Ποιοι κάλυψαν τις θέσεις των τριών Κοσμητόρων και των έξι Γραμματέων του Σώματος για τη νέα Σύνοδο που ξεκίνησε σήμερα.

Ολοκληρώθηκε, μετά τη σχετική ψηφοφορία, η εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων της Βουλής για τη νέα Σύνοδο. Η ψηφοφορία αφορούσε ειδικότερα στην εκλογή τριών Κοσμητόρων, δύο από τη Νέα Δημοκρατία και ενός από το ΠΑΣΟΚ. Αφορούσε επίσης και έξι Γραμματείς, τεσσάρων από τη Νέα Δημοκρατία, ενός από το ΠΑΣΟΚ και ενός από το ΚΚΕ.

Από τη Νέα Δημοκρατία προτάθηκαν, για τις θέσεις των Κοσμητόρων, οι βουλευτές Βασίλειος Νικόλαος Υψηλάντης και Ξενοφών Μπαραλιάκος. Και για τις θέσεις των Γραμματέων οι βουλευτές Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, Γεώργιος Βρεττάκος και Σπυρίδων Κουλκουδίνας.

Από το ΠΑΣΟΚ προτάθηκαν για τη θέση του Κοσμήτορα η βουλευτής Αικατερίνη Καζάνη και για τη θέση του Γραμματέα ο βουλευτής Εμμανουήλ Χριστοδουλάκης.

Από το ΚΚΕ προτάθηκε για τη θέση του Γραμματέα η βουλευτής Μαρία Κομνηνάκα.

Οι δύο ψηφοφορίες ήταν ονομαστικές, έγιναν ηλεκτρονικά, οι βουλευτές εκλήθησαν να ψηφίσουν με «ναι» ή με «παρών» και το αποτέλεσμα έχει ως ακολούθως:

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Κοσμήτορες:

Β.Ν. Υψηλάντης (ΝΔ): 221 «ναι» και 20 «παρών»

Ξ. Μπαραλιάκος (ΝΔ): 220 «ναι» και 20 «παρών»

Αικ. Καζάνη (ΠΑΣΟΚ): 227 «ναι» και 14 «παρών»

Γραμματείς:

Κ. Κεφαλογιάννης (ΝΔ): 221 «ναι» και 20 «παρών»

Μ. Ν. Χατζηιωαννίδου (ΝΔ): 224 «ναι» και 16 «παρών»

Γ. Βρεττάκος (ΝΔ): 221 «ναι» και 20 «παρών»

Σπ. Κουλκουδίνας (ΝΔ): 194 «ναι» και 45 «παρών»

Εμμ. Χριστοδουλάκης (ΠΑΣΟΚ): 223 «ναι» και 18 «παρών»

Μ. Κομνηνάκα (ΚΚΕ): 227 «ναι» και 14 «παρών».