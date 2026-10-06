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Στο βήμα της γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε εξέλιξη είναι η γενική συνέλευση του ΣΕΒ, η οποία πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και αυτή την ώρα στο βήμα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μετά τη συζήτηση στην οποία συμμετείχε στο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», το πρωί της Τρίτης και την απογευματινή συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό του γηπέδου «Γ. Καραϊσκάκης», ο πρωθυπουργός μιλά στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ.

Δείτε live την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

{https://www.youtube.com/watch?v=z3vKT0Tk9t0}

Στιγμιότυπα από τη γενική συνέλευση του ΣΕΒ

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Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ