιτέθηκαν στον αντιφασίστα έξω από το σπίτι του. Και ενώ οι αστυνομικές πηγές έκαναν αναφορά αρχικά για απόπειρα ληστείας, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης παρομοιάζει την εκδοχή με τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, όταν τα ΜΜΕ έγραφαν για «οπαδικό καυγά».

Ανάγκη, σύμφωνα με τον κ. Σακελλαρίδη, είναι η σύλληψη των δραστών και η απονομή Δικαιοσύνης.

{https://www.facebook.com/gabriel.sakellaridis/posts/pfbid0yDLQ3WR47n2wU7JgK8f3Nyv2VsXEYGTRVSXkPBsoMbHmomfJ3ES9hb3nUc2pEoGLl}

«Οι φασίστες αποθρασύνονται μετά την αποφυλάκιση Κασιδιάρη και την κανονικοποίηση της Ακροδεξιάς στην χώρα μας. Οι εγκληματικές μέθοδοι της Χρυσής Αυγής, οι τραμπουκισμοί και τα μαχαιρώματα είναι αυτό που ξέρουν να κάνουν», τονίζει στην ανάρτησή του ο κ. Σακελλαρίδης.

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Σημειώνεται ότι ο αντιφασίστας μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο πόδι, εκτός κινδύνου.

«Είναι στο χέρι μας να του στείλουμε ξανά πίσω στις τρύπες τους», καταλήγει η ανάρτηση Σακελλαρίδη.